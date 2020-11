Couronnement de Juan Carlos Ier roi d’Espagne le 22 novembre 1975

Le 45e anniversaire de la proclamation de Juan Carlos de Borbón comme roi d’Espagne est commémoré ce dimanche 22 novembre, dans une situation inhabituelle, avec le protagoniste à l’extérieur du pays et avec une goutte d’enquêtes et de nouvelles sur ses activités présumées et comptes opaques qui ternissent son héritage.

Les cortès franquistes ont assisté, deux jours après la mort du dictateur Francisco Franco le 20 novembre 1975, à la cérémonie de prestation de serment du nouveau chef de l’État avec lequel la porte sur la voie de la démocratie, dite la transition espagnole.

Ce fut une journée historique pour l’Espagne. Le cri de vive le roi! retentit de nouveau au Palacio de la Carrera de San Jerónimo – Congrès actuel des députés – 44 ans après la proclamation de la Seconde République (14 avril 1931) et le départ d’Alphonse XIII du pays a commencé cette longue parenthèse pour l’institution monarchique espagnole.

«Ma grande préoccupation était: Franco est mort, comment vais-je le faire pour instaurer la démocratie? (…) Il me faudra un minimum de temps pour qu’ils comprennent bien ce que j’ai l’intention de faire », a avoué Juan Carlos de Borbón à l’écrivain espagnol José Luis de Vilallonga dans les conversations qu’il recueille dans son livre« Le Roi ».

CHIFFRE CLÉ SUR LA ROUTE DE LA DÉMOCRATIE

Et il révèle lui-même ce que Torcuato Fernández Miranda, son professeur, conseiller et l’un des principaux dirigeants de la transition, lui a dit au sujet de ses préoccupations.

“Votre premier discours – dit-il – sera la clé de tout changement, et vous devrez y dire aux Espagnols: c’est ce que j’ai l’intention de faire et c’est ainsi que je vais le faire.”

De la main de ce conseil, Juan Carlos I a préparé ses premiers mots en tant que monarque en voulant faire comprendre, comme il l’a répété à de nombreuses reprises, qu’il voulait être le roi de tous les Espagnols.

Les premiers mots de Juan Carlos en tant que roi d’Espagne

Ainsi commença il y a 45 ans un chemin long et difficile dans lequel on reconnaissait presque à l’unanimité le travail que le désormais roi émérite accomplissait, surtout après la tentative de coup d’État du 23 février 1981, qu’il maintenait. Démocratie espagnole en suspens.

L’éloge et l’appréciation de leur travail ont été évidents dans les commémorations tout au long des années à compter de la date de sa proclamation.

Doña Sofía, a écouté attentivement les paroles du roi Juan Carlos

DE LA LOUANGE AU SUSPECT

En 2015, à l’occasion du 40e anniversaire de cette cérémonie, c’est l’actuel roi d’Espagne, Felipe VI, qui a rendu hommage à son père pour avoir joué dans un projet d’harmonie nationale. Depuis, des événements et des nouvelles se sont produits autour du roi émérite qui ont conduit à l’ouverture de trois enquêtes par le procureur de la Cour suprême espagnole.

La famille royale espagnole

Le premier, sur un compte en Suisse qui lui est attribué et l’éventuelle collecte de commissions pour le train à grande vitesse vers La Mecque, et le second, sur l’utilisation de cartes opaques sous un autre nom.

Ils ont été rejoints par une dernière piste d’enquête pour un présumé blanchiment d’argent après que le parquet a reçu un rapport de l’organisme public chargé de surveiller et de prévenir ce type de délit.

Les enquêtes se poursuivent avec le roi Juan Carlos hors d’Espagne depuis le 3 août dernier, quand il a décidé d’établir temporairement sa résidence dans un autre pays devant la répercussion publique de «certains événements passés» de sa vie privée, et de donner à Felipe VI la tranquillité et le calme que requiert l’exercice de ses fonctions.

Quatorze jours plus tard, la Maison royale a rapporté que, depuis cette date, elle était aux Émirats arabes unis.

Vous pourrez y rappeler ce dimanche le voyage qui a commencé il y a 45 ans et qui, au fil des décennies, a ajouté des applaudissements quasi unanimes auxquels, sans aucun doute et compte tenu de l’évolution des événements, vous aspirerez à cette époque.

