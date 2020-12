01/01/1970 La BID finance 17 680 millions d’euros de prêts pour l’Amérique latine et les Caraïbes en 2020 POLITIQUE DE L’EUROPE ESPAGNE EUROPE AMERIQUE LATINE ECONOMIE DE L’ESPAGNE BID

MADRID, 21 ANS (EUROPA PRESS)

La Banque interaméricaine de développement (BID) a approuvé un montant record de 21,6 milliards de dollars (17,68 milliards d’euros) de prêts pour aider ses 26 pays membres d’Amérique latine et des Caraïbes à faire face à l’impact économique et social de la pandémie en Covid19.

C’est ce qu’a déclaré l’agence dans un communiqué ce lundi, dans lequel elle déclare qu’avec IDB Invest et IDB Lab, “un effort historique a été mené en 2020” à la lumière des besoins sans précédent de la région d’Amérique latine, la plus touchée au monde. world par Covid-19.

Dans ce contexte, la banque a reformulé ses processus et rationalisé ses opérations, réalisant des augmentations de 11% des approbations de prêts garantis par l’État et de 55% des décaissements par rapport à 2019.

Par type d’opérations, la BID a approuvé 12,6 milliards de dollars (10,318 milliards d’euros) pour des projets du secteur public.

IDB Invest, la branche privée de l’institution, a financé 9 000 millions de dollars (7 370 millions d’euros) en projets privés, soit près du double par rapport à 2019. De son côté, IDB Lab, l’incubateur d’innovation du groupe, a augmenté son 40% des opérations, passant de 90 à 126 projets, dont 20 sont liés à la pandémie.

«Nous devons voir cette crise comme une opportunité de capitaliser sur la créativité, la résilience et l’optimisme qui ont toujours caractérisé notre région», a déclaré le président de la BID, Mauricio Claver-Carone, dans son discours de fin d’année devant le conseil d’administration de la Banque. . “Nous sommes fiers que le groupe de la BID ait contribué à bon nombre de ces efforts en 2020 et nous voulons être des chefs de file pour soutenir le redressement de la région en 2021”, a-t-il ajouté.

De son côté, la réponse de la BID à la pandémie s’est élevée à un montant total de 8 076 millions de dollars (6 612 millions d’euros), en se concentrant sur le financement pour répondre aux besoins immédiats de santé publique, les garanties pour les secteurs vulnérables, la productivité économique, l’emploi et des mesures fiscales pour aider à atténuer les impacts économiques.

L’agence a également mobilisé 1 milliard de dollars (818 millions d’euros) pour aider les pays membres emprunteurs à acheter et à distribuer les vaccins Covid-19. La BID a également souligné sa contribution aux pays d’Amérique centrale et des Caraïbes qui ont été touchés par les ouragans Eta et Iota en novembre.

Pour Claver-Carone, l’année 2021 sera “un moment crucial pour le groupe de la BID pour démontrer son leadership en Amérique latine et dans les Caraïbes”. «Nous continuerons de travailler avec nos gouvernements pour répondre à la pandémie et réactiver la croissance économique grâce à la création d’emplois et à un investissement accru dans des secteurs dynamiques, tels que le« nearshoring »et la numérisation, tout en abordant les problèmes de changement climatique et de changement climatique. genre », a conclu le président.