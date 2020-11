Près de deux mois après sa sortie et avec quelques conséquences physiques, le Dr Leonel se rétablit à la maison. C’est un cas de réussite puisque 55% des patients intubés pour cette maladie au Mexique sont décédés.

Léonel, Un membre de l’équipe d’intervention COVID-19 de la HGZ n ° 11 à Piedras Negras Coahuila, n’a jamais considéré la gravité auquel vous pourriez faire face.

Le chef de l’enseignement clinique de l’hôpital général de Zona (HGZ) n ° 11 de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) à Piedras Negras, Coahuila, et tEgalement en charge de la formation sur les protocoles de prise en charge des coronavirus, il a vécu l’expérience d’être infecté, passez deux semaines en ventilation mécanique et battez COVID-19.

Préparé “une et mille fois” les exercices de soins pour les patients atteints de coronavirus; C’est pourquoi, lorsqu’il a été admis à l’hôpital, le personnel a pensé que c’était juste une autre simulation.

Le mariage formé par Leonel et Myrna, dépeint un chirurgien et une infirmière intensiviste, des membres de l’équipe d’intervention COVID-19, qui ont vécu l’urgence sanitaire en tant que professionnels de la santé, parents et patients; dans le cas de Leonel, l’un des plus graves.

Ils étaient tous les deux conscients des risques, mais ils n’ont jamais considéré la gravité à laquelle ils pourraient faire face.

Les symptômes ont commencé à se manifester fin juin. Il a commencé le premier, avec du mucus et un mal de gorge, et bien qu’il pensait que c’était une simple grippe, il a averti l’hôpital et le test a été effectué. Avant d’avoir le résultat, sa femme et ses enfants ont fait des démonstrations: ils étaient tous malades.

“J’étais inquiète pour elle et les enfants. Sachez que votre famille est infectée c’est l’une des peurs les plus profondes que l’on puisse avoir “Dit Leonel.

Les maux ne se sont pas calmés et le médecin a compté les jours en attente d’amélioration. Exactement en onzième année, comme expliqué dans ses cours, il ressentait un essoufflement constant et progressif avec une tendance à empirer. Sa femme, qui était au cinquième jour, a ignoré son état et l’a emmené à la sécurité sociale.

À de nombreuses reprises, en tant qu’infirmière, Myrna a dû rassurer les proches des patientsOui, il leur disait: «n’ayez pas peur, il ne se passera rien, ici nous allons prendre soin de vous. Tout ira bien », mais maintenant c’était à propos d’elle et il savait ce qui pouvait arriver.

Avec tristesse et inquiétude, il quitta son patient et retourna au camion pour attendre des informations téléphoniques. Rester à l’hôpital était contraire aux protocoles et représentait un risque pour tout le monde.

“Je ne vais pas te tromper, c’est dommageVous savez comment ils évoluent et je pense que nous allons devoir l’intuber », ont-ils dit à Myrna.

En tant qu’infirmière dans la région du COVID-19, je savais que l’opportunité d’un traitement est essentielle. Il connaissait les risques de la ventilation mécanique et les implications de ne pas accepter; cependant, le consentement a été accordé.

Dans la zone COVID, Leonel se souvient seulement qu’un médecin l’a pris par la main et lui a dit: «tout ira bien, on va dormir, tu vas te reposer.». Cette c’était sa dernière image.

Le chirurgien général, originaire de Mexico, a reçu son homme de 44 ans, inconscient et dans un état critique. Quelqu’un a fait remarquer à Myrna, sa femme, que le septième jour était le plus dur et qu’elle pouvait mourir.

Leonel se souvient, pendant l’intubation, qui semblait être dans un endroit sombre, comme une hacienda avec de nombreuses fenêtres où j’ai entendu des voix compatissantes.

«Je leur ai demandé où était Piedras Negras. Je leur ai dit que je devrais retourner voir ma femme et mes enfants», A-t-il raconté.

Contre toute attente, le directeur de l’éducation s’est réveillé dans l’après-midi du 23 juillet, un autre miracle médical a été observé sur le sol COVID de la HGZ n ° 11 de l’IMSS.

55% des personnes intubées sont décédées au Mexique Photo: REUTERS / Stephane Mahe

Dans le cadre du protocole d’extubation, il a été hospitalisé pendant trois jours. Quand il s’est regardé dans le miroir, il a remarqué une couleur sombre sur sa peau, il a perdu 20 kilosSes cheveux poussaient, il se sentait faible et pensait que c’était mauvais, même si jusqu’à ce moment il n’était pas conscient des conséquences physiques.

Au bord des larmes et au milieu d’une pluie d’applaudissements de la part de ses collègues, qui formaient une clôture pour dire au revoir, le Dr Leonel a obtenu son diplôme et, en tant que vainqueur de la bataille, la mélodie We are the Champions a été entendue en arrière-plan.

Jusqu’à ce qu’ils rentrent à la maison, Leonel et Myrna ils ont pris conscience qu’il ne pouvait pas bouger. Ils étaient terrifiés, ils pensaient que la ventilation mécanique avait laissé une grave séquelle.

Dans le cadre du protocole de ventilation mécanique, les médecins appliquent un relaxant musculaire qui laisse parfois des séquelles, dans ce cas réversible par réhabilitation.

Peu à peu, Leonel a retrouvé sa mobilité, bien que Les médecins estiment que cela pourrait prendre un an pour qu’il retrouve sa pleine fonction.

En tant que survivant, le directeur de l’enseignement a partagé qu’il avait toujours fait confiance à l’équipe multidisciplinaire qui l’a assisté, même s’il n’a jamais été dans ses plans de les évaluer en tant que patient.

Il s’est dit satisfait de vérifier que l’IMSS dispose des ressources nécessaires pour faire face à la pandémie, avec un personnel extraordinaire, formé et chaleureux. Il a remercié ses collègues d’avoir fait de leur mieux pour poursuivre son rétablissement aujourd’hui.

Le spécialiste des soins intensifs et chef de l’équipe d’intervention COVID-19 de la HGZ n ° 11, José Iván Rodríguez de Molina Serrano, a déclaré que le médecin Leonel est venu pour recevoir des soins en temps opportun.

De plus, sa famille a accepté toutes les options de traitement et n’ayant pas de comorbidités, il y avait une bonne réserve physiologique qui a contribué à une bonne. Cependant, il a estimé qu’il aura une récupération lente.

Rodriguez de Molina Serrano Il a appelé la population à prendre soin d’elle-même et à ne pas baisser la garde, pour éviter de contracter la maladie. Il a souligné que lorsque les gens sont gravement malades, un traitement rapide est nécessaire, acceptez toutes les options de traitement proposées par l’équipe médicale et soyez très patient.

