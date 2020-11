AP

Ce jeudi 12 novembre, la directrice d’Ideam, Yolanda González, a évoqué les pluies qui ont couvert la majorité du territoire colombien et répondu combien de temps ce phénomène va durer. Pour l’officiel, les régions d’Arauca, Casanare et Norte de Santander, ainsi que certaines des Caraïbes Ils sont en état d’alerte élevé en raison du passage d’une vague tropicale qui maintiendra les pluies durant ce mois.

Le fonctionnaire a assuré qu’il y aura “Croissants soudains” à l’ouest d’Arauca et Casanare et a mis en garde contre “les niveaux élevés de la rivière dans le Norte de Santander, dans les secteurs d’Antioquia, Cundinamarca.”

Gonzáles a déclaré que l’institut était en alerte orange “Dans une grande partie du territoire national central au nord et au pied des plaines”.

Concernant les glissements de terrain survenus dans certains territoires, la responsable a déclaré que ces urgences peuvent survenir en plus grand nombre dans les régions du Pacifique et des Andes, tout en précisant que la Sierra Nevada de Santa Marta est en alerte orange.

Il a également lancé un appel pour être vigilant face aux orages qui, bien que l’alerte jaune ou orange ne soit pas encore définie pour cette urgence, s’il faut être “très vigilant aux heures très pluvieuses face à cette situation”.

Il a insisté sur le fait que le phénomène «La Niña» continuera à être «très présent», puisque depuis le mois de mai il a été prévenu que nous aurions un deuxième semestre avec des pluies importantes et même la probabilité d’un phénomène La Niña qui augmentait progressivement ».

Il a précisé que ce phénomène “accentue les précipitations dans la partie maritime, insulaire et continentale et typique de ces précipitations, cela a aussi été une saison cyclonique”.

L’Institut d’hydrologie, de météorologie et d’études environnementales (Ideam) a mis en garde contre le nombre croissant de rivières et de ruisseaux dans au moins quatre municipalités de Cundinamarca. La rivière Bogotá, à la hauteur de Villapinzón, est l’une des plus touchées. De la même manière, le niveau du Río Negro a augmenté, à la hauteur de la municipalité de Guayabetal, et la montée soudaine de la rivière Barranquillas, à Nemocón, est signalée; le ruisseau Honda, dans la municipalité de Gachetá, et sur la rivière Lenguazaque.

Ces derniers jours, l’urgence a été déclarée en raison de la saison des pluies dans tout le pays. Même dans la région de Santander, la calamité publique a été alertée par les glissements de terrain qui ont laissé les habitants de diverses municipalités au secret.

Selon l’entité, la vague tropicale a 70% de chances d’atteindre la catégorie des cyclones tropicaux et s’approchait du pays accompagnée de pluies, d’orages électriques, de vents forts et de vagues au-dessus de la normale. Le phénomène affectera la mer des Caraïbes, y compris l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina et ses clés Serrana, Serranilla, Roncador et Quitasueño.

Au cours de la seconde quinzaine de novembre, les précipitations devraient être encore plus intenses. Des recommandations spéciales continuent de cibler Antioquia, Santander et Norte de Santander. Le golfe d’Urabá, à Chocó, sera également en alerte.

Les crues soudaines qui nécessitent une attention particulière se situent dans la région andine, Norte de Santander, Santander et Piedemonte Llanero dans les secteurs d’Antioquia et de Chocó. Mais l’alerte s’étend également aux zones de forte pente situées dans des secteurs tels que La Guajira, le nord de Cesar et Magdalena, Bolívar, l’Atlántico, Córdoba, Boyacá, l’ouest de l’Arauca, Casanare, Caldas et Quindío.

En ce qui concerne le fleuve Bogotá, il a souligné que des pluies continues se sont produites pendant des heures dans le bassin moyen supérieur et que la zone est surveillée en permanence par les autorités environnementales locales. Les précipitations dans le bassin de la rivière Bogotá et l’humidité des plaines orientales peuvent favoriser l’ascension.

En outre, Ideam a prédit des pluies à Meta, Casanare, Valle del Cauca, Amazonas, Vaupés, Guaviare et Antioquia.

Cela peut t’intéresser

C’est ainsi que fonctionnaient les “faux positifs” dans la région du café

En Colombie, toutes les 13 secondes, 19 produits sont vendus en ligne