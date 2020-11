C’est ainsi que la paroisse d’El Bolsón est restée après l’irruption des Mapuches

L’escalade des crimes graves commis par des individus et des groupes de personnes qui se présentent comme détenteurs de «droits ancestraux» sur les terres de notre Patagonie, devrait nous préoccuper beaucoup plus qu’elle ne le fait jusqu’à présent. Également, le système pénal de l’État devrait être beaucoup plus énergique qu’il ne l’a fait jusqu’à présent.

Les événements très graves produits par un groupe d’individus dans une chapelle d’El Bolsón, avec la vandalisation d’images religieuses, les infractions au drapeau national et la privation illégale de liberté et les blessures d’un religieux dans le temple, nous rapprochent de la barbarie médiévale plutôt que de la troisième décennie du XXIe siècle.

Cependant, les discussions ne portent pas sur les violations flagrantes du droit pénal en vigueur en République argentine, mais sur les débats historico-idéologiques sur les soi-disant «peuples originels» et leur développement et évolution dans cette partie de la planète.

Dans chaque article, note d’opinion et colonne éditoriale sur le sujet, on trouve de nombreux commentaires sur les communautés, les peuples, les ethnies, etc.

S’ils sont d’ici ou de là. S’ils étaient pacifiques ou étaient-ils des guerriers. S’il s’agissait d’agriculteurs ou de voleurs. Et donc.

Les discussions idéologiques sont encore plus délirantes. D’une part, ils sont présentés comme des divinités qui peuplaient la Terre avant le Big-Bang. De l’autre, ils sont représentés comme des armées de conquérants, émules des légions d’Alexandre le Grand.

Le Code pénal argentin continue d’être systématiquement violé un état léthargique, qui prétend être beau avec Dieu et avec le diable, sans savoir qui est la divinité et qui est le diable.

Déjà lors de l’enquête sur l’affaire Maldonado, les forces de sécurité et la justice ont fait preuve d’une peur révérencielle proche de l’absurde. Nous nous souvenons tous des agents de police sentis par un membre d’une communauté prétendument «originale», pour contrôler que les agents n’entraient pas d’armes à feu dans leur «territoire sacré».

Cependant, le respect du «sacré» était remarquable par son absence dans le temple religieux attaqué d’El Bolsón.

Le respect du droit pénal et la coexistence pacifique brillaient également par son absence, puisque les prétendus descendants des «vrais propriétaires de la terre patagonienne» sont partis comme Pancho pour sa maison, après avoir commis leurs outrages.

Il est temps d’agir avec toute la force de la loi. Le système pénal doit se réveiller. Tant les mécanismes de prévention que ceux de répression, d’enquête et de poursuite des délits d’action publique doivent être mis en œuvre. Avec énergie, respect de la procédure régulière et de la défense devant les tribunaux.

Appliquez la loi, peu importe à qui. Ici, il n’y a ni divinités ni titres de noblesse. Nous ne sommes pas une théocratie.

Nous sommes une république démocratique. Il est temps de le faire savoir à ceux qui ne l’ont pas encore entendu.

Laissons l’histoire aux historiens.

Facile.

L’auteur est procureur du ministère public de la province de Buenos Aires

