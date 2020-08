Le ministre argentin de l’Économie, Martín Guzmán, chargé de la réforme fiscale (Agustin Marcarian /)

Le gouvernement travaille sur une réforme fiscale qui ne ferait pas avancer plus ni sur la classe moyenne, ni sur les entreprises qui réinvestissent leurs bénéfices, mais qui ne laisserait en place que deux impôts: la TVA et les bénéfices.

Sources officielles indiquées à Infobae que « la réforme en cours d’analyse vise à élargir la base imposable des impôts progressifs et visera ceux qui ont le plus à payer davantage ». Immédiatement, ils ont rejeté une augmentation de la charge fiscale sur les travailleurs dans une relation de dépendance atteinte par l’impôt sur le revenu.

Une autre source qualifiée a indiqué que la réforme sur laquelle travaillent le ministère de l’Économie et l’AFIP consiste à ne laisser qu’un régime avec TVA et bénéfices, en éliminant le peu qui reste de l’impôt sur le revenu financier et éventuellement des biens personnels et du chèque.

«Chaque peso collecté est un peso qui revient à la société dans des politiques publiques et productives telles que le programme ATP ou l’IFE. Les changements à l’étude visent à parvenir à un système fiscal qui favorise la production, l’équité, l’égalité et qui soit durable », ont précisé les sources.

Par conséquent, ils ont affirmé que « ce n’est pas dans l’analyse d’augmenter la pression fiscale sur la classe moyenne, les professionnels et les entreprises qui tentent d’investir ». De plus, «l’incitation au réinvestissement (les bénéfices appliqués à la distribution de dividendes) ne sera pas éliminée». Dans le même temps, «la modification de l’échelle de quatrième catégorie n’est pas à l’étude», pas plus que «la modification de la monotaxe» n’est étudiée.

En revanche, malgré le secret entourant ce changement, ils ont affirmé que l’intention officielle serait de simplifier le système avec la possibilité de laisser les impôts plus traditionnels qui contribuent davantage aux caisses publiques: la TVA et les bénéfices. De cette manière, certains des autres pourraient être mis de côté, comme ce qui reste de l’impôt sur le revenu financier (il faut rappeler que le gouvernement a déjà réduit une grande partie du champ d’application de cet impôt en début d’année) et il va falloir voir ce qu’il décide sur les biens personnels – qui jusqu’à l’année dernière ne pesaient pas tellement dans la collection totale, mais dont les aliquotes ont augmenté – et sur l’un des plus controversés mais importants, comme la taxe sur les débits et les crédits en comptes courants, créée à partir de » urgence »en 2001.

Si tel était le cas, c’est-à-dire si un régime «à l’ancienne» était choisi, avec deux piliers, il faudrait attendre si, pour compenser la perte de revenus par l’élimination partielle ou totale des autres, ils ne cherchent pas à réduire les exonérations fiscales en vigueur, quelque chose que tout gouvernement qui commence veut faire puis s’arrête à mi-chemin.

