L’attaquant colombien Hugo Rodallega, qui poursuit sa séquence de buts dans le football turc, a ouvert une polémique pour ses récentes déclarations affirmant le désir qu’il avait de porter le maillot América de Cali à un moment donné de sa carrière, alors que l’actuel joueur du Denizlispor faisait ses premiers pas dans l’équipe rivale, Deportivo Cali, avec laquelle il est devenu champion en 2005 et a fait son saut vers le football étranger.

Celui né à Valle del Cauca a marqué lors des deux premiers matchs qu’il a disputés en 2021 et compléter 8 buts en 17 matchs de championnat cette saison. Après la belle performance du match qui, avec son score, Denizlispor a égalisé 1-1 contre le Rigespor pour la 18e journée de la Super League turque, ‘Rodagol’ s’est entretenu avec le programme Carusel Caracol de Caracol Radio de sa situation actuelle, de son futur et l’équipe nationale colombienne.

Sur son désir de jouer pour América de Cali: «J’adorerais porter le maillot America. En plus de négocier, ils doivent voir s’ils ont besoin de moi dans leur équipe. Ce n’est pas que je prends mes valises et que je parte “, il prétendait.

Cependant, il a précisé qu’il souhaitait quitter le football dans l’équipe qui l’a fait ses débuts et où il a marqué 20 buts en deux saisons, Deportes Quindío. “Bien sûr, je fais quelque chose de très clair, J’espère que mon dernier match en tant que professionnel est avec QuindíoJ’espère pouvoir le faire (…) Je suis prêt à abandonner beaucoup de choses pour porter le maillot de l’Amérique et prendre ma retraite à Quindío “il ajouta.

A 35 ans, Rodallega sait que ses dernières années dans le football professionnel approchent, son envie de rentrer au pays est là, mais il y a quelque chose qui l’en empêche pour l’instant. “L’éducation de mes enfants est quelque chose, mais évidemment je veux dire économiquement, qu’en respect ce n’est pas le contrat que j’ai ici … Chaque fois qu’une équipe colombienne veut m’avoir, j’ai un contrat en cours ici et il est difficile de payer un transfert, c’est-à-dire ce n’est pas en moi “il expliqua.

Situation de l’équipe nationale colombienne

L’attaquant a profité de l’occasion pour évoquer le moment que vit l’équipe nationale colombienne après la défaite historique 1-6 contre l’Équateur à la quatrième date des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022, qui a provoqué le limogeage de l’entraîneur portugais Carlos Queiroz.

«C’était dommage, je dois le dire comme ça avec le respect que mes collègues méritent. Je ne les blâme pas car j’ai déjà fait partie de la sélection, de nombreuses équipes et à l’intérieur d’un vestiaire, il y a beaucoup de choses internes qui ne doivent pas être révélées. Je n’étais pas là, mais évidemment on a des amitiés et les choses se racontent à la fin “déclara-t-il.

Il a également soupçonné un conflit possible à l’intérieur du vestiaire pendant un certain temps. «Ce 3-0 contre l’Uruguay était très, très suspect et, bien sûr, le 6-1 là-bas en Équateur était une honte pour nous. Et au moment où l’entraîneur a fait quatre changements en première mi-temps, il m’a rappelé quand je jouais une «recochita» dans ma ville ou dans mon quartier avec mes amis, que quatre entrent et quatre partent. Cela, vraiment, ne vient pas d’une équipe qui vient de disputer deux Coupes du monde », a-t-il déclaré.

Sur le rôle de Queiroz, Rodallega a également eu ses scrupules. “Le 6-1 est un résultat qui peut être donné dans le football, c’est normal. C’est le résultat du football, rien ne se passe, mais je parle de ce qui s’est passé en première mi-temps lorsque l’entraîneur a fait quatre changements… On ne voit pas ça dans le football! (…) Quelque chose se passait là-bas, quelque chose se passait et je ne sais pas exactement ce que c’est, ni n’était-ce là, mais il est très évident qu’il y avait un problème.

Enfin, il a évoqué sa position et qui, pour lui, devrait être la manchette incontestée sur le front offensif de l’équipe nationale. “Tant que Falcao est en vigueur, c’est lui et un autre ou lui et dix autres”, a-t-il dit. Cependant, il a salué le travail accompli par les autres attaquants tels que Duván Zapata, Luis Fernando Muriel et Alfredo Morelos, mais a souligné que leur heure viendra.

Trajectoire de Rodallega

Hugo Rodallega a fait ses débuts en 2003 avec Deportes Quindío, il y a marqué 20 buts en 2 ans et est allé au Deportivo Cali. Avec «l’équipe de sucre», il a été buteur et champion de la ligue avec 12 annotations. Sa belle performance lui a permis de faire le saut vers le football mexicain en 2006.

Dans le pays aztèque, il a traversé des équipes comme Monterrey, Atlas et Necaxa où il se caractérisait par le fait d’être un buteur né et c’est cela qui lui a donné l’opportunité d’aller sur le vieux continent en 2008, l’Angleterre et Wigan Athletic l’attendaient pour les trois prochaines saisons. .

Dans le football anglais, il a également joué pour Fulham pendant 3 saisons et en 2015, il s’est rendu en Turquie pour rejoindre Akhisar Belediyespor, puis il irait à Trabzonspor et finirait plus tard à Denizlispor où il joue actuellement.

Au cours de sa carrière sportive, il a marqué un total de 193 buts, 185 au niveau du club et 8 dans l’équipe nationale senior colombienne où il a été convoqué pour la dernière fois en 2011.

