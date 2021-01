(Photo: avec l’aimable autorisation de la présidence)

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a assuré que le sous-secrétaire à la Santé, Hugo López-Gatell, «a travaillé dur», ceci, compte tenu des critiques que le responsable a reçues pour certaines photos qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux où il est vu sur une plage d’Oaxaca en vacances.

«Il a beaucoup travaillé, très dur. Il a pleinement assumé sa responsabilité, il est un bon fonctionnaire, un professionnel, un professionnel, c’est ce que je peux commenter; et sa situation personnellement, même si si c’est une affaire publique, je préfère que ce soit lui qui l’explique », a déclaré le président mexicain.

López Obrador a souligné que le travail des fonctionnaires doit être reconnu, en particulier lorsqu’ils sont «hautement observés», et bien que ce soit une affaire publique, López-Gatell sera celui qui répondra aux critiques.

“Nous devons reconnaître lou que font les fonctionnaires, surtout quand ils sont très étourdis, très observés de tous, alors c’est bien qu’il y ait un tel examen public, mais aussi le fonctionnaire a des droits, alors on verra ce que le Dr Gatell dit », a-t-il dit.

Le tsar de la pandémie mexicaine, Hugo Lopez-Gatell a commencé l’année comme elle s’est terminée. Au milieu du scandale. Les photos du sous-secrétaire à la promotion de la santé et à la prévention à Zipolite, Oaxaca, sans masque ni distance saine, ont provoqué indignation et critiques, car il a ignoré sa propre recommandation: «Restez à la maison».

Ce n’est pas la première fois que le fonctionnaire est accusé. Pendant la majeure partie de la pandémie de COVID-19, elle a fait l’objet d’un examen minutieux. López-Gatell, qui sans la pandémie peut-être beaucoup ne le connaîtraient pas, est rapidement devenu le représentant du système de santé mexicain et le porte-parole du rapport technique quotidien sur les progrès de la maladie.

Ce qui précède fait vous gagnerez à la fois des ennemis et des adeptes. Ces derniers l’ont défendu et ont même apporté des mariachis de félicitations; au contraire, les premiers l’ont même dénoncé pour négligence.

Son passé d’artiste

Avant d’être l’un des fonctionnaires les plus populaires du Mexique, López-Gatell a été élevé par ses parents: Francisco López-Gatell Trujillo, l’un des principaux urologues du pays, et Margarita Ramírez Duarte, infirmière à l’hôpital du 20 novembre.

Selon EMEEQUIS, les parents ont inscrit le petit Hugo au Colegio Madrid, l’une des institutions qui compte dans son corps étudiant des descendants d’Espagnols partis en exil au Mexique.

Là, le futur sous-secrétaire à la Santé a passé ses années de formation et a rencontré son meilleur ami Ruy López Ridaura, Luis Alfonso Figueroa et Jacobo Lieberman, aujourd’hui fondateurs de Santa Sabina; aussi bien que Luis Ernesto Martínez Novelo, aujourd’hui bassiste de La Gusana Ciega.

Avec ces musiciens, López-Gatell aussi a été pris dans les beaux-arts pendant un certain temps, ils ont formé le groupe “Cantera, la longueur d’onde parfaite», Où le médecin jouait de la flûte.

«Il avait le profil d’un leader, un charisme énorme et des qualités humaines. Il a suivi l’exemple de son père, toujours au service de la santé publique », a déclaré le journaliste Federico Campbell Peña, qui a également coïncidé avec López-Gatell à l’école, à la publication.

Son passé romantique

Comme pour son passé musical, ses partisans ont commencé à se plonger dans sa vie privée, conduisant à sa séparation avec Arantxa Colchero, soeur de l’actrice Ana Colchero.

Comme révélé, au cours de leurs années universitaires, le sous-secrétaire et Colchero avaient une relation pleine d’amour, du moins c’est ainsi qu’ils ont cessé de la voir quand leurs thèses de fin d’études ont été dédiées. En juillet 1996, lorsqu’elle a obtenu son diplôme en économie de l’UNAM, elle a écrit pour remercier: «À Hugo, mon partenaire, pour avoir partagé ce travail avec un tel enthousiasme».

Cinq ans plus tard, l’épidémiologiste a terminé sa maîtrise en sciences médicales de la même université. En 2001, il a présenté la thèse “Facteurs de risque pour le développement d’infections chez les patients atteints de lupus érythémateux généralisé (pneumonie)” et López-Gatell retourna le geste: “A toi Arantxa, un pas de plus ensemble.”

Plus tard, ils ont déménagé à Baltimore où Colchero a étudié pour un doctorat au Département de la santé internationale de l’Université Johns Hopkins, tandis que López-Gatell a également poursuivi ses études d’épidémiologie dans la même université.

Cependant, l’amour a pris fin pour ce couple en bonne santé, et en avril de cette année, quand il a été divulgué qu’elle était la femme de López-Gatell, elle a dû déclarer qu’elle était déjà séparée de lui depuis plus d’un an.

La petite amie de López-Gatell

Ce n’était qu’une question de temps avant que d’autres images de la vie privée du sous-secrétaire ne soient divulguées. En octobre, un Sortie romantique de López-Gatell avec une femme, à qui Il a embrassé à l’extérieur d’un restaurant de la capitale.

Après cela, les questions et les attaques se sont posées, principalement pour avoir comparu en public sans garder une bonne distance et pour ne pas se soucier des plus de 80 000 décès enregistrés à l’époque.

Cependant, beaucoup ont défendu le sous-secrétaire et sa petite amie anonyme, soulignant qu’elle était une hypocrisie de se plaindre que quelqu’un embrasse son partenaire sans masque Pendant la pandémie, en outre, vous ne pouvez pas dîner avec ce poste, et il n’est pas non plus logique que quelqu’un se montre préoccupé 24 heures sur 24.

Son “saut” ou son arrivée de super-héros

Comme toute la rockstar qu’il est, même son arrivée «bondissante» au Palais National est devenue une tendance. Certains ont utilisé la vidéo du moment pour y mettre différentes chansons, parmi lesquelles celle de Mario Bros sautant pour atteindre des pièces de monnaie.

Apparemment, il était en retard pour arriver à la conférence de l’après-midi, alors pour se dépêcher, il a sauté à la porte de la salle, mais cela a fait de lui le gagnant de plusieurs applaudissements et rires parmi les Mexicains.

«Avez-vous menti au Mexique?», Le journaliste qui est devenu un mème

Bien que ce moment soit le plus rappelé par le communicateur El Sol de México qui est devenu un mème, López-Gatell a beaucoup à voir avec cela.

Ce qui précède après que Sarahi Uribe lui ait demandé s’il mentait au Mexique, depuis lors, l’ancien secrétaire à la Santé, José Narro, avait publié des chiffres indiquant que les décès étaient plus élevés que ceux rapportés par l’épidémiologiste.

Après cela, López-Gatell a ri et a dit: «Dites-m’en plus. Qu’est-ce que dit l’ancien secrétaire, le Dr Narro? “, A quoi Uribe, visiblement nerveux, a demandé du temps pour répondre et a répondu en vérifiant son téléphone pour trouver les déclarations:”Il dit qu’il y a … que ce n’est pas conforme à ses chiffres … voyons, laissez-moi».

“Nous attendons l’avis du Dr Narro, ancien secrétaire à la Santé respectable et ancien recteur de l’Université nationale”, a poursuivi le sous-secrétaire.

«Il mentionne que les chiffres ne s’additionnent pas et que cela génère de l’incertitude dans la population. Voyons voir … Que pouvez-vous nous en dire? A-t-il menti au Mexique?», A conclu le journaliste.

Malgré les efforts du journaliste pour rechercher des informations, le résultat a été que López-Gatell lui a demandé de ne pas être inhibée et d’analyser ses données pendant qu’ils continuaient avec les questions du reste des communicateurs. La situation délicate a fini par devenir un mème qui a duré plusieurs mois.

Vaccin contre la grippe

Il a également été surprenant que la conférence de l’après-midi ait été interrompue en plein milieu pour promouvoir la campagne de vaccination contre la grippe, car au-delà d’en parler, les officiels présents se sont injectés devant tout le monde.

A ce moment, López-Gatell a commencé à déboutonner sa chemise pour qu’une infirmière puisse administrer le vaccin. Un tel moment a fait sensation parmi ses adeptes (et certains adeptes).

Pendant ce temps, d’autres en ont profité pour le comparer à d’autres officiels, comme Miguel Ángel Mancera qui à une certaine occasion a également été vacciné devant les caméras.

Félicitations aux mariachis

Dans le cadre de la Journée des Médias, Le fan club de López-Gatell a organisé une sérénade en quittant le palais national pour vous remercier de votre travail face à la pandémie.

Ce 23 octobre, l’un des participants a assuré qu’il voulait faire une sérénade au spécialiste d’épidémiologie pour remercier son travail, et celui de son équipe, pour faire face à la crise sanitaire, ajoutant que les six assistants incarnaient près de 100000 personnes et que le moment était diffusé sur les réseaux sociaux pour tous.

Le scénario catastrophique de López-Gatell est surmonté

Un moment moins amical a été celui où le Mexique a surmonté le scénario de mort catastrophique que le sous-secrétaire avait prévu. Ce 22 août, les critiques pleuvent partout.

En juin de cette année, il avait déclaré qu’un tel panorama serait quand au Mexique il y a eu plus de 60 000 décès et ce jour-là 60 254 ont été enregistrés, qui a été considéré que le pays avait atteint son nombre maximum de morts, cependant, aujourd’hui, dans cette deuxième vague d’infections, les décès sont plus du double (120 000), ce qui continue de susciter des critiques et des accusations.

L’accusation de «négligence criminelle»

Il PAIN (National Action Party), la principale opposition parlementaire du pays, a présenté un plainte «pour négligence criminelle» contre López-Gatell, en novembre dernier, après que le Mexique ait franchi la barre des 100 000 morts et un million d’infections.

“L’action nationale exige du parquet qu’il mène une enquête approfondie sur les mesures appliquées par l’administration fédérale pour contenir la propagation du virus et sa relation directe avec le taux élevé de mortalité et le nombre de décès”, a déclaré le parti Kakhol lavan.

Jusqu’à présent, on ne savait pas sur les progrès de l’accusation, cependant, au moment où le sous-secrétaire était défendu par le président Lopez Obrador qui Il a assuré que le sous-secrétaire à la Santé et le tsar des coronavirus “a fait un travail extraordinaire et exceptionnel”.

La polémique du masque

Depuis le début de la pandémie, il s’agit de l’une des questions les plus controversées concernant le sous-secrétaire à la santé, car au début, il a indiqué que le les masques n’ont pas aidé à protéger du virus SRAS-CoV-2, en plus de cela à quelques occasions, on l’a vu l’utiliser. Plus tard, lors d’une conférence, il a demandé aux médias de recommander son utilisation

De cette manière, cet objet a été un point de controverse tout au long de la pandémie, et même à plusieurs reprises des journalistes de divers médias se sont demandé s’il devait ou non être utilisé.

Cependant, la vérité est que Jusqu’en décembre, le nombre de morts est en augmentation progressive, enregistrant le deuxième pic d’infections. Malgré la demande des autorités aux personnes de rester chez elles, elles continuent de sortir et de se rencontrer pendant la période des fêtes, ce qui pourrait se traduire par davantage de cas et de décès d’ici les premières semaines de 2021.

PLUS SUR CE SUJET:

“Rien ne se passe, le matin le président me défend”: la réponse provocante de “Brozo” aux photos de López Gatell sur la plage

“¿Por favor, es neta?”: La critique acide de Chumel Torres après les photos d’Hugo López Gatell sur la plage

En vacances et sans masque: de nouvelles photos d’Hugo López-Gatell sur la plage ont été révélées sur les réseaux sociaux