ALERTE: l’ouragan Laura atteindra la catégorie 4 et ils le comparent à Harvey.Des centaines de milliers de personnes fuient les lieux de l’impact au Texas et en Louisiane.Il arrivera en milieu de nuit mercredi et l’impact se fera sentir le matin et l’après-midi de jeudi.

Une mise à jour ce mercredi matin indique que l’ouragan Laura atteindra la catégorie 4, la même que l’ouragan Harvey en 2017. Des centaines de milliers de personnes sont évacuées au Texas et en Louisiane.

L’ouragan Laura a maintenu sa force ce mardi alors qu’il avançait dans le golfe du Mexique pour rejoindre les côtes de la Louisiane et du Texas.

Selon les prévisions météorologiques, il arrivera ce jeudi avec des vents maximums soutenus de 185 kilomètres par heure et la capacité de « mettre en danger des vies humaines », a rapporté ..

Après avoir quitté Cuba, où il a causé d’importants dégâts matériels, mais pas de morts comme il l’a fait en République dominicaine et en Haïti

Laura est entrée dans le golfe du Mexique aujourd’hui et peu de temps après, c’était un ouragan de catégorie 1, qui a forcé l’évacuation de plus d’un demi-million de personnes sur la côte sud des États-Unis.

Les eaux chaudes de ce golfe, avec des températures supérieures à 25 degrés, vont être le carburant de l’ouragan pour se renforcer dans son voyage vers l’ouest-nord-ouest et atteindre au moins la catégorie 3 (le maximum est de 5).

C’est un voyage similaire à celui que Marco vient d’achever, qui au contraire a perdu la force d’un ouragan et est arrivé dégradé ce lundi dans la même zone de la côte américaine qui subira jeudi les assauts de Laura.

Les experts comparent déjà Laura à Harvey, un ouragan de catégorie 4 qui a provoqué des inondations catastrophiques et causé des dommages de 125 milliards de dollars au Texas et en Louisiane à cette époque en 2017.

Il a été formé le 17 août et ne s’est dissipé que le 2 septembre 2017 et on estime qu’il a causé une centaine de décès directs et indirects.