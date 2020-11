ouragan Oui Gymnastique sont mesurés dans le Parque Patricios dans une comparaison valide par le Coupe de la Ligue professionnelle Zone 6 dont le vainqueur terminera le premier tour en tant que seul leader du groupe.

Le jeu se déroulera dans le Thomas Adolfo Ducó à partir de 14, avec l’arbitrage de Ariel Penel et télévisé par TNT Sports. Le loup et le globe sont des pointeurs avec quatre unités.

L’ensemble des Israël Damonte égalé avant Velez et battre Paraná au conseil d’administrationDonc s’il ajoute les trois points contre Tripero il sera très bien placé dans sa zone.

Dans le casting de La Plata, quant à lui, Sébastien Mendez sera sur le banc des remplaçants au lieu de Diego Maradona, qui se rétablit après l’intervention chirurgicale à laquelle il a été soumis à la clinique Olivos.

Formations

ouragan: Facundo Cambeses; Raúl Lozano, Renato Civelli, Saúl Salcedo et Leandro Grimi; Adrián Arregui, Santiago Hezze et Franco Cristaldo; Cristian Núñez, Andrés Chávez et Juan Garro. DT: Israël Damonte

Gymnastique: Jorge Broun; Marcelo Weigandt, Paolo Goltz, Maximiliano Coronel, Matías Melluso; Harrinson Mancilla, Víctor Ayala; Johan Carbonero, José Paradela, Matías García et Nicolás Contín. DT: Sebastián Méndez.

Stade: Tomás A Ducó

Arbitre: Ariel Penel

Televisa: TNT Sports

Positions

Etudiants – Argentins

Javier Mascherano tentera de mener Pincha à sa première victoire dans le tournoi (FotoBaires)

Élèves recevra Argentins lors d’une réunion au cours de laquelle les deux arrivent dans le besoin d’une victoire, puisqu’ils ont à peine réussi un point sur six et un mauvais résultat les éloignerait du classement pour le Zone de championnat de la Coupe de la Ligue professionnelle.

Le match se jouera au nouveau stade Pincha, qui vient de fêter un an de son inauguration, à partir de 16:15, avec l’arbitrage du missionnaire Nestor Pitana et la télévision Fox Sports.

Formations probables

Étudiants de La Plata: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Javier Mascherano, Nicolás Bazzana et Nicolás Pasquini; Darío Sarmiento, Iván Gómez, Javier Mascherano et Diego García; Martín Cauteruccio et Leandro Díaz. DT: Leandro Desábato.

Argentinos Juniors: Lucas Cháves; Matías Romero, Miguel Torrén, Carlos Quintana et Elías Gómez; Franco Moyano et Fausto Vera; Damián Batallini, Iván Colman et Gabriel Hauche; Mateo Coronel. DT: Diego Dabove.

Arbitre: Nestor Pitana.

Stade: Etudiants de La Plata.

Heure de début: 16.15

la télé: Fox Sports.

Positions

Défense et justice – Indépendant

Le gardien de but Sebastián Sosa d’Independiente célèbre avec ses coéquipiers après avoir sauvé le penalty lancé par Emanuel Olivera de Colon. Photo NA: FERNANDO GENS

Indépendant, avec un très bon début de saison tant au niveau international que dans le tournoi national, visitera Défense et justice, qui a également commencé du bon pied dans le Coupe d’Amérique du Sud, mais pas dans la compétition locale, dans un match qui peut être déterminant pour définir le Zone 2 qui complète Colon de Santa Fe Oui Le centre de Cordoue à Santiago del Estero.

Le match se jouera au stade Norberto Tomaghello, dans Florencio Varela, sera arbitré par Andres Merlos et télévisé par le signal TNT Sports. El Rojo a commencé sa campagne avec la qualification à la Huitièmes de finale de l’Amérique du Sud, après avoir éliminé Athlétique Tucuman, et son horizon est prometteur puisqu’il devra jouer avec Fénix d’Uruguay.

Le Falcon, pour sa part, a également avancé vers assommer en Amérique du Sud après avoir éliminé Sportivo Luqueño Paraguay, et n’a pas si bien fait localement, car ils ont perdu avec Côlon puis à égalité avec l’équipe de Santiago.

Formations probables

Défense et justice: Ezequiel Unsaín; Adonis Frías, Juan Rodríguez, Héctor Martínez et Marcelo Benítez; Ciro Rius, Raúl Loaiza, Washington Camacho et Nahuel Gallardo ou Gabriel Hachen; Francisco Pizzini et Braian Romero. DT: Hernán Crespo.

Indépendant: Milton Álvarez; Nahuel Bustos, Alan Franco, Alexander Barboza et Lucas Rodríguez; Lucas Romero, Pablo Hernández et Lucas González; Federico Martínez, Silvio Romero et Alan Velasco. DT: Lucas Pusineri.

Arbitre: Andrés Merlos.

Stade: Défense et justice.

Heure de début: 18.45.

la télé: TNT Sports.

Positions

