Il a pu écrire les vers les plus romantiques mais il lui a envoyé un emoji

Il a parcouru toutes les lettres dans Sabina, il imaginait l’aube avec des odeurs d’herbe mouillée, cette lune de quartier d’un mois quelconque lui revenait en mémoire, il entendait ses pas fatigués dans des rues fatiguées passer pour la énième fois par cette fenêtre toujours fermée, il s’en fichait Antonio Machado Quoi Luis Eduardo Aute, dessinait, coupait et peignait des fleurs en papier et les serrait entre ses doigts imaginait les lui donner quand il ouvrait la porte de sa Cadillac jaune. Mais rien de tout cela ne l’a fait. Une barrière glacée, un mur impossible à sauter s’interposaient et ceux-là, ses messages rêvés, restaient derrière un mur profond, sans qu’elle sache jamais ce qu’il voulait lui dire des nuits d’amour et des matins de paix. Stupéfait de ne pouvoir, en ne voulant pas, en n’osant pas faire ce saut qualitatif dans son niveau de communication, il se contenta, quoique d’une légère tristesse et d’un certain désespoir, de envoyez-lui simplement un emoji de cœur et un court, presque sténographe, “TKM”.

Mon ami respecté Rodolfo Gayoso il y a quelques jours, il m’a envoyé un texte révélateur de Christophe Clavé (1968-), qui déclare avec précision: «Le QI moyen de la population mondiale, qui avait toujours augmenté de l’après-guerre à la fin des années 1990, a diminué au cours des vingt dernières années … C’est un effet FLYNN mais en sens inverse. L’appauvrissement de la langue peut être l’un des facteurs les plus importants de ce déclin ». Clavé est titulaire d’un Bachelor of Science de l’Université de Paris et est non seulement un professeur hors pair de Management et de Stratégie, mais dirige également un cabinet de conseil qui conseille de grandes entreprises européennes. Son livre “Les voies de la stratégie” de l’Editorial ESKA, malheureusement pas encore traduit en espagnol, est un matériau de référence pour comprendre cette société hyper-connectée mais qui nous conduit apparemment à une grande pauvreté intellectuelle collective. Dans ce monde si entrelacé de fibres et de satellites, avant de publier cette note, j’ai réussi à localiser le professeur Clavé et j’ai pu échanger quelques courriels avec lui. Je ne savais pas et ne pouvais exprimer mon admiration pour sa vision courageuse. Christophe m’a demandé d’où je tirais ces textes de sa plume, puisque ses livres ne sont pas parvenus en Amérique latine. Entre amusé, surpris et quelque peu gêné, j’ai dû avouer que ce texte circulait sur WhatsApp et n’était extrait d’aucun livre, soigneusement rangé dans une bibliothèque bien méritée. La pensée de l’ami Christophe a traversé l’espace 4G, avec un simple «en avant». Indépendamment des livres que Christophe a vendus, ses idées ont sûrement dépassé la diffusion de ses écrits.

Une pensée complexe, quelle qu’elle soit, nécessite l’articulation d’un langage qui dépasse un emoji ou une apocope insensée et perdue. «J’ai passé la matinée à mettre une virgule et l’après-midi à l’enlever», disait-il. Gustave Flaubert (1821-1880). C’est sûrement la subtilité qui rend la personne cultivée. Clavé affirme que: «La disparition progressive des temps (formes subjonctives, imparfaites, composées du futur, participe passé) donne lieu à une pensée presque toujours du présent, limitée au moment, à l’ici et maintenant. Par conséquent, de plus en plus de personnes sont incapables de faire des projections dans le temps “.

Des études récentes montrent que la moyenne mondiale des jeunes de moins de 25 ans maîtrise la langue qui ne comprend que mille à quinze cents mots. Impossible qu’une «Madame Bovary» ou «Don Quichotte» puisse sortir de l’un d’eux. Moins de mots et moins de verbes conjugués impliquent moins de capacité à exprimer des émotions et moins de possibilités d’élaborer une pensée. L’articulation de déductions sophistiquées, d’analogies, de symbologies, nécessite une manipulation du mot qui dépasse les caractères du monde numérique. Risquant, Clavé affirme que les gouvernements totalitaires tentent d’arrêter l’éducation car elle mène inexorablement au chemin des idées, donc à la pensée critique. «Comment une pensée hypothétique – déductive peut-elle être construite sans l’utilisation d’un verbe conditionnel? Comment envisager l’avenir sans conjugaison dans le futur? “

Nous voyageons le deux centième anniversaire de la naissance de Gustave Flaubert, considéré avec quelques parties du sommet de l’écriture occidentale pour sa «Madame Bovary» (écrite à trente et un ans), et par elle je viens avec ces mots pour manier l’épée du bon discours. Marcel Proust considérait «Madame Bovary» comme l’œuvre de la plus haute pureté grammaticale jamais écrite, la décrivant comme «la poésie faite de la prose». Gustave Flaubert a déclaré que pour qu’une personne soit considérée comme moyennement éduquée, elle aurait dû lire au moins 3 000 livres dans sa vie. Je ne sais pas combien de mégaoctets équivalent à une telle quantité d’écritures, mais sans aucun doute nous faisons face à une génération qui ne lit tout simplement pas. Nous sommes à l’époque de «l’âge de l’image», je dirais Miguel Rodriguez Arias, le grand producteur et créateur argentin.

Dans le domaine des batailles insensées, pauvres ceux qui gaspillent de l’encre et de la salive pour défendre un langage inclusif. En redoublant d’affirmation, je suis prêt à accepter ces nouvelles modalités «inclusives», si en revanche la richesse de l’écriture ou du dire était si vaste qu’elle pouvait submerger mes yeux et faire exploser ma tête. Si nous comprenons par “sophistique” cet argument faux ou trompeur que prétendre passer pour vrai peut nous conduire à la confusion, l’acte insensé d’utiliser le “e” pour rejoindre Adams, Eves et des intermédiaires est directement un non-sens à grande échelle. Abolir un genre, c’est tuer la formation d’une pensée et c’est rester enfermé dans la finitude de mille mots seulement. L’utilisation de l’inclusif ne nous rend pas plus cultivés, ni plus intelligents, ni plus étendus. La réalité est que cela nous rend plus limités. Flaubert dirait que «plus vite le mot adhère à la pensée, plus l’effet est beau», alors j’en déduis qu’avoir moins de mots, c’est avoir moins de compréhension et peut-être même peu ou pas de design. Lorsque nous comprenons pleinement quelque chose, cette nouvelle connaissance restera avec nous pour toujours. Le mot est alors une arme.

Les émojis sont peut-être la preuve la plus évidente de notre incapacité à écrire ou à exprimer nos sentiments. D’autres diraient que les emojis sont également compris dans n’importe quelle culture, alors peut-être qu’ils ont réalisé ce que l’espéranto n’a pas pu. Cela me fait penser que probablement la grotte d’Altamira est aux émojis ce que la pierre de Rosette était aux hiéroglyphes. Se pourrait-il que ces hommes des cavernes n’aient pas exprimé leurs corvées avec ces gribouillis palpitants? Sûrement ils l’ont peint, puisque, selon le dicton de Flaubert: «La manière la plus profonde de ressentir une chose est d’en souffrir. Les mésaventures et les adversités d’il y a des milliers d’années ont donné une plus grande échelle et une plus grande appréciation au peu qu’ils avaient. «L’art d’écrire est l’art de découvrir ce que l’on croit», conclut le génie français.

Enseigner et pratiquer la langue sous ses formes les plus diverses, bien que cela puisse paraître compliqué, est la voie du progrès, car derrière cet effort se cache la liberté. Ceux qui affirment la nécessité de simplifier l’orthographe, d’abolir les genres, les temps, les nuances ou tout ce qui crée de la complexité, sont les véritables architectes de l’appauvrissement de l’esprit humain. (J’ai cloué dixit).

En écrivant ceci, notre ami anachronique du premier paragraphe s’est senti désolé de ne pas avoir osé rêver des cieux, descendre et nommer chacune des étoiles, tendre la main sur la peau de sa bien-aimée, se perdre dans des labyrinthes fourchus à juxtaposer et Fondre en un Aleph serré comme elle Beatriz Viterbo. Mais à ce moment-là, entre exprimer son sentiment ou envoyer à nouveau un emoji, Flaubert lui a rappelé que “elle voulait mourir, mais elle voulait aussi vivre à Paris », donc le sien était donc un amour inabordable.

Il se retourna, donna un coup de pied à l’étrange pierre, prit soin de ses seules chaussures et réfléchit, presque mélancolique, à ce les livres sont sûrement des objets très étranges et peut-être même dangereux, puisqu’ils peuvent changer les esprits, provoquer des défis et même générer des utopies. Vous devez être prudent avec eux.

Hommage à Gustave Flaubert (1821-1880)

Hommage à Christophe Clavé (1968-)

