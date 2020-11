Des proches, des amis et des femmes ont manifesté pour le fémicide de Bianca Alejandría, qui était portée disparue et deux jours plus tard, son corps est apparu (Photo: Cuartoscuro / Elizabeth Ruiz)

C’était de la confusion quand les policiers ont commencé à tirer en ondes pour disperser les manifestants exigeant justice pour la fémicide de Bianca Alexis. Certains ont réussi à courir et à fuir, d’autres personnes des blessures par balle, d’autres par des coups, d’autres ont été arrêtés et d’autres encore ont été agressés sexuellement.

Plusieurs jours après les événements survenus en Cancun, Quintana Roo, deux des jeunes femmes qui ont été agressées pendant la manifestation, qui exigeait également la fin de la violence sexiste et de genre, a indiqué que des membres de la police locale les ont agressés sexuellement.

Selon le témoignage qu’elle a donné à Animal Político, la jeune femme, qui s’appelle María Elena, a déclaré qu’en plus d’avoir été battue et détenue, elle avait été agressée sexuellement.

Il a noté que si certains déchiraient et griffaient la propriété publique, elle et d’autres personnes présentes manifestaient pacifiquement.

La police anti-émeute garde le palais municipal après une manifestation pour demander justice pour le meurtre de Bianca Lorenzana, qui a été dissous par la police avec des tirs en l’air (Photo: REUTERS / Jorge Delgado)

«Je ne savais même pas quoi faire. C’était ma première marche et, bien sûr, ce n’est pas qu’il faille avoir un manuel pour savoir quoi faire au cas où la police tirerait des balles. Ce n’est pas quelque chose qui devrait être normalisé. J’ai décidé de courir dans la direction opposée d’où venaient les balles. Mais quand je courais à l’arrière de la mairie, plus de flics sont sortis. J’ai failli en heurter un. le Je ne tirais ni en l’air ni au sol, comme je le pensais. Je tirais droit», A assuré María Elena aux médias numériques.

L’homme de 27 ans travaille dans la zone administrative de Colegio Kukulkán, un lycée privé et un lycée, où Alexis a étudié, la victime qui a disparu le 7 novembre et a été retrouvée morte deux jours plus tard.

Selon le témoignage de María Elena, Après avoir vu des officiers armés tirer à bout portant, courir n’était plus son option.

“Là c’était J’ai décidé de me jeter par terre. C’était à côté de l’un des derniers planteurs à l’arrière de la mairie. J’ai vu d’autres filles là-bas. Nous étions cinq. Un groupe de cinq ou six policiers est arrivé, grands, robustes et ils ont commencé à nous battre. Une femme a été frappée à la tête avec un bâton. Elle a crié: je suis journaliste, je suis journaliste, je n’ai rien fait, je travaille. Un autre a été touché dans le dos. Ils nous ont dit que si nous voulions une émeute, nous l’aurions ».

Le 9 novembre, plusieurs personnes ont protesté contre le fémicide de Bianca Alejandría (Photo: Cuartoscuro / Elizabeth Ruiz)

María Elena a fait remarquer aux médias qu’ils étaient traînés au fond de la mairie et qu’à chaque fois qu’elle parlait, ils la frappaient; être derrière la propriété Ils ont commencé à le frapper dans les côtes jusqu’à ce qu’ils lui enlèvent l’air.

«Il pouvait marcher à moitié. Un policier m’a attrapé par la fesse avec sa grosse main, ses doigts ont atteint mon vagin, c’est comme ça qu’il voulait me soulever. Je suis devenu un petit ballon et ils m’ont presque entraîné », a-t-il assuré.

Lorsque les agents l’ont amenée avec les autres femmes à l’hôtel de ville, les cris et les coups ont augmenté. À l’intérieur du bâtiment, elle a également été détenue Quetzalli, 22 ans, une de ses collègues du Colegio Kukulcán, qui a également assisté à la marche et a subi des coups et des violences sexuelles.

Selon Quetzalli a déclaré à Animal Político, elle a été la première «détenue» et emmenée à la mairie. Pendant qu’elle était battue, les policiers lui ont dit qu’ils se vengeraient d’elle pour tout le «désordre» qu’ils avaient causé, alors qu’elle n’avait participé qu’en chantant et en criant des slogans.

La police attaque une manifestation féministe à Cancun

«Ils ont commencé à me battre. Je me suis débarrassé d’une des policières. Il ne m’a pas laissé les menottes. Ils m’ont frappé sur les côtes, sur les jambes. Je remuais. Ils voulaient me jeter et je me suis battu pour qu’ils ne puissent pas. Ils ont réussi à m’agenouiller. Ils m’ont giflé. Ils voulaient que je leur dise qui avait commis les excès, avec qui j’étais venu à la marche. Je leur ai dit que je n’allais rien répondre », a-t-il dit.

Cependant, elle a dit qu’ils l’ont ramassée et «l’ont accroupie. C’était alors que une des policières a mis sa main sous mon short, a mis ses doigts dans mon vagin et m’a soulevée comme ça. J’ai crié, crié ce qu’il me faisait. Le personnel des droits de l’homme accourut. Ils ont demandé son nom à la police. Mais elle a refusé de les lui donner et est partie », a-t-il dit.

Il faut rappeler que lors de la conférence donnée par le collectif féministe le 10 octobre, les jeunes femmes ont dénoncé que les tirs n’avaient pas été en l’air, mais qu’ils étaient à bout portant. Jusqu’à présent, aucun policier ayant participé aux violentes actions de dispersion n’a été démis de ses fonctions.

PLUS SUR CE SUJET:

Tension au CDMX: ils protestent à la fontaine de Cibeles contre les fémicides

“Ce n’était pas un canon lâche, c’était à bout portant”: le témoignage d’une femme présente lors de la répression de Cancun

“Six éléments ont commis la stupidité”: les autorités ont condamné la répression des féministes avec des armes à feu à Cancun