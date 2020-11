Boots est le nom du singe que Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera a donné à ses plus jeunes filles, les jumelles Emaly et María Joaquina (Photo: Steve Allen / Infobae México)

Ses filles jumelles l’ont baptisé du nom du singe qui accompagne “Dora l’exploratrice” dans les dessins animés télévisés.

Boots est le nom du singe que Joaquin El Chapo Guzmán Loera a donné à ses plus jeunes filles, le jumeaux Emaly et María Joaquina. Selon l’enquête officielle, la mascotte a joué un élément clé pour trouver les allées et venues du pivot après son évasion de l’Altiplano en 2015.

Cette histoire a été racontée de l’enquête officielle, dirigé par le Center for Investigation and National Security (CISEN), maintenant le Centre national du renseignement, et coordonné par le ministère de l’Intérieur, le bureau du procureur général de l’époque (PGR), le ministère de la Marine et l’armée.

Après quoi El Chapo Il a été capturé, sa femme, Emma Coronel, leurs deux filles et l’animal ils ont déménagé près de la prison du Centre fédéral de réinsertion sociale numéro 1, L’Altiplano, connu comme Almoloya, pour faciliter davantage les visites autorisées.

Selon l’enquête officielle, la mascotte a joué un rôle clé dans la localisation du capo après son évasion de l’Altiplano en 2015 (Photo: . / Mario Guzmán / File)

Sachant que le capo s’échapperait quelques jours avant le 11 juillet, Emma Coronel et ses filles ont également déménagé. Ils ont changé d’adresse pour Sinaloa et ils ont laissé des bottes derrière.

Lorsque la famille a été réunie dans le soi-disant Triangle d’Or, dans la communauté Bastantitas de Abajo, Tamazula, dans l’État de Durango, Les employés du cartel de Sinaloa avaient déjà construit plusieurs cabanes en bois pour servir de maison. Son était le moins austèreCarlos Loret de Mola a rapporté en 2015. Il y avait une télévision, de l’eau chaude et un drainage. Celui de ses gardes, “Juste pour survivre”.

Le pilote de confiance du patron, Héctor Ramón Takashima, Le narguilé, l’a transporté dans un avion d’abord à lui, puis à sa famille. Pendant son séjour dans les cabanes, selon les informations obtenues par Loret de Mola, les filles ont demandé à leur père de sauver Boots, pour lequel El Chapo Il a confié à ses proches la mission de le ramener dans un avion.

Les autorités affectées à l’affaire ils ont détecté plusieurs tentatives pour obtenir des permis sanitaires pour que le singe puisse voler à Culiacán, Sinaloa. De Semarnat, aux vétérinaires, et Aeroméxico. “Personne” ne voulait signer les papiers pour autoriser le voyage, alors la seule option qui restait était de le déplacer par la route.

Pendant leur séjour dans les cabines, selon les informations obtenues par Loret de Mola, les filles ont demandé à leur père de sauver Boots, pour lequel “El Chapo” a confié à ses proches la mission de le ramener dans un avion (Photo: Archive)

Un jour du voyage, les responsables de l’enquête Des bottes ont été découvertes dans l’état de Sinaloa, dans un véhicule Mustang rouge. “Ils savaient que l’animal pouvait les conduire à leur objectif”dit Loret de Mola. Le singe était devenu un indice crucial pour démarrer les opérations du secrétaire de la Marine dans les montagnes de Durango.

La Mustang appartenait à Édgar Coronel Aispuro, le frère d’Emma, Beau-frère d’El Chapo, et au début de la vingtaine. Il est lui-même entré dans le tunnel la nuit où Guzmán Loera s’est échappé et est sorti avec lui, ils sont montés dans un véhicule et ont volé ensemble. Selon les rapports officiels, Édgar était le représentant des intérêts de la famille dans l’opération d’évasion de prison.

En fin de compte, le sort du petit singe Boots est un mystère: on ne sait pas s’il est toujours l’animal de compagnie des filles mineures de El Chapo.

Selon le journaliste, le rôle joué par l’avocat Oscar Manuel Gomez, chef du corps de avocats qui défend le trafiquant de drogue, est considéré comme son principal coordinateur de l’évasion. Le justiciable a été capturé alors qu’il quittait le Plateau, où il représente également d’autres criminels présumés.

Le tunnel par lequel le capo s’est échappé de la prison à sécurité maximale d’El Altiplano (Photo: Cuartoscuro)

El Chapo rencontré pendant plusieurs heures son avocat quand j’étais stagiaire. Et, alors que les audiences sont enregistrées, les autorités ont noté que de nombreuses conversations sont “Indéchiffrable” ou “inaudible”. Il y avait des moments où le trafiquant de drogue écrit des instructions sur la table afin que les caméras de surveillance ne puissent pas les capturer.

Après l’évasion, les autorités mexicaines ont découvert que l’avocat, ainsi que des membres proches de Guzmán Loera ils parlaient de quelque chose ou de quelqu’un appelé La batteuse et un tunnel.

Au début, les agents de sécurité ils pensaient que c’était des engins de chantier pour construire le tunnel. Cependant, ils ont réalisé que La batteuse est le surnom de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, un homme d’affaires de l’État de Puebla accusé d’être celui qui a financé l’évasion de El Chapo, à la demande de ce dernier et de son avocat en qualité d’intermédiaire.

Trillo Hernández était connu pour être le propriétaire de maisons de change, de restaurants et d’une chaîne bien connue de cafés.. Selon les enquêtes de Loret de Mola et des autorités mexicaines, il a été un grand ami d’El Chapo pendant des années, en plus d’être son pilote et propriétaire d’une piste d’atterrissage à Atlixco.

Après l’évasion, les autorités mexicaines ont découvert que l’avocat, ainsi que des membres proches de Guzmán Loera, parlaient de quelque chose ou d’une personne appelée La Trilladora et d’un tunnel (Photo: DEA.GOV)

Utilisé de fausses identités: ainsi il pourrait passer inaperçu et accepté pendant plusieurs années.

Óscar Manuel Gómez, l’avocat, a contacté un autre homme recherché par la Drug Enforcement Administration (DEA, pour son acronyme en anglais): Lázaro Araujo Burgos, également connu sous le nom de Seigneur des tunnels et l’esprit derrière les constructions du cartel de Sinaloa trafic de drogue du Mexique aux États-Unis.

le Seigneur des tunnels a contacté un sujet identifié comme étant Rigoberto Martínez Dávalos pour l’inculper, au nom d’El Chapo Guzmán, une vieille faveur. Le capo l’avait aidé à sortir de prison dans les années 1990 et maintenant Je devrais rendre la faveur.

Ils lui ont demandé de payer Calixto Estrada Carrillo pour le terrain, là où se terminait le tunnel nécessaire à l’évasion. Vraisemblablement, le journaliste a noté, tous deux ont accepté de réaliser la construction illégale.

L’avocat de Guzmán Loera a coordonné tout le monde: Lázaro Araujo Burgos a mis les maçons, Manuel Rodolfo Trillo Hernández l’argent, Rigoberto Martínez Dávalos a obtenu le terrain, Calixto Estrada Carrillo l’a vendu, Edgar Le colonel Aispuro est entré dans la prison pour El Chapo, et Héctor Ramón Takashima a piloté l’avion.

