C’est la recherche du groupe disparu Rastreadoras El Fuerte qui a fait la découverte (Photo: Capture d’écran / vidéo Rio Doce)

Six tombes clandestines avec au moins huit corps ont été localisées ce dimanche à Guasave, Sinaloa, sur le site exact où 16 corps ont été exhumés en avril 2019.

Le groupe qui a recherché les disparus, Rastreadoras El Fuerte a été celui qui a fait la découverte, derrière le dos de Juan José Ríos, Guasave, dans l’étang d’oxydation inutilisé et à environ 20 kilomètres au nord-est de Los Mochis.

Les fouilles ont été suspendues à 19 h 00 avec la mise au jour de six os et corps, mais première chose Ce lundi, les experts du vice-procureur régional pour la justice de la zone Nord ont repris les exhumations, car ils présument que l’endroit est jonché d’ossements humains éparpillés par des charognards.

Mirna Nereida Medina Quiñonez, fondateur du collectif, a déclaré à l’hebdomadaire Rio Doce que l’année précédente ils avaient déterré 16 corps et ils soupçonnaient que les tombes auraient pu être réutilisées par des pompes funèbres clandestines.

L’endroit est parsemé d’ossements humains (Photo: Capture d’écran / vidéo Rio Doce)

A cette occasion, en arrivant sur les lieux, ils ont trouvé des ossements humains éparpillés sur tout le site et des tombes découvertes avec des restes humains encore enterrés. Ils ont donc commencé une exploration plus approfondie et ont trouvé d’autres tombes clandestines.

Au total, jusqu’au dernier rapport de dimanche, il y avait six tombes avec huit corps, cependant, le groupe est convaincu qu’il pourrait y avoir plus de corps enterrés.

Pendant ce temps, à Jalisco, les autorités mexicaines ont extrait un total de 113 corps et autres restes humains d’une tombe clandestine située le mois dernier à Le saut, une ville près de Guadalajara, la capitale de l’état occidental de Jalisco.

Gerardo Octavio Solís, Le procureur de Jalisco, a rapporté dimanche soir le résultat du travail d’exhumation dans cet enterrement clandestin où ils ont également trouvé quatre sacs avec des traces de restes humains et deux crânes.

. / Francisco Guasco / Archives

Jusqu’au moment, 30 personnes ont été identifiées, 28 hommes et deux femmesdit le fonctionnaire.

Jalisco est l’État du Mexique où plus de corps de tombes clandestines ont été exhumés et c’est le berceau de l’un des cartels les plus dangereux et les plus actifs du pays à l’heure actuelle, le cartel Jalisco Nueva Generación.

Selon des données plus récentes du ministère de l’Intérieur, de 2006 au 30 septembre, 897 corps avaient été retrouvés dans l’État de Jalisco, dont 605 dans cette administration.

Les autorités ont découvert la tombe d’El Salto début octobre mais les découvertes de ce type d’enterrement sont périodiques. Fin octobre, 59 corps ont été retrouvés dans l’État voisin de Guanajuatou, dans une tombe qui était au cœur d’une ville, Salvatierra.

Le Mexique est confronté à un problème croissant de personnes disparues. Le gouvernement fédéral, dans son dernier rapport en octobre, a indiqué qu’il y avait plus de 75 000 disparus depuis 2006. L’année avec le plus grand nombre d’immatriculations était 2019, avec plus de 8 300 personnes non localisées.

Depuis 2006, 4 092 tombes clandestines contenant 6 900 corps ont été localisées dans tout le pays. Plus de 1 200 de ces enterrements avec près de 2 000 corps ont été retrouvés sous l’actuelle administration.

PLUS SUR CE SUJET:

Il était le criminel le plus redouté au monde, mais maintenant il ne voit la lumière du soleil qu’une heure par jour: la vie de “Chapo” dans la prison ADMAX

Criminalité au Mexique: après avoir diminué pour la première fois en cinq ans, les homicides ont de nouveau augmenté

Qui était Carlos Lehder, le partenaire de Pablo Escobar qui a révolutionné l’industrie pharmaceutique des Bahamas