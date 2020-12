MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a publié ce mercredi un rapport révélant l’inégalité territoriale de la malnutrition en Amérique latine, particulièrement marquée dans des pays comme le Panama, le Guatemala, le Belize ou la Guyane.

Le document analyse le surpoids des enfants et le retard de croissance des enfants dans les pays de la région latino-américaine en 2020, identifiant quels territoires sont très en retard sur ces questions, c’est-à-dire qui présentent des niveaux «nettement supérieurs à la moyenne nationale».

Parmi les territoires analysés, un sur cinq souffre d’un retard dans les deux indicateurs, avec la particularité qu’ils sont généralement ruraux, avec des niveaux élevés de pauvreté et avec une forte présence de population autochtone et d’ascendance africaine.

Les résultats révèlent que le surpoids des enfants dans les régions fortement retardées de la région est deux fois plus élevé que dans le reste des territoires – 13,1% contre 6,6% -, tandis que le retard de croissance des enfants il atteint 27,6% dans les territoires les plus en retard et seulement 11,9% dans le cas contraire.

<< Les moyennes nationales cachent des inégalités territoriales. Dans chaque pays, nous avons des endroits qui ont atteint de très bons standards, et d'autres où les conditions sont très graves. Il est essentiel que les pays concentrent leurs efforts et canalisent leurs ressources vers les territoires en retard, avec des solutions personnalisées de chacun d’entre eux », a prévenu le représentant régional de la FAO, Julio Berdegué.

RETARD DE CROISSANCE DANS LES ZONES RURALES ET AUGMENTATION DU SURPOIDS

Le rapport conclut que dans 23 pays, il existe 142 territoires dans lesquels le retard de croissance des enfants est nettement supérieur à la moyenne nationale. La différence entre les territoires très retardés et non retardés atteint 48 points de pourcentage au Panama et 34 points de pourcentage au Guatemala, et est particulièrement marquée au Belize, en Colombie, en Guyane et au Honduras.

En outre, il se produit «de façon disproportionnée» dans les territoires ruraux, avec un accès moindre aux services, avec des marchés du travail essentiellement informels, avec des niveaux élevés de pauvreté et de faibles niveaux de scolarité.

En revanche, le surpoids chez les enfants de moins de cinq ans affectait 7,5% de la population enfantine de la région en 2019, au-dessus de la moyenne mondiale de 5,6%. À cet égard, le rapport a identifié 141 territoires en retard dans 22 pays de la région, soulignant qu’il affecte de plus en plus les grandes villes.

Dans ce cas, les pays présentant les plus grandes différences sont la Jamaïque, la Guyane, le Panama, la Bolivie et le Pérou.

Face à ces inégalités, l’organisme des Nations Unies demande instamment d’investir dans les zones rurales et dans l’agriculture familiale, car << les zones rurales et les populations sont les plus touchées par les problèmes de malnutrition >> et parce que pour la région << il est essentiel de promouvoir les systèmes alimentaires qui favorisent l’accès à des aliments nutritifs ».