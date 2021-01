Banfield et Gimnasia font partie du Championnat Zone B et cherchent une place en finale (Fotobaires).

Il a été défini comment l’étape régulière de la Coupe Diego Maradona. La cinquième et dernière date du championnat et de la zone de complémentation aura lieu ce week-end. Les six équipes qui ont une chance d’atteindre la finale pour le titre joueront leurs matchs simultanément. Samedi à 21h30, ce sera au tour du groupe où Boca, River et Argentinos mènent. Tandis que dimanche à la même heure, ils joueront Banfield, Talleres y Gimnasia. Le gagnant de chaque groupe arrivera au match décisif qui se jouera le 17 janvier à San Juan et le champion gagnera une place en Copa Libertadores.

Samedi, River accueillera Independiente sur le court de Banfield, et Argentinos Juniors affrontera Boca à La Paternal. Le lendemain, à la même heure, Talleres visitera Colón, Banfield accueillera San Lorenzo et Gimnasia fera de même avec l’Atlético de Tucumán.

Boca et River se nouent au sommet de la zone A avec 8 unités. Une seule unité est située à El Bicho. Dans la zone B, Banfield compte 9 buts, contre 8 de Talleres et 7 de Gymnastique.

Les jours et les heures des autres matches ont également été définis. Il faut se rappeler que la Zone de Complémentation aura également sa finale avec les deux meilleurs de chaque groupe. Ici, il peut y avoir un affrontement entre les équipes Rosario, Rosario Central et Newell, qui dirigent chaque groupe. El Canalla a assuré la première place dans sa région et avec seulement une égalité, il aura une passe directe pour la finale. Alors que Newell (visite Racing) égale la tête avec Vélez (reçoit Godoy Cruz). La Lepra a une meilleure différence de buts (+2) qu’El Fortín.

Le vainqueur de la Complémentation jouera contre le perdant de la Championship Zone pour une place en Coupe d’Amérique du Sud 2022.

L’horaire du week-end est le suivant:

Samedi 9 janvier

17.10: Syndicat – Conseil d’administration

17.10: Lanús – Rosario Central

19h20: Velez – Godoy Cruz

19h20: Course – Newell’s

21h30: Rivière – Indépendant

21h30: Argentins – Boca

Dimanche 10 janvier

17.10: Défense et justice – Aldosivi

19h20: Arsenal – Ouragan

21h30: Colon – Ateliers

21h30: Banfield – San Lorenzo

21h30: Gymnastique – Atlético Tucumán

Lundi 11 janvier

21h30: Etudiants – Central Córdoba

