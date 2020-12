Dans l’image, les basketteurs Serge Ibaka (g) et Kawhi Leonard (c), alors qu’ils étaient joueurs des Raptors de Toronto en 2019. . / Warren Toda / Archive

Los Angeles (USA), 4 décembre . .- L’attaquant hispano-congolais Serge Ibaka a fait ses débuts devant la presse en tant que joueur des Los Angeles Clippers et, bien qu’il était enthousiasmé par ce nouveau défi dans le Ville californienne, a admis qu’il pensait continuer cette saison dans les rangs des Raptors de Toronto.

«Même au début du libre arbitre, je ne pensais pas vraiment que j’allais quitter Toronto», a-t-il déclaré.

«Ensuite, nous avons eu des réunions avec Masai (président des Raptors, Ujiri) et Bobby (Webster, directeur général de l’équipe). Et il me semblait que les choses n’étaient pas dans la même situation que je le pensais. Même quand j’ai dit à plusieurs reprises que je voulais continuer. Je voulais continuer. dans les Raptors, c’était vrai, mais à la dernière minute, les choses ont changé. Les gens voient les choses différemment », a-t-il détaillé.

Ibaka a indiqué que ce n’était pas “une décision facile” de laisser derrière lui l’équipe canadienne, avec laquelle ils ont remporté le titre NBA lors de la saison 2018-2019, mais a préféré regarder à l’horizon et se concentrer sur certains Clippers qu’il a décrits comme “l’ajustement”. parfait “pour lui.

Ibaka, 31 ans, a signé un contrat de 19 millions de dollars sur deux ans avec l’équipe de Los Angeles.

L’attaquant de puissance arrive pour renforcer le jeu intérieur de certains Clippers qui ont vu comment Montrezl Harrell est passé du côté rival lorsqu’il a rejoint les Lakers de Los Angeles.

Il y avait aussi un changement sur le banc des Clippers, puisque Tyron Lue a succédé à Doc Rivers, maintenant dans les 76ers de Philadelphie.

Ibaka a souligné que l’une des principales raisons d’atterrir à Los Angeles (USA) était la possibilité de rencontrer Kawhi Leonard, avec qui il a remporté le ring NBA chez les Raptors.

“Il m’a écrit et m’a dit:” Hé, comment vas-tu? “Et j’ai dit:” Comment vas-tu, frère? Je suis en vacances … “Et il a dit:” Frère, tu viens ou pas? ” «J’ai imaginé ça avec la voix de Kawhi et c’était amusant», se souvient Ibaka avec un sourire.

Leonard est aux côtés de Paul George la grande figure de certains Clippers qui tenteront de surmonter la déception de l’année précédente, lorsque les Denver Nuggets les ont vaincus par surprise en demi-finale de la Conférence Ouest jouée dans la “bulle” d’Orlando (USA). .).