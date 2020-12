Les supporters du Club Atlético Peñarol ont voté aujourd’hui aux élections présidentielles du club, qui se sont déroulées au stade Campeón del Siglo, à l’Antel Arena et à son siège, le Palacio Peñarol à Montevideo (Uruguay). . / Federico Anfitti

Montevideo, 5 décembre . .- Après plus de deux décennies, Peñarol change de cap et le parti au pouvoir, dirigé par l’ancien président Juan Pedro Damiani, a perdu les élections face à Ignacio Ruglio.

Bien que les résultats de certains tableaux restent à définir, la différence obtenue par Ruglio lui permet de s’imposer comme le nouveau leader de l’équipe pour les trois prochaines années.

Le désormais président l’emporte avec plus de 35% des voix et donne la surprise du jour puisque toutes les prévisions font de Damiani le favori, malgré les mauvais résultats du brûleur à charbon ces derniers temps.

Désormais, Ruglio devra gérer un conseil d’administration extrêmement divisé et affronter une seconde moitié de saison au cours de laquelle il devra surmonter plusieurs points d’avantage sur son rival traditionnel, Nacional.

Ruglio a passé cinq ans au conseil d’administration de Peñarol et a toujours été un opposant clair aux politiques officielles de la période Damiani et du président Jorge Barrera jusqu’à présent.

Celui qui dirigera désormais le conseil d’administration de Peñarol a remporté la victoire lors de sa troisième tentative en tant que candidat et, dit-il, dispose d’une équipe de travail qui peut tourner la page ces derniers temps et tentera d’ajouter de vieilles gloires comme Pablo Bengoechea à l’équipe. .

Avec sa victoire, le nouveau président rompt avec une tradition officielle qui suivait depuis des décennies, avec une dynastie Damiani (à la fois l’ancien président José Pedro (1921-2007) et son fils Juan Pedro) qui ces derniers temps furent plus de défaites que de victoires. .

Damiani, qui a été président de 2008 à 2017, a basé sa campagne électorale sur des améliorations d’infrastructure telles que la construction du stade Campeón del Siglo ou du centre de haute performance pour les séances d’entraînement d’où sont partis des footballeurs tels que Fede Valverde (Real Madrid), Darwin Núñez. (Benfica) ou Facundo Pellistri (Manchester United).

Cependant, les très mauvais résultats sur le terrain de sport ont poussé les fans à tourner le dos à la famille historique Peñarol et à opter pour une nouvelle option.

Parmi les échecs sportifs, il y a le terrain international où depuis 2011 (quand il est tombé en finale contre Santos de Neymar) il n’a pas réussi à passer la phase de groupes de la Copa Libertadores.

A cela s’ajoute qu’au niveau local il est dans une campagne terrible bien en dessous du leader, Nacional, avec lequel il affrontera ce dimanche dans une nouvelle édition de la classique du football uruguayen.

De cette façon, une nouvelle ère d’un Peñarol s’ouvre qui cherchera, à la fois, à revenir aux vieux temps de triomphe qui l’ont transformé en un géant du continent.