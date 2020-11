15 minutes. Le président des États-Unis (USA), Donald Trump, a admis ce dimanche que son rival démocrate, Joe Biden, avait remporté les élections du 3 novembre. Cependant, il a été attribué à une fraude présumée.

“Il a gagné parce que les élections ont été truquées. Les VIGILANTS OU LES OBSERVATEURS DU VOTE n’étaient pas autorisés. Les votes ont été comptés par une société privée de la gauche radicale, Dominion, avec une mauvaise réputation et un équipement trompeur qui ne pouvait même pas répondre aux exigences du Texas (que j’ai beaucoup gagné!). Les médias faux et silencieux, et plus encore! »C’est ce que Trump a écrit sur son compte Twitter.

Le tweet a été tagué par le réseau social car “cette affirmation sur la fraude électorale est controversée.”

Trump a accompagné son message sur les élections d’un extrait d’un discours sur la chaîne de télévision, Fox News, du commentateur politique conservateur, Jesse Waters. Là, il a affirmé sans fondement que Biden avait réussi par fraude présumée.

Il a gagné parce que l’élection était truquée. PAS D’OBSERVATEURS OU D’OBSERVATEURS DE VOTE autorisés, vote tabulé par une société privée de la gauche radicale, Dominion, avec une mauvaise réputation et un équipement de foutre qui ne pouvait même pas se qualifier pour le Texas (que j’ai beaucoup gagné!), The Fake & Silent Media, & plus! https://t.co/Exb3C1mAPg – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 15 novembre 2020

Trump a rétracté ce qu’il avait dit à propos de l’élection

Le 7 novembre, les projections des principaux médias du pays ont donné à Biden le vainqueur des élections présidentielles, mais Trump n’a pas encore admis sa défaite. Il s’est consacré à répandre des théories du complot sur une fraude électorale présumée sans preuve.

Dans un tweet ultérieur, le président a insisté sur le fait qu’il ne reconnaissait pas sa défaite. Biden “il n’a gagné qu’aux yeux des faux médias d’information. Je ne reconnais RIEN! Nous avons un long chemin à parcourir. C’était un CHOIX ÉNORME! “

Il n’a gagné qu’aux yeux des FAKE NEWS MEDIA. Je n’accorde RIEN! Nous avons un long chemin à parcourir. C’était une ÉLECTION GRÉÉE! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 15 novembre 2020

Jusqu’à présent, Trump a à peine remporté l’étrange victoire mineure au tribunal. Il a subi des revers, comme celui de vendredi devant 2 tribunaux de Pennsylvanie où 6 poursuites intentées par sa campagne électorale ont été rejetées.

Conspirations

Dans son tweet, le président a fait écho à une théorie promue sur Internet par le mouvement QAnon. Le groupe répand des allégations non fondées selon lesquelles il y a eu fraude électorale liée aux systèmes électoraux du Dominion., fabricant de machines pour compter les votes.

Jeudi, Trump a publié un autre tweet mentionnant la théorie du complot selon laquelle ladite société a éliminé des millions de votes en sa faveur, citant un lien du site d’extrême droite One America News Network.

L’organisation non gouvernementale Advance Democracy, qui suit les cas de désinformation, a constaté depuis le 5 novembre dernier qu’un message sur 7 sur Twitter avec le hashtag #Dominion provenait de comptes s’identifiant à QAnon.

QAnon est un phénomène Internet qui promeut des théories sans aucune base, comme le fait que le monde est dirigé par une organisation de pédophiles sataniques qui, entre autres, conspirent pour renverser Trump. Ils affirment également que les incendies de forêt qui ravagent l’Ouest américain ont été causés par des militants de Black Lives Matter.

Ces théories du complot et ces allégations de fraude électorale, dont Trump lui-même fait la promotion, semblent avoir des conséquences néfastes sur ses propres partisans.

Samedi, des milliers de partisans du président sortant ont défilé dans le centre de Washington pour protester contre la fraude électorale présumée lors d’un rassemblement, qui a conduit à des altercations nocturnes contre les détracteurs de Trump.