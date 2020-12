Au moins huit patients atteints de covid-19 sont décédés ce samedi et onze ont été blessés par l’explosion d’un tube à oxygène dans une unité de soins intensifs (USI) d’un hôpital de Gaziantep, dans le sud de la Turquie. .

L’accident s’est produit à 1h45 GMT du matin, lorsqu’un appareil fournissant de l’oxygène à l’un des patients a explosé, a déclaré le gouvernement de la province de Gaziantep dans un communiqué.

“Huit des 19 patients hospitalisés aux soins intensifs ont perdu la vie. Onze autres ont été transférés vers d’autres hôpitaux de la région”, indique le communiqué.

Une équipe de pompiers et de policiers a été dépêchée immédiatement sur les lieux de l’accident pour éteindre l’incendie causé par l’explosion et transférer les patients vers d’autres bâtiments.

Les autorités ont ouvert une enquête judiciaire et administrative sur les événements.

“Les patients décédés avaient entre 64 et 85 ans. Sept sont morts aux soins intensifs et un autre lors du transfert vers l’autre hôpital”, a déclaré à Efe Okkes Ozeksi, rédacteur en chef du quotidien local Gaziantep27.