MADRID, 5 novembre (.) – Le géant espagnol de l’énergie Iberdrola a annoncé un ambitieux plan d’investissement de 75 milliards d’euros pour les cinq prochaines années dans le cadre de la transition mondiale des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables.

A l’occasion de sa journée investisseurs, le groupe dirigé par Ignacio Sánchez Galán a déclaré dans un communiqué que 90% de la moitié de ce chiffre d’investissement pour la période 2020-2025 sera organique, allouant plus de la moitié (51% ) aux énergies renouvelables et 40% aux réseaux énergétiques.

Les 7 000 millions restants correspondent au récent rachat du groupe américain PNM Resources.

Par marchés, l’Espagne reprendra 60% des investissements.

“Ce taux d’investissement sans précédent représentera un investissement moyen de 10 milliards d’euros par an, entre 2020 et 2022, et 13 milliards d’euros par an sur la période 2023 et 2025”, a précisé l’entreprise, expliquant que l’idée de la Le plan est «d’aller de l’avant et de saisir les opportunités de la révolution énergétique auxquelles sont confrontées les principales économies mondiales».

Iberdrola a également proposé de nouveaux guides financiers. En 2022, il prévoit de réaliser un bénéfice net compris entre 4 et 4,2 milliards d’euros, contre 3,4 milliards d’euros en 2019, sa dernière année pleine, et atteindre 5 milliards d’euros à l’horizon du nouveau plan. Concernant le résultat brut d’exploitation (EBITDA), il le chiffre à 15 milliards en 2025.

Concernant la rémunération des actionnaires, l’utilité précise que le dividende continuera d’être “flexible” (cash ou actions) et qu’il augmentera en fonction des résultats, avec un plancher en croissance compris entre 0,40-0,44 euros par action d’ici 2025.

Le paiement, ou le pourcentage du bénéfice net destiné au dividende, sera compris entre 65% et 75%, a-t-il déclaré.

