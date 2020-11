Cour suprême de justice. Gracieuseté: cortesuprema.gov.co

La Cour suprême de justice a abrogé la sentence qui avait déclaré le procureur Jorge Daniel Ruíz innocent pour le crime de commotion cérébrale, c’est-à-dire que le fonctionnaire a bénéficié de sa position en recevant de l’argent ou tout autre utilité, et l’a condamné à 8 ans et 10 mois de prison. De plus, vous devez payer une amende supérieure à 75 millions de dollars. Le procureur a offert à l’accusé pour violence domestique, Álvaro Moreno Vargas, tuile le sol de ta maison pour ne pas l’atterrir en prison.

La Haute Cour a établi que le procureur Ruíz “avait incité Álvaro Moreno Vargas à mener une telle activité gratuitement en échange de ne pas le mettre en prison”. Également, le procureur a assuré qu’il archiverait le dossier et a forcé l’accusé à signer les documents pour légaliser ledit accord, dit El Espectador. C’est ainsi que l’épouse du procureur, le 15 juin 2014, a enregistré le contrat frauduleux pour Moreno Vargas de tuiler la maison située dans l’urbanisation Villa Sión à Facatativa, département de Cundinamarca.

La raison qui a conduit la Cour suprême de justice à condamner le juge Ruíz était le manque de garanties à la victime de violence domestique, car elle a donné la priorité à leurs revendications économiques. En tant que procureur, souligne la Haute Cour, il avait l’obligation légale d’agir différemment et d’assurer la sécurité de la victime, mais il a fraudé «la confiance qui lui était accordée en tant que fonctionnaire» en sollicitant cette activité illégale.

En mai 2014, Le Procureur Jorge Daniel Ruíz de l’Unité du Centre de l’attention aux victimes de violences intrafamiliales “a accepté un accord judiciaire demandé par le constructeur Álvaro Moreno Vargas”, a déclaré El Espectador. L’accusé était en train de subir un procès pour violence domestique. Il a promis d’avoir un bon comportement pendant trois mois pour ne pas être poursuivi.

Le procureur Ruiz et son épouse, Martha Martínez Caicedo, ont décidé embaucher le défendeur pour 1575000 $. Mais, souligne le journal, ce qui se cache derrière c’est que l’accusé a dû réparer la maison qui était en travaux gris pour échapper à la justice. C’est ainsi que le 24 février 2017, le parquet a inculpé le procureur du crime de commotion cérébrale. Cependant, sa défense a interjeté appel en annulation et, le 16 octobre 2019, il a été acquitté par le tribunal de district de Cundinamarca.

Le bureau du procureur général de la nation a saisi la Cour suprême, car les preuves, telles que les reçus de paiement avec les signatures, étaient accablantes pour sanctionner le procureur Ruíz. De plus, il a assuré que l’accusé, Moreno Vargas, espérait se débarrasser du peine pouvant aller de quatre à huit ans de prison. La défense du procureur Ruíz a allégué que le contrat avait été signé entre l’épouse du procureur et l’accusé et que, en outre, les preuves étaient insuffisantes pour le punir.

La chambre criminelle de la Cour, après avoir validé les deux versions, a considéré que le procureur a incité Moreno Vargas à mener cette activité indue «Gratuit, (à) placage de 100 mètres de carrelage au deuxième étage de sa maison en construction», a rappelé la Haute Cour.

En outre, la Cour a sanctionné l’acte, puisque la victime et ses compagnons attendaient que le procureur Ruíz se conforme à la loi, pleinement “de ses fonctions avec impartialité, honnêteté, netteté et loyauté”. Par conséquent, le fonctionnaire paiera huit ans de prison, une amende de 77 salaires minimum légaux mensuels en vigueur et sera disqualifié pendant 88 mois de la fonction publique.