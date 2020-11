Réunion à distance du Comité du budget et des finances du Sénat national, au cours de laquelle le directeur général du Bureau du budget du Congrès, Marcos Makon, a pris la parole; le 4 novembre 2020, à Buenos Aires, Argentine. (Photo: CELESTE SALGUERO / Communication du Sénat) .-

Le gouvernement a admis au Congrès que le projet de budget 2021 ne prévoit pas de postes budgétaires pour la continuité du revenu familial d’urgence (IFE), la prime de 10000 $ versée par les Anses trois fois comme mesure pour atténuer l’impact de la récession économique générée par la pandémie de coronavirus covid-19 sur les travailleurs en noir, les monotributistes des catégories les plus basses et d’autres secteurs vulnérables. La continuité du programme d’aide au travail et à la production (ATP) n’est pas non plus envisagée en principe au-delà de cette année, du moins dans les dispositions du projet de loi.

Le secrétaire au Trésor, Raul Rigo, a participé hier au débat en commission du budget et des finances au Sénat et, avant de consulter les législateurs, a déclaré que le projet de loi “ne contient pas ces dispositions” tout en soutenant que “des éléments seront alloués pour soutenir et accompagner une transition du urgence à la situation de nouvelle normalité ».

«Les dépenses réelles en 2021 augmenteront par rapport à 2020, sans tenir compte des dépenses extraordinaires (dues à l’urgence). Pour que cela existe et en même temps réduire le déficit, nous voyons que l’ajustement se portera sur les intérêts de la dette résultant de la renégociation de la dette publique », a déclaré Rigo.

Dans ce sens, il a affirmé que «toutes les politiques publiques projetées ont un véritable financement», et fait remarquer que le projet donne «un coup de fouet résolu à l’investissement public pour contribuer à la relance économique avec le secteur privé».

Concernant le déficit budgétaire projeté pour 2021, de l’ordre de 4,5% du PIB, Rigo a souligné qu’il s’agit d’un “niveau possible à financer. Alors que 2020 se terminera par un déficit de l’ordre de” 6,6% ou 7%, le budget 2021 propose un déficit primaire plus limité qui tend vers la convergence budgétaire et reflète un déséquilibre moindre », a-t-il souligné.

Le débat en commission s’est poursuivi ce matin et a tout laissé prêt pour la signature de l’avis qui portera le projet sur le site la semaine prochaine.

La discussion d’aujourd’hui a tourné autour des questions que les législateurs ont posées au chef du Congressional Budget Office, Marcos Makón, sur les projections incluses par le gouvernement dans le projet et leur cohérence en fonction de la pandémie et de la crise locale. Les législateurs de l’opposition ont discuté avec le spécialiste de la question des dépenses dans le système de sécurité sociale et des calculs avec et sans possibilité de poursuivre les programmes d’assistance, tels que l’IFE et l’ATP, en fonction de l’évolution de la pandémie.

Pendant ce temps, aux Anses et au Cabinet économique, la discussion se poursuit pour définir la fin de l’année pour l’IFE. Cette semaine, le chef de l’entité a déclaré que la possibilité d’un quatrième décaissement du revenu familial est à l’étude, mais que c’est l’une des nombreuses options en cours d’analyse. Le fonctionnaire a déclaré que pour le moment, ils discutaient de la question de savoir s’il s’agirait d’un “nouvel avantage, que ce soit avec un nouveau droit ou un nouveau paiement”.

Une des idées qui circule au sein du Gouvernement selon les sources officielles est un revenu plus «ciblé», pour les jeunes entre 18 et 28 ans et les femmes adultes, chefs de famille, qui ont perdu leur emploi.

Cependant, l’exécutif a averti qu’il est possible que l’idée de cibler et d’avoir une liste “plus fine” de bénéficiaires ne puisse pas être appliquée avant la fin de l’année. “Mais il n’a pas été défini s’il y aura un IFE 4 tel que nous le connaissons”, ont-ils expliqué.

Raúl Rigo, secrétaire au Trésor, a reconnu qu’aucun poste n’était attribué à l’IFE dans le projet de loi de finances 2021

D’autres versions qui ont circulé est que s’il y avait un quatrième paiement, il n’aurait lieu que vers la fin de l’année. Le calendrier des paiements est également encore en cours d’analyse par des fonctionnaires de différents domaines. Cette semaine, bien que le jour n’ait pas encore été défini, une nouvelle réunion du Cabinet économique se tiendra où des progrès pourront être réalisés sur la question.

Le premier paiement IFE a été effectué entre avril et mai. Le deuxième paiement a été effectué entre juin et juillet; et le troisième, en août. Recevant actuellement des revenus de 10 000 dollars, les bénéficiaires de l’allocation universelle pour enfant (AUH) et de l’allocation universelle de grossesse, les travailleurs informels, les chômeurs et les monotributistes des catégories les plus basses et pour le personnel des maisons privées.

La tranche d’âge où les prestations étaient les plus concentrées se situe entre 25 et 34 ans (3 millions), suivie par entre 18 et 24 ans (2,5 millions), la tranche d’âge la plus touchée par le chômage. La fourchette avec la plus faible concentration de bénéficiaires se situe entre 55 et 65 ans (600 000), selon les données de l’Anses.

