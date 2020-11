Il a formé un couple! “, était la phrase que chaque après-midi le public de leur domicile s’attendait à entendre Roberto Galán, quelques minutes avant que le chef ne termine chaque émission de son cycle classique, je veux me marier, et toi? De cette manière, il a annoncé qu’au moins deux participants s’étaient rencontrés, comme on le dirait aujourd’hui sur des réseaux comme Tinder.

Roberto est né le 21 février 1917 et à 17 ans, il travaillait déjà comme annonceur. Aussi Il était un chanteur de tango et l’un des fondateurs de la Sociedad Argentina de Locutores. Il fait ses premiers pas à la télévision en 1963, en tant qu’animateur de la série Remates comédies musicales.

En 1968, il a commencé avec le légendaire programme Si lo sabre cante et trois ans plus tard, il a commencé un autre classique à la télévision argentine, Yo me quiero marrear, ¿y tú?

Il a travaillé jusqu’à l’été 2000 à Si lo sabre cante, por América y Il est décédé le 9 novembre de la même année à la clinique Bazterrica, après deux mois d’hospitalisation, des suites d’un cancer de la prostate.

Père de Florencia Galán Miguenz et grand-père de Sol et Pablo, Roberto a honoré le nom de son programme et il n’avait ni plus ni moins de cinq ex-épouses.

L’idée ambitieuse de rassembler les gens et de les rendre heureux

En 1971 après avoir vu dans le journal une petite annonce d’un homme à la recherche d’une petite amie, Roberto a eu la bonne idée de rejoindre les couples à la télévision. C’est ainsi qu’il lui vint à l’esprit de faire Je veux me marier, et toi? Un programme auquel ils ont participé tous les jours trois femmes seules et trois hommes seuls à la recherche de compagnie. Après s’être présenté et avoir dit ce qu’ils recherchaient chez un partenaire, chacun a noté sur un morceau de papier quel participant du sexe opposé il aimait.

Une fois les cartes des participants récupérées, Galán les a analysées et a déterminé s’il y avait ou non une correspondance. Si cet après-midi il y avait de la chance et une coïncidence, il célébrait:Il a formé un couple… “ ou deux, ou trois au mieux.

Le programme signifiait une pause dans la télévision à ce moment-là. Deux personnes qui étaient en couple devant une caméra? L’idée semblait folle, mais ça a marché. Après tout, c’étaient des gens à la recherche de ce que tout le monde veut, aimer.

Je veux me marier 65 points de notation. Bien sûr à ce moment il n’y avait pas de Netflix, de télévision par câble et encore moins de Tinder pour rencontrer des gens.

L’un des syndicats les plus connus est celui de Héctor Ramón Sotelo et Teresita María Sauret, le couple nain qui s’est marié en direct et en direct à la télévision le 16 juin 1972 dans une église de Pompéi.

“Pour les personnes qui participent au programme Je suis comme un parent qui leur dit: venez ici, je vais vous présenter une fille ou un homme très gentil pour vous sortir de votre célibat et de votre tristesse. La seule différence est qu’il y a trois caméras là-bas et qu’une foule voit comment elle pose sa solitude », a-t-il dit un jour dans une interview.

Ancien entremetteur

Bien avant de faire ses débuts avec son émission et de présenter des centaines de couples sur le petit écran (beaucoup d’entre eux ont prospéré, se sont mariés et ont même eu des enfants), Roberto a présenté l’un des mariages les plus emblématiques de l’histoire argentine, celui de Perón et Evita.

«Eva et moi, quand personne ne la connaissait, nous étions à un événement au Luna Park, une association pour les personnes touchées par le tremblement de terre de San Juan. Elle voulait que je l’emmène sur scène, pour lui réciter de la poésie. C’était difficile de le trouver. Un trou. Soudain, le colonel Perón apparaît. Dans un ravissement de génie, il m’est venu à l’idée de faire d’une pierre deux coups et j’ai proposé à Eva de faire partie d’un comité d’accueil de Perón. Ma grande surprise a été de les voir, après un moment ensemble, bavardant avec animation. Quand le temps m’a montré comment cette histoire d’amour s’était terminée, j’étais fier d’avoir été celui qui les a mis face à face “, Galán se souvient du jour où il a été Cupidon pour la première fois.

Pionnier en montrant des gens ordinaires à l’écran

Les années 90 ont été la décennie des talk-shows à la télévision puis des émissions de télé-réalité. Des programmes auxquels des gens ordinaires ont participé, ouvert leur cœur, raconté leurs rêves et leurs peurs. Mais bien avant, un visionnaire Galán avait fait du public le protagoniste de ses cycles et ses deux programmes les plus emblématiques en sont la preuve.

Je veux me marier, et toi? Il montrait des gens ordinaires, comme le commerçant du quartier, le voisin d’à côté ou le professeur de l’école, à la recherche d’un partenaire devant une caméra.

Si tu sais chanter aussi a ouvert les portes du canal au peuple. Quiconque en a envie peut s’inscrire et chanter devant un large public derrière la télévision et être célèbre pendant un moment. Qui aurait imaginé que près d’un demi-siècle plus tard, des formats de concours de chant comme La Voz ou Operation Triumph seraient importés.

Bien sûr, parfois, peu importe à quel point ils aimaient chanter, les participants n’étaient pas habitués aux lumières, ce qui rendait leur performance difficile. Puis, ce fut l’entrée triomphale des secrétaires, qui chantèrent en chœur: “Il est, il est nerveux. Il est, il est nerveux. Vous devez le chouchouter parce qu’il est câlin, vous devez l’applaudir un peu plus.”

Parmi les prix remportés par le gagnant du jour, il y en avait un très éloquent: Galán leur a donné un canari. Peut-être pour chanter, ou pour continuer avec la coutume des gens qui partent avec leurs programmes.

