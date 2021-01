MADRID, 18 janvier (.) – Le principal sélectif espagnol a clôturé lundi en positif, bien que la hausse ait été limitée par le pessimisme en raison d’une augmentation mondiale des cas de COVID-19 et par les restrictions associées à cette augmentation, même après les chiffres d’un croissance de l’économie chinoise qui a dépassé les attentes.

* La Chine a signalé plus de 100 nouveaux cas de COVID-19 pour le sixième jour consécutif. La montée des infections dans le nord-est du pays a alimenté les inquiétudes d’une autre vague nationale alimentée par des centaines de millions de personnes voyageant pour les célébrations du Nouvel An lunaire chinois.

* Dans le même temps, les données trimestrielles du PIB du géant asiatique se sont accélérées au quatrième trimestre, dépassant les attentes et abordant 2021 à un bon rythme.

* Le rebond en Chine contraste avec les États-Unis et l’Europe, où le virus continue de déprimer les économies et où davantage de restrictions sont attendues. Le ministre allemand de la Santé a déclaré que, bien que les mesures aient commencé à entrer en vigueur, il fallait faire davantage pour maîtriser définitivement le coronavirus.

* Le marché boursier espagnol sélectif Ibex-35 a clôturé avec une hausse de 23,80 points lundi, 0,29%, à 8 254,50 points, tandis que l’indice des grandes valeurs européennes FTSE Eurofirst 300 a progressé de 0,13%.

* Les banques ont tiré le sélectif, Banco Sabadell et Bankinter gagnant respectivement 2,3% et 1,69%.

* En bas du tableau, les entreprises des secteurs du tourisme et des voyages comme Aena et IAG ont terminé avec une baisse de 2,33% et 0,71% respectivement, ainsi que des entreprises d’électricité comme Naturgy, qui ont reculé de 0,82 % et Endesa, qui a perdu 0,76%.

* Parmi les grandes valeurs non financières, Telefónica a baissé de 0,40%, Inditex a progressé de 0,54%, Iberdrola a baissé de 0,21%, Cellnex a gagné 0,60% et la compagnie pétrolière Repsol a progressé de 0,23% . (Information d’Andrea Ariet; édité par Emma Pinedo)