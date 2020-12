Image de la panne d’électricité dans la capitale Tolima. Crédit @Jisusfire

Ce qui a commencé comme un rapport citoyen via Twitter à 23 h 40 le 24 décembre s’est terminé par l’indignation publique aux premières heures du 25 décembre: Ibagué, ainsi que les municipalités de Venadillo, Chaparral et Cajamarca sur Twitter, sont sans service d’électricité, sans que les autorités locales ou le groupe Celsia de Energía aient publié une déclaration dans les heures qui ont suivi les rapports.

Il faut se rappeler que Ibagué fait face à un confinement total, prévu du 24 décembre à 8 heures du soir au 26 décembre prochain à 6 heures du matin.

La panne d’électricité a interrompu les célébrations familiales qui, selon les rapports de Twitter, se déroulaient normalement, maintenant les mesures de biosécurité et de distanciation sociale nécessaires pour faire face à l’emprisonnement des citoyens.

Cependant, dans les vidéos partagées sur différents comptes Twitter, il est à noter que certains ont profité de l’obscurité pour l’utilisation aveugle de la poudre à canon.

Pour ces festivités, Ibagué est l’une des destinations terrestres préférées des Colombiens: selon les médias, la ville a été confrontée à des embouteillages dans les heures précédant l’accouchement, par des citoyens qui cherchaient à profiter des températures chaudes de la capitale Tolima.

Lire la suite: Entre peur, solitude et festivités: comment un Noël sans précédent est célébré dans le monde

Avant la panne d’électricité, confinement total

L’annonce par le bureau du maire local de l’approbation du décret 0675 par lequel la ville est condamnée à entrer en détention totale pendant deux périodes: du 24 au 26 décembre et du 30 décembre au 2 janvier, a été publiée dans le les premières heures du 24 décembre par le maire Andrés Fabian Hurtado: «À Ibagué, nous profitons des mesures annoncées par le ministre de la Santé, Fernando Ruiz. Pour Noël, il y aura un verrouillage total du 24 décembre à 20h00 jusqu’à 5h00 le samedi 26 décembre. Dans les prochaines heures, nous annoncerons le décret respectif », a publié le maire sur Twitter.

Dans la mesure où il a été envisagé que que l’entrée ou la sortie de la ville ne sera pas restreinte malgré l’indiscipline sociale des touristes et l’annonce officielle de la commune de vouloir étendre la quarantaine au secteur du tourisme.

Par conséquent, il n’y a pas eu de fermeture de la frontière et le rythme des arrivées et des départs des voyageurs via le terminal de transport a été maintenu. Même le maire Hurtado a souligné que tout le monde est le bienvenu à condition de respecter et de se conformer aux nouvelles mesures adoptées par l’administration.

Le président a également déclaré à une chaîne locale qu’avec le soutien du gouvernement national et du gouverneur de Tolima, Ricardo Orozco, Des brigades se tiendront dans différents quartiers d’Ibagué pour appliquer des tests gratuits de coronavirus et établir ainsi de plus grandes barrières épidémiologiques.

Avec des mesures telles que celles mises en œuvre à Ibagué, il est prévu d’arrêter la propagation du covid-19 à Noël et au Nouvel An afin de réduire les chiffres de contagion nationale. 23 décembre La Colombie a enregistré le plus grand nombre de personnes diagnostiquées avec un coronavirus en signalant 14233 infectées. En outre, le bilan des décès dus au virus dans le pays est de 41 174 personnes.

La cybercriminalité ne s’arrête pas: Virtual Police Cai a mis en garde contre une nouvelle forme d’escroquerie

Le message de Noël que Claudia López délivre aux habitants de Bogotá après une année difficile

Au plus fort de Noël, le conseiller conservateur Pedro Alejandro Pérez est assassiné dans la zone rurale de San Pelayo, Córdoba