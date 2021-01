Héctor Astudillo a rapporté qu’Iguala et Taxco passeraient au feu rouge (Photo: Twitter / @ HectorAstudillo)

Héctor Astudillo Flores, gouverneur de l’état de Guerrero, a rapporté qu’Iguala et Taxco iraient au feu rouge en raison de la croissance des cas de contagion, d’hospitalisation et de décès dus au COVID-19.

Lors d’une conférence de presse, Le président a expliqué que ce feu de signalisation entraînera des restrictions dans les deux villes pour réduire la mobilité de la population et, de cette manière, empêcher la propagation du virus.

“Iguala et Taxco iront au feu rouge, demain sera publié dans le journal officiel. Cela forcera une série de mesures importantes à prendre pour réduire la mobilité des citoyens et dans le but de prévenir la propagation de la contagion qui a explosé », a rapporté Astudillo Flores.

De même, le président Il a ajouté qu’Acapulco et Chilpancingo avaient également des chiffres inquiétants, il n’a donc pas exclu que ces entités puissent également se rendre à un feu rouge.

Taxco est l’une des entités qui entreront dans un feu rouge (Photo: Steve Allen)

En plus de cela, le gouverneur a rappelé que c’était il y a un an que l’avertissement de l’arrivée de la pandémie atteignait Guerrero. Cependant, ils n’ont jamais imaginé que les décès atteindraient ce point.

“Il y a un an, ils nous ont dit: “ Le COVID est une réalité au Mexique ”. À partir de ce jour, nous avons commencé à nous préparer. Nous avons mené une série d’actions en un an pour faire face au COVID […] Nous n’imaginions pas il y a un an que cette pandémie allait aller aussi loin qu’elle est arrivée et qu’elle allait avoir une repousse comme elle se manifeste ces derniers jours.“, Il expliqua.

Pour sa part, le chef du Secrétariat à la Santé (SSa) de l’entité, Carlos de la Peña Pintos, a rapporté qu’au cours des dernières 24 heures, 382 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés dans l’État. De cette manière Guerrero a un total de 29154 cas positifs et 2904 décès.

La l’occupation de l’hôpital est de 62%, ce qui place l’État au-dessus de la moyenne nationale, qui est de 61%. Enfin, tout l’état est marqué d’un feu orange, ce qui signifie qu’il existe un risque élevé de contagion.

Acapulco et Chilpancingo risquent d’aller au feu rouge (Photo: . / David Guzmán)

COVID-19 au Mexique

Ce 20 janvier, le ministère de la Santé a rapporté du Palais national qu’au Mexique a confirmé les décès dus au coronavirus (COVID-19) au total 144371 et qu’il y a 1688944 cas confirmés cumulés. Cela signifie que 1 539 personnes sont mortes en un jour et 20 545 ont été infectées.

Mexico et l’État du Mexique sont les entités avec le plus grand nombre d’infections actives (avec une date de début des 14 derniers jours en raison de l’indice de positivité, par entité et semaine épidémiologique). Au niveau national, 108 991 cas (6%) sont estimés.

En outre, il y a plus de 2 000 décès présumés qui pourraient s’ajouter au total dans les prochaines 24 heures. En outre, 2 130,11 cas négatifs, 1 264 780 personnes récupérées et 4 244 955 personnes notifiées ont été dénombrées.

La Mexico, État du Mexique, Guanajuato Nuevo León et Jalisco sont les entités avec le plus grand nombre de cas actifss, suivi de Querétaro, Tabasco, Puebla, San Luis Potosí qui monte aujourd’hui de deux positions. Coahuila, Morelos, Baja California Sur, Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas et Sonora sont aujourd’hui intégrées, Baja California et Michoacán, en tant qu’entités comptant plus de 1000 cas actifs et qui représentent ensemble 91% des cas actifs de la Pays.

PLUS SUR CE SUJET:

Un adulte plus âgé a été abandonné par sa famille, après avoir présenté des symptômes de COVID-19 à Ecatepec

Coronavirus au Mexique: ce sera le calendrier de l’arrivée des vaccins jusqu’en mars 2021

Coronavirus à Guerrero: des jours critiques sont prévus en raison de l’augmentation des décès, des infections et des hospitalisations

Malgré les milliers de morts au CDMX du COVID-19, plus de 200 partis clandestins ont été dissous à Cuajimalpa