L’incident s’est produit à Nuevo León (Photo: Twitter)

Ces derniers jours, l’histoire de Sultan, un chien victime de la maltraitance des animaux. Et est-ce qu’après une promenade, le chien Il est rentré chez lui dégradé.

Cela a été souligné son propriétaire dans un court message et accompagné d’une photographie via Twitter:

«Le chien a quitté la maison et est revenu comme ça. Je ne me reposerai pas tant que je n’aurai pas trouvé le coupable “, a écrit l’utilisateur @Jiseland, originaire de Monterrey, Nouveau Lion.

Dans l’image, vous pouvez voir Sultan regardant la caméra et avec “Deux sourcils de clown” sur le visage, un plus épais que l’autre, plus il a un remplissage noir et celui de l’œil droit n’en a pas.

(Photo: Twitter)

Le propriétaire Pas spécifique si les sourcils ont été faits avec une plume d’eau ou un marqueur d’huile.

Certains internautes l’ont pris comme une moquerie et une blague innocente dont leur animal de compagnie a été victime, et ils ont même partagé des mèmes à ce sujet. “Peut-être que maintenant je fais partie d’une tribu“A publié un utilisateur

Cependant, pour d’autres, cela a causé indignation, faisant valoir que les animaux méritent le respect et que l’action, loin d’être drôle, était cruel. De même, certains ont reproché à son propriétaire de l’avoir laissé partir sans surveillance:

“C’est très mauvais qu’ils les peignent et c’est très mauvais qu’ils le laissent sortir seul sans laisse et sans compagnon”, “Eh bien, si vous le laissez sortir comme ça, le seul coupable c’est vous”, étaient quelques-uns des commentaires.

(Photo: Twitter)

Si vous êtes témoin d’un acte d’abus physique ou d’abandon d’un animal dans l’État de Nuevo León, vous pouvez déposer une plainte ou faire un rapport au Procureur d’État au développement durable au téléphone 2033-2124, Du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 17 h 00

Les touristes de Tulum donnent des boissons alcoolisées au burrito

Le 27 novembre, le cas de «Sancho“, Un burrito de Hôtel Zulum Beach Club, situé dans la ville paradisiaque de Tulum, à Quintana Roo.

Plusieurs témoins et utilisateurs des réseaux sociaux se sont joints à dénoncer et exposer qu’est-ce que dit refuge de vacances exploiter l’animal pour lui divertissement des visiteurs.

Selon le sanctuaire de Tierra de Animales, ce n’est pas la première fois que l’hôtel utilise un âne à des fins de divertissement (Photo: Facebook / Ricardo Pimentel Cordero)

Dans les images diffusées, il est considéré comme des touristes nationaux et étrangers Ils donnent à l’animal à boire avec des boissons gazeuses, des bières et même des cocktails comme des margaritas. On le voit même dans photos publicitaires de ce centre d’hébergement et même ils ont ouvert leur compte Instagram.

Cela ne vaut pas la peine de le saouler pour le plaisir, il n’est pas un bouffon et l’alcool lui fait aussi mal

Il est à noter que dans le section opinions du même hôtel, ils existaient déjà plaintes des visiteurs qui ont vu le Mauvaises conditions dans lequel ils ont l’âne:

«Il y a quelques années, j’étais là-bas et le burrito a marché sur du verre… le fait est qu’il n’arrêtait pas de crier et de marcher partout, de la plage à la rue, et personne pendant les heures où nous étions là n’est venu le soigner. Nous en avons parlé aux réceptionnistes et ils ne savaient pas quoi dire et ont seulement mentionné que ce n’était pas le leur. “

J’espère qu’ils s’occuperont de Sancho et & nbsp; ne l’exposera pas à l’exploitation

En apprenant ce fait, le personnel du sanctuaire Terre des animaux, il a envoyé un messages à l’hôtel pour demander que le burrito soit livré, afin qu’il ait un vie digne puisque dans cet endroit ils ont sauvé un autre animal de la même espèce, qui a également souffert des abus de ses propriétaires.

