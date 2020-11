La douloureuse blessure d’un footballeur de Godoy Cruz pour éviter le but de River

Le match entre Godoy Cruz et River venait de commencer. Je ne jouais qu’une minute quand Marcelo Herrera était le protagoniste de certaines des actions les plus effrayantes de la troisième date de la Coupe de la Ligue professionnelle. Dans une pièce où il a évité un but de Lucas Pratto, Le défenseur de Tomba a subi un coup dur qui l’a forcé à quitter le terrain.

Sur le premier jeu d’attaque du millionnaire, le jeune homme Julian Alvarez obtenu une autorisation précise pour Lucas Pratto, qui a commencé la course vers la zone rivale qualifiée. L’Ours défini avant le départ précipité du gardien de but Nelson Ibáñez et le ballon avait l’air d’être destiné à un but, mais Herrera s’est mis en route et évité la conquête sur la ligne. Cependant, le joueur de Tomba n’a pas pu arrêter sa carrière et le tibia de sa jambe droite toucha carrément le poteau de but.

Immédiatement, Herrera fondit en larmes et se coucha par terre. Parmi ses collègues et aussi dans la banque locale, une grande inquiétude a été générée. Bien que cela ait pris quelques minutes, la douleur l’a empêché de continuer sur le court. C’est ainsi que l’entraîneur Diego Martinez Il a été contraint de faire un changement après seulement trois minutes de jeu: Gonzalo Goñi est entré à la place du défenseur blessé.

L’ancien footballeur de Lanús, Talleres et Olimpo a été immédiatement transféré au vestiaire pour être évalué et un rapport médical est attendu de Godoy Cruz pour déterminer l’étendue de la blessure et le temps de récupération nécessaire.

Ce fut un début de match cahoteux car, à 14 minutes, Santiago Sosa Il a également subi une coupure au sourcil, après avoir sauté pour diriger une balle au milieu du terrain devant un adversaire.

River visite Godoy Cruz pour la troisième date de la Zone 3 de la Coupe de la Ligue professionnelle. Banfield – qui a battu Rosario Central vendredi soir – est le leader du groupe avec un score idéal (9). Ils sont suivis par River et Canalla, tous deux avec trois unités, tandis que Godoy Cruz ferme les positions sans points.

PLUS SUR CE SUJET:

Godoy Cruz contre Rivière

Coupe de la Ligue professionnelle: Newell et San Lorenzo se sont battus, mais le Racing a subi un nouveau coup

Nouvelle découverte dans les œuvres du stade Monumental: ils ont retrouvé un ancien tunnel de plus de 40 ans sans utilisation