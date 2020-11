(Maximiliano Luna)

Près de huit mois après la mise en quarantaine, le Gouvernement continue d’évaluer la continuité des mesures d’assistance sociale conçues de manière exceptionnelle pour faire face à la crise économique, aggravée par la pandémie et l’arrêt des activités. Bien que ce vendredi Alberto Fernández analysera avec Axel Kicillof et Horacio Rodríguez Larreta pour laisser derrière lui l’isolement social, préventif et obligatoire dans l’AMBA – la zone la plus touchée en termes de santé et d’économie -, le pouvoir exécutif n’a pas encore défini ce qui se passera avec le lien de 10 mille pesos qui ont été payés à environ 9 millions de personnes à trois reprises.

Concernant l’avenir de l’IFE (Emergency Family Income), le directeur exécutif de l’Administration nationale de la sécurité sociale (Anses) a pris la parole, Fernanda RavertaDans des déclarations à Channel 9, le fonctionnaire du gouvernement a répondu aux questions que les téléspectateurs avaient envoyées à l’émission Nada Personal.

L’une des principales préoccupations de la population est de savoir s’il y aura un quatrième paiement de l’IFE. “Le revenu familial d’urgence était une politique qui a réussi à accompagner et à aider en termes économiques près de 9 millions de familles argentines”, a contextualisé et a ajouté que, considérant qu’avec le décret de quarantaine “un nombre important de personnes n’allaient pas pouvoir sortir pour chercher un revenu”, cette mesure “exceptionnelle” a été décrétée qui a fini par être prolongée à deux autres occasions.

De même, Raverta a expliqué que l’aide de 10000 pesos à près de 9 millions de familles “C’est énorme en termes de budget” et que “Maintenant, il est évalué, car la vérité est que nous ne sommes pas dans la même situation.” En ce sens, il a fait valoir que grâce à la flexibilité des activités, «les familles travaillant dans l’économie informelle, les monotribuistes A et B, ou les travailleurs dans des maisons privées, dans de nombreux endroits ont à nouveau eu leur source de revenus. et reprenez vos devoirs quotidiens.

<< Il évalue comment cela se poursuit, la pertinence, mais aussi la capacité de l'État à continuer d'incorporer - bien sûr pas dans l'aide, car les enfants et les adultes ont une couverture alimentaire pour tous -, il faut voir comment cette population continue d'être assistée. On ne peut pas confirmer qu'il y a IFE 4, il est en cours d'évaluation par l'équipe économique du gouvernement », a-t-il souligné.

Le premier paiement IFE a été effectué entre avril et mai. Le deuxième paiement a été effectué entre juin et juillet; et le troisième, en août. Les bénéficiaires de l’Allocation universelle pour enfant (AUH) et de l’Allocation universelle de grossesse, les travailleurs informels, les chômeurs et les monotributistes des catégories les plus basses et le personnel des maisons privées ont perçu un revenu de 10 000 dollars.

La tranche d’âge dans laquelle les prestations étaient les plus concentrées jusqu’ici se situait entre 25 et 34 ans (3 millions), suivie par les 18-24 ans (2,5 millions), la tranche d’âge la plus touchée par le chômage. La fourchette avec la plus faible concentration de bénéficiaires se situe entre 55 et 65 ans (600 000), selon les données de l’Anses.

Une des idées qui circule au sein du Gouvernement selon les sources officielles est un revenu plus «ciblé», pour les jeunes entre 18 et 28 ans et les femmes adultes, chefs de famille, qui ont perdu leur emploi.

Cependant, l’exécutif a averti que l’idée de cibler et d’avoir une liste “plus fine” de bénéficiaires pourrait ne pas être mise en œuvre avant la fin de l’année. “Mais il n’a pas été défini s’il y aura un IFE 4 tel que nous le connaissons”, ont-ils expliqué. D’autres versions qui ont circulé est que, s’il y avait un quatrième paiement, il n’aurait lieu que vers la fin de l’année.

