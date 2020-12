OURAGAN – INDÉPENDANT

Ouragan vs Independiente

Indépendant, avec une formation entièrement remplaçante en raison de leur participation à la Coupe d’Amérique du Sud, visite ouragan dans un match valable pour la date de début du Zone de championnat de la Coupe Diego Armando Maradona. Le match se joue à Parque Patricios, il est arbitré par Nicolas Lamolina et télévisé par le signal TNT Sports.

El Rojo est invaincu depuis la reprise du football en août dernier après la pause forcée par la pandémie de coronavirus, et a eu une très bonne participation à la Zone 2 de la phase précédente, où il a remporté trois matchs et en a fait trois autres, pour se classer deuxième derrière Colon de Santa Fe, et ci-dessus Córdoba central de Santiago del Estero et Défense et Justice.

L’équipe d’Avellaneda a assumé la plupart des matches sans leurs partants, étant donné qu’elle donne la priorité au Coupe d’Amérique du Sud, où il s’est installé quarts de finale et à égalité pour la semaine avec Lanús (0-0) au match aller, ce qui lui a permis d’être très bien positionné pour le match revanche qui se jouera jeudi prochain dans son stade.

Pour cette raison, il fait appel à une formation de remplacement dans laquelle le gardien de but excelle Milton Alvarez, milieux de terrain Dimanche blanc et Andres Roa, et les attaquants Jonathan Menendez et Nicolas Messiniti.

ouragan, en attendant, a remporté le Zone 6 devant de Gymnastique et escrime La Plata, Vélez Sarsfield et Patronato, avec de bonnes performances individuelles, parmi lesquelles celles de Franco Cristaldo, Andrés Chávez et Norberto Briasco.

La rencontre est très importante pour l’avenir des deux dans un domaine où ils sont Bouche et rivière comme grands favoris, et est complété par Argentinos Juniors et Arsenal de Sarandí.

Formations

ouragan: Facundo Cambeses; Raúl Lozano, Renato Civelli, Ezequiel Navarro et Leandro Grimi; Adrián Arregui, Esteban Rolón et Franco Cristaldo; Nicolás Cordero, Andrés Chávez et Norberto Briasco. DT: Israël Damonte.

Indépendant: Milton Álvarez; Gonzalo Asís, Ostachuk, Ayrton Costa et Thomas Ortega; Juan Pacchini, So Señora et Domingo Blanco; Jonathan Menéndez, Andrés Roa et Braian Martínez; Nicolas Messiniti. DT: Lucas Pusineri.

Arbitre: Nicolás Lamolina.

Tribunal: Ouragan.

la télé: TNT Sports.

UNION 1-3 DÉFENSE ET JUSTICE

Pacte Union-Défense et Justice

Après avoir été éliminé de la Copa Sudamericana et incapable de se qualifier pour la zone de championnat de la Coupe Diego Armando Maradona, Union de Santa Fe n’a pas pu récupérer lors de ses débuts dans le Zone de complément et est tombé à un motivé Défense et justice, qui traverse un excellent moment sportif. Le Falcon a prévalu 3-1 au stade 12 de Abril et de cette manière la deuxième phase du concours a commencé avec le pied droit, bien qu’il ne puisse pas se battre pour le titre.

Celui dirigé par Hernán Jorge Crespo était encore plus surprenant puisque DT a décidé de mettre une formation alternative sur le terrain car il a conservé plusieurs de ses partants pour le match retour pour les quarts de finale du Sud-Américain. Bien sûr, il arrivera avec un pied en demi-finale du tournoi international après avoir gagné 3-2 en tant que visiteur, un résultat qui, en raison de la différence de buts, le laisse bien debout pour le match revanche.

Ce dimanche, la Défense n’a pas eu pitié de Tatengue et a rapidement réussi un match qui, auparavant, semblait compliqué. À peine 2 minutes se sont écoulées, lorsque Gabriel Hachen a cassé le zéro au tableau de bord et a mis son équipe en tête.

À 22 minutes de la première mi-temps, le Falcon a de nouveau frappé par l’intermédiaire du milieu de terrain Washington Camacho, qui a prolongé l’avance 2-0. Avant la fin des 45 premières minutes, Franco Troyanski a réduit pour le propriétaire et a maintenu l’illusion d’un match nul. Bien que, déjà dans le complément, la Défense a réglé le procès avec un but de Miguel Merentiel pour 3-1.

Avec cette défaite, l’équipe de Vasco Azconzabal cumule quatre matchs sans gagner, avec trois défaites et un nul, une récession sportive qui a laissé tout le bien que l’équipe de Santa Fe avait montré en début de saison.

De son côté, le Falcon réfléchit déjà à ce que sera l’engagement contre Bahía, qui aura lieu mercredi prochain 16 à partir de 19h15 à Florencio Varela. Ceux dirigés par Valdanito chercheront à continuer à écrire l’histoire au niveau du continent et rêveront d’être parmi les quatre meilleurs de la compétition.

Arbitre: Nazareno Arasa.

Tribunal: Stade du 12 avril

ALDOSIVI 1-2 LANÚS

Aldovisi ne pouvait pas avant la hiérarchie de Lanús et tomba dans la ville de Mar del Plata, le premier jour de la Zone de complément de la Coupe Diego Maradona. Malgré la présentation d’une équipe sans beaucoup de partants, le Grenat brillé devant lui Requin et a été imposé par 2-1 en tant que visiteur.

Après n’avoir pu accéder à la Phase de Championnat, le casting du Sud du Grand Buenos Aires a braqué les armes sur ce qui sera le retour des quarts de finale de la Coupe d’Amérique du Sud contre Independiente. C’est ainsi que Luis Zubeldia a décidé d’envoyer plusieurs joueurs sur le terrain qui ne sont généralement pas des remplaçants dans son équipe pour éviter l’usure de ceux qui chercheront les demi-finales du tournoi international au stade Libertadores de América.

À 19 minutes de la première période, Matías Esquivel a ouvert le compte de Grana. Le reste des émotions allait attendre la seconde mi-temps, lorsque Lucas Vera a marqué le deuxième penalty pour son équipe et a pratiquement terminé le match contre un Tiburon qui n’a pas montré beaucoup de résistance. Cependant, déjà à la 90e minute, Lautaro Rinaldi a marqué la remise pour porter le score à 2-1 sur le tableau de bord.

Avec ce résultat, Lanús a pu revenir à la victoire dans le tournoi local après la dure chute qu’il avait subie contre Newell la semaine dernière 3-1 et qui l’a laissé hors de la lutte pour le titre. Ce jeudi 17, il se rendra à Rojo à Avellaneda pour tenter de se classer parmi les quatre meilleurs d’Amérique du Sud.

Arbitre: Andrés Merlos.

Tribunal: José María Minella, de Mar del Plata.

