Sergio Ramos rate deux pénalités contre la Suisse

Sergio Ramos vécu devant la Suisse l’un des matchs les plus étranges de mémoire tout au long de sa carrière, marquée par quelques pénalités manquées, le premier après 25 lancers réussis, et pour deux autres jeux qui ont montré une erreur et un succès clé.

Le capitaine d’Espagne a commencé le duel avec une silhouette spectaculaire sous le bras cela ne semblait pas préfigurer ce qui allait se passer pendant les 90 minutes d’un duel clé dans la survie de son équipe pour rester en vie dans la lutte pour remporter la Ligue des Nations.

Ramos a battu le gardien italien Gianluigi Buffon et est devenu l’acteur européen de l’histoire avec le plus d’apparitions internationales. Il a atteint 177, égalé le Mexicain Claudio Suárez et approché l’Égyptien Ahmed Hassan, qui entre 1995 et 2012 a accumulé 184 matchs, un record du monde que le joueur du Real Madrid poursuit désormais.

Yann Sommer, sauvant un penalty de Sergio Ramos. REUTERS / Arnd Wiegmann

Tout semblait aller bien pour l’Espagnol depuis le début, ce qui installé à côté de Pau Torres au centre de la défense avec un confort apparent lors de la première étape de l’accident.

Cependant, le premier choc est venu 26 minutes, lorsque la Suisse a ouvert le score par Remo Freuler. Cela a été précédé par une pièce de l’aile droite de Breel Embolo, qui a profité d’une discordance à Ramos et Reguilón pour aider son partenaire. Le centre du Real Madrid fait une mauvaise couverture, a donné beaucoup de terrain au footballeur suisse et il a centré Freuler à volonté.

Au fil des minutes, Ramos allait devenir le protagoniste en évitant le 2-0 et en provoquant un penalty en faveur de l’Espagne après avoir encaissé un corner contre un bras de Ricardo Rodríguez.

Tout semblait prêt et préparé pour 1-1. Ramos allait devenir un héros, mais ça n’allait pas être comme ça. Après 25 coups consécutifs du point de penalty, échoué à Yann Sommer, qui a deviné la hauteur ajustée à son bâton droit.

L’Espagne a fait match nul 1-1 avec la Suisse – REUTERS / Dean Mouhtaropoulos

Cela semblait impossible, mais après l’histoire se répéterait. Les chances de lui manquer deux pénalités dans le même match étaient minces, voire nulles, mais Ramos l’a fait à nouveau. Álvaro Morata a été abattu dans la zone par Nico Elvedi à dix minutes de la fin, Ramos, après avoir entendu quelques mots de Luis Enrique, a repris ses responsabilités.

Heureusement, son erreur l’a soulagé peu de temps après Gerard Moreno avec l’égalisation. presque au-dessus de la corne. Mais Luis Enrique était le plus énergique, un défenseur de haut niveau qui n’hésitait pas à faire comprendre que son capitaine ne devait pas être distingué.

«Les pénalités de tir des numéros de Sergio ne sont disponibles que pour les élus. De plus, s’il y avait eu une autre pénalité, il l’aurait tirée. Et s’il y en avait un quatrième, même si le troisième avait échoué, il l’aurait jeté aussi. Vous ne pouvez pas monter dans la voiture lorsque vous marquez 25 d’affilée et lorsque deux échouent, critiquez-la.

Message de Ramos sur Instagram

Posséder Sergio Ramos Il a également fait écho à ses échecs et a décidé de publier un message sur ses réseaux sociaux. “Nous ne définissons pas nos erreurs, mais comment nous abordons les objectifs suivants”, Il a écrit à côté d’une photo de lui jouant au jeu.

Les fans ne l’ont pas laissé seul non plus. Sur TwitterParmi certaines blagues des haters, les utilisateurs ont montré leur soutien: “Au cours des cinq dernières années, Sergio Ramos a soulevé plus de Ligue des champions que de pénalités qu’il a ratées. Ayez de la dignité », a écrit l’un d’eux. “Si je t’aimais en 92:48, comment pourrais-je ne pas t’aimer quand tu en manques deux”, a déclaré un autre, rappelant cette finale de Ligue des champions contre l’Atlético en 2014. «Être le meilleur défenseur central de l’histoire ne signifie pas que vous ne pouvez pas vous tromper. Les hyènes vont en profiter maintenant », a condamné un troisième.

PLUS SUR CE SUJET:

Un ancien entraîneur physique de Cristiano Ronaldo a révélé comment il s’entraînait et expliqué pourquoi il pouvait jouer jusqu’à 41 ans

Simeone entre dans la course pour Paulo Dybala: le troc qui pourrait faciliter l’arrivée du Cordovan à l’Atlético Madrid

La condition que Lautaro Martínez demande à l’Inter de renouveler son contrat en attendant une éventuelle offre de Barcelone