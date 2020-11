La sénatrice a montré son mécontentement à l’égard du chef de l’exécutif, ceci dans le cadre du Jour des morts, l’une des célébrations les plus emblématiques du Mexique (Photo: Cuartoscuro)

La sénatrice du Parti d’action nationale (PAN) pour l’état de Sonora, Lilly Téllez, attaqué ce week-end contre le président Andrés Manuel López Obrador, spécifiquement pour un nettoyage avec copal que le président a dirigé appelé «Une fleur pour chaque âme, une offrande en hommage aux victimes de la pandémie COVID-19».

A travers les réseaux sociaux, la sénatrice a montré son mécontentement à l’égard du chef de l’exécutif, ceci dans le cadre du Jour des Morts, l’une des célébrations les plus emblématiques du Mexique.

«Ce n’est pas un hommage aux traditions. C’est l’idéalisation de l’ignorance. Le Mexique a besoin de science, pas de canular “, a écrit Lilly Téllez sur son compte Twitter personnel.

Malgré le fait que la publication de Téllez a reçu plus de 9 mille likes et a été partagée par 2 mille personnes, a provoqué une division d’opinions parmi les internautes. Si certains soutiennent l’opinion de la sénatrice, d’autres critiquent sa façon de voir le monde autour des célébrations du Jour des Morts.

Publication du sénateur PAN

“La tradition, bien comprise, n’est rien de plus que la démocratie des morts … Et bien ceux-ci, avec cet ensemble d’idées, de concepts et de rhétorique ont travaillé dans un monde du passé qui n’existe plus”, a écrit un utilisateur à l’appui de Téllez.

Quelque temps plus tard, un autre internaute a répondu: «Sénateur, vous avez BEAUCOUP à savoir sur les racines mexicaines. Quel dommage qu’il soit un représentant populaire. Aujourd’hui, je vous dis très clairement qu’en tant que journaliste et en tant que politicien, la présidence a été TRÈS grande ».

EN QUOI CONSISTE LA CÉRÉMONIE D’AMLO?

Avec sa femme Beatriz Gutiérrez Müller, López Obrador a été témoin samedi dernier la «Cérémonie de salut au soleil» du peuple Yaqui, à la tête de José Ángel Maldonado, gouverneur traditionnel de Pótam.

Plus tard, une cérémonie traditionnelle mazatèque a eu lieu à Responsable de la rezadora d’Oaxaca Teresa Ríos García, qui avec du copal et des herbes nettoyait AMLO et Gutiérrez Müller.

López Obrador a assisté samedi dernier à la “Cérémonie de salut au soleil” du peuple Yaqui Photos: Présidence du Mexique.

López Obrador a fait remarquer que, selon les traditions mexicaines, les défunts sont plus proches et avec les offrandes, ils apprécient la nourriture et les boissons qu’ils aimaient dans la vie en plus de favoriser l’unité familiale.

En outre, le président mexicain a déclaré trois jours de deuil national, ceci à la mémoire de tous les hommes et femmes mexicains qui ont perdu la vie à cause de la pandémie COVID-19.

L’OPPOSITION DE TÉLLEZ

Depuis le 1er septembre 2018, Lilly Téllez est sénateur de la République représentant Sonora. En avril 2020, il a quitté le banc Morena en raison de «divergences d’opinions» et le 3 juin, il a rejoint les rangs du PAN.

Il y a quelques jours, Téllez a donné de quoi parler dans la sphère publique en raison des critiques qu’il a adressées à Hugo López Gatell, sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé et également en charge de la mise en œuvre des stratégies de santé pour faire face à la pandémie de coronavirus.

En avril 2020, il a quitté le banc de Morena en raison de “divergences d’opinion” et le 3 juin, il a rejoint les rangs du PAN. (Photo: Cuartoscuro)

López-Gatell, sous-secrétaire à la promotion de la santé et à la prévention, porte-parole du fédéral avancé pour faire face au coronavirus, il a été reçu au Sénat d’une manière radicalement ambivalente.

L’un des moments les plus tendus a été lorsque le sénateur Lilly Téllez lui a tendu une canne pour les aveugles et a commenté: “«Avec votre allégeance aveugle au président, vous avez seulement frappé l’aveugle».

«Avec tout le respect que je dois aux aveugles, avec tout le respect que je dois aux aveugles, à commencer par mon propre père, je vais lui donner son sceptre, petit vice-roi du pays aux lits vides et aux morts à la maison», a réprimandé le législateur lors d’un discours fougueux et parfois histrionique.

