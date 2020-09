L’impact dévastateur de la pandémie de coronavirus et ses retombées économiques fournissent amplement de raisons de reconsidérer ce qui constitue vraiment la sécurité nationale.

Une telle réévaluation se fait attendre depuis longtemps. Malgré les billions de dollars que le Congrès et les administrations successives ont prodigué au Pentagone depuis le début du siècle, l’arsenal et la force de combat américains massifs déployés dans le monde entier sont impuissants face aux menaces graves et non militaires à la sécurité nationale – d’une pandémie qui fait rage au fait que des dizaines des millions d’Américains respirent de l’air vicié, boivent de l’eau contaminée et luttent pour payer la nourriture, le logement et les soins de santé.

En ce qui concerne les priorités de dépenses des États-Unis, les chiffres semblent particulièrement erronés dans une ère de budgets serrés à venir. Selon la propre comptabilité du ministère de la Défense, les contribuables ont dépensé 13,34 billions de dollars pour l’armée américaine de 2000 à l’exercice 2019 en dollars de 2020 ajustés en fonction de l’inflation. Ajoutez à cela 3,18 billions de dollars supplémentaires pour l’Administration des anciens combattants, et la moyenne annuelle s’élève à 826 milliards de dollars.

Les dépenses militaires d’aucun autre pays ne sont proches. Au cours de l’exercice 2019, le budget du Pentagone était près de trois fois supérieur aux dépenses de défense de la Chine et plus de 10 fois supérieur à celui de la Russie. Au total, le budget militaire américain en 2019 a dépassé les budgets de défense des 10 prochains pays combinés et a représenté à lui seul 38% des dépenses militaires dans le monde.

Alors que le budget du Pentagone absorbe régulièrement plus de la moitié des dépenses discrétionnaires annuelles des États-Unis, une foule d’autres menaces interdépendantes qui sapent la sécurité nationale dans son ensemble sont chroniquement sous-financées, y compris les crises actuelles de santé publique, d’environnement et de climat, qui toutes nuisent de manière disproportionnée. communautés de revenus et communautés de couleur.

Certes, ces crises sont antérieures à l’administration Trump. Mais dans son zèle pour démanteler les réglementations gouvernementales et réduire les programmes critiques, il les a considérablement exacerbés. Dans le même temps, son budget de l’exercice 2021 prévoit de dépenser 740,5 milliards de dollars pour le Pentagone, 100 milliards de dollars de plus que lorsque le président Trump est entré en fonction et le plus depuis la Seconde Guerre mondiale. Fin juillet, les deux chambres du Congrès ont approuvé cette demande.

LE PENTAGON gaspille votre argent

Il y a de nombreuses raisons de réduire le budget du Pentagone, mais ses antécédents de dépenses excessives sont parmi les plus évidents. Si le Pentagone était une société privée, une grave mauvaise gestion l’aurait contraint à la faillite il y a des années. Des contrôles internes dysfonctionnels, aidés et encouragés par des années de surveillance laxiste du Congrès et de l’administration, lui ont permis de gaspiller des dizaines de milliards de dollars par an, et les 20 dernières années sont jonchées d’un défilé de projets surévalués, bâclés et ratés.

Au cours de la première décennie de ce siècle seulement, le Pentagone a été contraint d’annuler une douzaine de programmes d’armes mal conçus et inefficaces qui coûtent 46 milliards de dollars aux contribuables. Ils comprenaient le programme Future Combat Systems, une flotte de véhicules de haute technologie en réseau qui ne fonctionnait pas; l’hélicoptère Comanche, qui – après 22 ans de développement – n’a jamais été construit; et le canon d’artillerie Crusader de 40 tonnes, qui n’a même jamais atteint le stade du prototype.

Pour mettre cet exemple de faute de gestion dans son contexte, ces programmes annulés coûtent collectivement plus que ce que le gouvernement fédéral a dépensé pour l’Agence de protection de l’environnement (EPA) au cours des cinq dernières années.

Au moins, le Pentagone a tué ces projets avant de gaspiller plus d’argent. Trop souvent, il ne sait pas quand retirer la fiche. La tentative de l’armée de remplacer son char Bradley désuet en est un bon exemple. Au cours des 17 dernières années, il a dépensé environ 22,9 milliards de dollars sur trois prototypes défectueux, mais en février – trois semaines seulement après avoir rejeté la troisième conception échouée – il a lancé une nouvelle demande de propositions de la part des entrepreneurs de la défense.

Ensuite, il y a des programmes que le Pentagone continue de donner son feu vert sans aucune assurance qu’ils fonctionneront jamais comme annoncé. Pièce A: Le Pentagone a gaspillé plus de 67 milliards de dollars depuis la fin des années 1990 pour un système de défense antimissile balistique dont il n’a jamais été démontré qu’il fonctionnait dans une situation réelle. Né du fantasme Star Wars de Ronald Reagan, le système – basé en Alaska et en Californie – ne sera jamais en mesure de défendre la zone continentale des États-Unis contre une attaque nucléaire limitée. Tout pays capable de lancer un missile balistique pourrait facilement déjouer le système avec des leurres et autres contre-mesures.

Un autre excellent exemple est le F-35 Joint Strike Fighter. Devant coûter 1 500 milliards de dollars sur sa durée de vie, il a la distinction douteuse d’être le programme d’armement le plus cher de tous les temps du ministère de la Défense. Les 490 F-35 construits depuis le premier prototype volé il y a 20 ans continuent d’être en proie à une douzaine de failles graves et près de 900 défauts logiciels, et environ la moitié de la flotte en 2017 et 2018 était mise à la terre pour maintenance. Quoi qu’il en soit, le Pentagone prévoit toujours d’acheter 2400 F-35 supplémentaires au cours des 25 prochaines années.

Le F-35 n’est que l’un des systèmes d’armes défectueux figurant sur la liste d’achat actuelle de 1,8 billion de dollars du Pentagone en avions, missiles, navires, satellites et chars trop chers. Parmi les autres piètres performances, citons le destroyer Zumwalt de 22 milliards de dollars, un navire de guerre sans mission; le navire de combat littoral de 30 milliards de dollars, dont la Marine est déjà en train de mettre sous silence parce qu’il est pratiquement inutilisable; et le ravitailleur ravitailleur KC-46 de 43 milliards de dollars de l’armée de l’air, en proie à des problèmes, ce qui n’offre guère d’améliorations par rapport aux ravitailleurs actuels.

Mais ce n’est pas seulement du matériel exorbitant qui fait les poches des contribuables. Les coûts administratifs du Pentagone sont également hors de contrôle. Un rapport de janvier 2015 d’un comité consultatif fédéral a révélé que le Pentagone pourrait économiser 125 milliards de dollars en gaspillage administratif en rationalisant sa bureaucratie gonflée. Cette somme à elle seule est 15 fois supérieure aux 8,3 milliards de dollars que l’administration Trump propose de dépenser au cours du prochain exercice pour financer les Centers for Disease Control and Prevention pendant l’une des pires pandémies de l’histoire moderne.

LE PENTAGON OFFRE UNE PETITE DÉFENSE CONTRE LES MENACES POUR LA SANTÉ

En parlant de pandémie, alors que le budget du Pentagone regorge de systèmes et de programmes d’armes hors de prix et inefficaces, les prestataires de soins de santé américains ont été pris sans un approvisionnement suffisant en ventilateurs, respirateurs, masques et autres équipements de protection pour répondre au COVID-19. Avec 190000 décès (et plus) aux États-Unis – plus de 20% du total mondial rapporté – il ne fait aucun doute dans quelle mesure le coronavirus présente une menace incalculable pour la sécurité nationale.

Malgré les efforts du National Center for Medical Intelligence de la Defense Intelligence Agency, qui a averti la Maison Blanche fin février que le coronavirus deviendrait probablement une pandémie mondiale, et de la Defense Advanced Research Projects Agency, qui recherche des vaccins et finance des essais cliniques, l’armée n’a pas été en mesure de prévenir la pandémie et – mis à part le traitement des anciens combattants avec le COVID-19 – a été de peu d’utilité pour le système de santé civil pour la combattre.

Certes, l’armée a envoyé 740 médecins militaires, infirmières et personnel de soutien dans des hôpitaux du Texas et de Californie pour aider les patients atteints de coronavirus, et plus tôt cette année, la marine a envoyé des navires-hôpitaux à New York et à Los Angeles. Cependant, au cours du mois, l’équipage de 1000 lits et 1200 personnes USNS Comfort a été amarré dans le centre de Manhattan, il n’a traité que 182 patients, dont 70% avaient COVID-19, avant de retourner à son port d’attache de Norfolk, en Virginie. Pendant ce temps, le navire-hôpital de la Marine USNS Mercy, de 1000 lits et 900 personnes, s’est rendu à Los Angeles à la fin du mois de mars, mais à la mi-avril, le navire n’avait traité que quelques dizaines de patients tandis que plus d’une demi-douzaine de membres d’équipage avaient été testés positifs au COVID. 19. Au total, les médecins de Mercy n’ont soigné que 77 patients et, après un séjour de sept semaines et demie, le navire est rentré à son port d’attache à San Diego.

Ces vignettes ne sont que de petits morceaux d’une histoire plus grande. Plus important encore, les centaines de milliards de dollars que le gouvernement fédéral dépense pour l’armée chaque année siphonnent de l’argent qui pourrait être dépensé pour remédier aux graves lacunes du système de santé américain.

D’une manière ou d’une autre, les États-Unis parviennent à dépenser plus pour leurs forces armées que les 10 pays suivants réunis, mais ils sont le seul membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui compte 36 pays, à ne pas fournir une couverture sanitaire universelle. Le résultat représente une menace indéniable pour la santé publique. Aux États-Unis, plus de 27 millions de personnes n’avaient pas d’assurance maladie avant la pandémie et presque le même nombre ont perdu leur assurance maladie professionnelle entre février et la mi-mai en raison de licenciements.

Les statistiques sur les soins de santé prépandémiques aux États-Unis donnent à réfléchir. Les États-Unis dépensent environ 3,6 billions de dollars par an en soins de santé – près de deux fois plus que le pays moyen de l’OCDE en pourcentage de son économie – mais moins de 3% de ces dépenses sont consacrées à la santé publique et à la prévention. Le résultat? Les États-Unis ont une espérance de vie plus faible et un taux de suicide plus élevé que 10 autres pays riches, dont l’Australie, le Canada, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Les Américains ont également les taux les plus élevés de diabète, d’hypertension et de maladies cardiaques et pulmonaires, et un taux d’obésité qui est le double de la moyenne de l’OCDE – les conditions médicales très sous-jacentes qui augmentent la vulnérabilité au COVID-19 – et les chiffres sont proportionnellement plus élevés pour les Noirs américains et Populations Latinx.

Quoi qu’il en soit, le budget de l’administration Trump pour l’exercice 2021 réduirait le financement des principales agences de santé publique de centaines de millions de dollars. Les National Institutes of Health risquent de perdre 3 milliards de dollars, par exemple, et le budget de l’administration appelle également à couper 500 milliards de dollars de Medicare et 1 billion de dollars de Medicaid et de l’Affordable Care Act au cours de la prochaine décennie.

LE PENTAGON AGRAIT LES MENACES ENVIRONNEMENTALES

Les risques environnementaux constituent une menace indéniable pour la sécurité nationale que nous savons en grande partie combattre. Grâce aux lois environnementales historiques administrées par l’EPA et d’autres agences, l’air et l’eau du pays sont considérablement plus propres que dans les années 1960, lorsque les rivières ont pris feu et que les villes ont été étouffées par le smog. Même ainsi, les normes environnementales américaines doivent être renforcées.

Aujourd’hui, au moins 150 millions de personnes vivent dans des comtés américains où la pollution par l’ozone ou les particules est malsaine et près de 200000 personnes meurent chaque année de maladies cardiaques, pulmonaires et autres causées par des niveaux microscopiques de polluants atmosphériques inférieurs aux normes de l’EPA. Cette matière particulaire microscopique, mesurant 2,5 microns ou moins (PM2,5), nuit excessivement aux communautés à faible revenu et aux communautés de couleur.

Après une baisse constante de sept ans, la pollution par les particules fines a augmenté de 5,5% en moyenne entre 2016 et 2018 à l’échelle nationale, entraînant près de 10000 décès prématurés supplémentaires. Les chercheurs ont identifié un certain nombre de coupables, notamment l’augmentation de la conduite automobile, une plus grande utilisation du gaz naturel pour produire de l’électricité et l’application laxiste des lois environnementales par l’EPA Trump. Pour aggraver le problème, l’EPA a refusé de renforcer ses normes inadéquates de PM2,5 en avril, juste une semaine après qu’une étude ait révélé que le COVID-19 entraîne un nombre de morts significativement plus élevé dans les zones où les niveaux de PM2,5 sont légèrement plus élevés.

Alors que la plupart des résidents américains ont accès à de l’eau potable, Flint, le principal problème du Michigan n’est pas un cas isolé. Des contaminants dangereux – y compris l’arsenic, le cuivre et le plomb – peuvent encore être trouvés dans l’eau du robinet à l’échelle nationale. Les réseaux d’eau communautaires desservant près de 30 millions de personnes, par exemple, ont violé la règle de l’EPA sur le plomb et le cuivre entre janvier 2015 et mars 2018. 16 millions de personnes supplémentaires dans 35 États boivent de l’eau contaminée par le perchlorate, un composant de carburant de fusée utilisé sur les bases militaires américaines qui peut causer des dommages neurologiques chez les nourrissons et les jeunes enfants. Quoi qu’il en soit, en juin, l’EPA Trump a défié une ordonnance du tribunal et a finalisé sa décision de renoncer à une norme limitant la concentration de perchlorate dans l’eau potable.

Les centaines de milliards que les États-Unis dépensent chaque année pour l’armée ne font rien pour faire face à ces menaces environnementales et à d’autres. Pire encore, le Département de la défense est l’un des pires pollueurs au monde. Outre son problème de perchlorate, ses plus de 4000 installations à travers le pays abritent 39000 sites contaminés, dont 141 sont répertoriés parmi les sites du Superfund de l’EPA qui sont parmi les plus pollués du pays. De même, les près de 800 installations de l’armée américaine à l’étranger, qui vont des petites stations radar aux grandes bases aériennes dans plus de 70 pays, ont les mêmes problèmes environnementaux que leurs sites nationaux.

Par rapport au Pentagone, les agences fédérales chargées de la sauvegarde de l’environnement s’en sortent à peine. Au cours de l’exercice 2020, par exemple, le budget de l’EPA était un maigre 9 milliards de dollars, pratiquement une erreur d’arrondi dans le grand livre du Pentagone. Le budget de l’agence a déjà diminué d’un quart en dollars corrigés de l’inflation depuis 2010, et maintenant l’administration Trump propose de réduire le budget actuel de l’agence de 26% supplémentaires, éliminant 50 programmes d’agence, dont ceux qui traitent de la pollution de l’air et de l’eau.

LE PENTAGON EXACERBE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Toute évaluation des menaces à la sécurité nationale doit inclure le danger posé par les changements climatiques d’origine humaine. Marqué par des vagues de chaleur, des sécheresses, des incendies de forêt, des précipitations extrêmes, des inondations et d’autres événements météorologiques violents, le réchauffement climatique intensifie les crises sanitaires et environnementales décrites ci-dessus.

Par exemple, les températures plus élevées et l’augmentation des précipitations provoquées par le changement climatique amplifient la menace de maladies infectieuses telles que Zika et Ebola, permettant aux parasites, virus et bactéries transmis par les moustiques, les tiques, les mouches et les puces de propager des maladies dans des zones qui n’ont pas été touchées. eux avant.

Comme les maladies infectieuses, les vagues de chaleur peuvent tuer. De 2004 à 2018, 702 résidents américains en moyenne sont morts chaque année à cause de la chaleur extrême. Pendant ce temps, le nombre de vagues de chaleur annuelles dans 50 villes américaines a triplé en moyenne depuis 1960 et, en août, la moitié ouest du pays a cuit. Plus de 140 stations météorologiques ont enregistré des niveaux records, la vallée de la mort de Californie a atteint 130 degrés Fahrenheit et le National Weather Service a émis un avis de chaleur excessive pour 80 millions de personnes. Septembre a été tout aussi mauvais, du moins pour les Californiens. Le comté de Los Angeles a établi une température record de 121 degrés F le week-end de la fête du Travail, tandis que le mercure à San Francisco a atteint 100 degrés F.

Les scientifiques prédisent que cela ne fera qu’empirer si nous ne prenons pas des mesures radicales pour réduire les émissions de carbone. L’Évaluation nationale du climat 2018, une collaboration de 14 agences fédérales, prévoit que les coups de chaleur et les maladies similaires liées à la chaleur tueront des dizaines de milliers de personnes à travers le pays chaque année d’ici la fin du siècle.

Les incendies de forêt, la sécheresse et les ouragans – intensifiés par le changement climatique – font également des ravages. Cette année seulement, plus de 7 000 incendies de forêt, alimentés par une chaleur et une sécheresse record, ont brûlé en Californie, détruisant quelque 2,5 millions d’acres. Outre la Californie, l’Arizona, le Colorado, l’Iowa et certaines parties du Connecticut, le Nevada et le New Hampshire ont été confrontés à de graves sécheresses. Et dans l’océan Atlantique, une vague de chaleur marine déclenche une saison cyclonique exceptionnellement active.

À son honneur, le Pentagone – contrairement au président Trump et à 150 membres du Congrès – reconnaît officiellement la menace climatique. Un rapport du Pentagone de janvier 2019 sur le sujet, par exemple, a révélé que 46 des 79 installations hautement prioritaires de l’armée américaine sont vulnérables aux inondations, à la sécheresse, à la désertification, aux incendies de forêt et au dégel du pergélisol liés au changement climatique.

Malheureusement pour la planète, cependant, le réchauffement climatique n’est pas un ennemi que le Pentagone est prêt à combattre. Selon un rapport de juin 2019 du Government Accountability Office, un chien de garde indépendant du Congrès, les installations militaires ne bougent pas assez rapidement pour faire face aux menaces climatiques, et le Pentagone ne fournit pas suffisamment de conseils sur la façon d’utiliser les projections du changement climatique pour protéger les bases ou le personnel. sur eux.

Pire encore, le Pentagone est également une partie importante du problème. Bien qu’elle ait considérablement réduit sa consommation de combustibles fossiles au cours des deux dernières décennies, l’armée américaine reste le premier consommateur mondial de pétrole et le plus grand pollueur de carbone. Entre 2001 et 2017, les cinq branches militaires ont émis collectivement 1,2 milliard de tonnes métriques d’émissions de carbone, soit le double de la production annuelle de tous les véhicules de tourisme du pays.

Si rien n’est fait, les coûts de la crise climatique seront astronomiques. Les événements météorologiques extrêmes et les autres impacts liés au changement climatique coûtent déjà des milliards de dollars par an en dommages matériels. De 2017 à 2019, il y a eu 44 événements météorologiques et climatiques extrêmes uniques dans tout le pays, avec des dommages de 1 milliard de dollars ou plus, pour un total de plus de 460 milliards de dollars.

Malgré les risques indéniables, l’administration Trump a ciblé les efforts de signature de l’administration Obama en matière de changement climatique, cherchant à retirer les États-Unis de l’accord de Paris sur le climat, remplaçant le Clean Power Plan, qui aurait considérablement réduit la pollution par le carbone des centrales électriques, et tentant de faire reculer les normes révolutionnaires d’économie de carburant des véhicules de l’administration Obama, qui ont déjà réduit considérablement les émissions de carbone des voitures et des camions.

Le coût de la réalisation de l’objectif de l’accord de Paris sur le climat consistant à empêcher les températures mondiales d’augmenter de plus de 1,5 degré Celsius (2,7 degrés F) est estimé entre 1 600 et 3 800 milliards de dollars par an. Imaginez une aubaine pour la sécurité nationale – et internationale – si les États-Unis investissaient les 1,8 billion de dollars que le Pentagone prévoit de dépenser pour de nouveaux systèmes d’armes dans les énergies propres, les batteries avancées et les technologies associées pour réduire les émissions de carbone qui entraînent le changement climatique.

PREMIÈRE ÉTAPE: RÉDUIRE LES DÉPENSES NUCLÉAIRES

À la fin du mois de juillet, la Chambre et le Sénat américains n’ont pas réussi à contrôler les dépenses militaires. Leurs versions respectives de la loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA) ont reçu un peu d’attention médiatique pour avoir défié le président Trump en appelant à retirer les noms confédérés des bases militaires, mais en fin de compte, les deux chambres ont approuvé le budget supérieur gonflé de l’administration. demande.

Le moins méritant de ces dépenses est peut-être le budget de 44,5 milliards de dollars alloué aux programmes d’armes nucléaires du ministère de la Défense et de la National Nuclear Security Administration (NNSA) du ministère de l’Énergie, soit une augmentation de 19% par rapport à l’allocation de l’année dernière. S’il y a un endroit pour commencer à réduire le budget militaire, c’est l’arsenal nucléaire.

Les États-Unis dépensent de loin tous les autres membres du club nucléaire. La dépense américaine de 35,4 milliards de dollars pour l’exercice 2019, par exemple, a représenté près de la moitié des 72,9 milliards de dollars que les neuf pays dotés d’armes nucléaires ont dépensés collectivement en armes nucléaires cette année-là, trois fois les 10,4 milliards de dollars dépensés par la Chine et quatre fois les 8,5 milliards de dollars que la Russie a dépensés. Les alliés des États-Unis, la France, l’Inde, Israël, le Pakistan et le Royaume-Uni, se sont combinés pour dépenser 18 milliards de dollars, soit environ la moitié du budget américain en matière d’armes nucléaires.

Il n’y a aucune justification de sécurité légitime pour maintenir l’arsenal américain démesuré. Un seul sous-marin nucléaire américain, par exemple, est capable de transporter des ogives qui sont collectivement près de 10 fois plus puissantes que toutes les bombes larguées pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris les deux bombes atomiques. Une salve complète d’un seul sous-marin pourrait anéantir deux douzaines de villes – et la marine a une flotte de 12 en mer.

Les hauts responsables du Pentagone admettent que l’arsenal nucléaire américain pourrait être considérablement réduit sans compromettre la sécurité, selon Fred Kaplan, journaliste de longue date aux affaires militaires et auteur de The Bomb: Presidents, Generals, and the Secret History of Nuclear War. «Sous l’administration Obama», a écrit Kaplan dans une colonne de mai, «après une analyse approfondie du plan de guerre nucléaire et de ses exigences, de hauts responsables, y compris le chef quatre étoiles du Commandement stratégique, ont convenu que l’arsenal nucléaire pourrait être coupé par un tiers sans nuire à la sécurité américaine. »

Les premiers à partir devraient être les 400 missiles balistiques intercontinentaux américains (ICBM) actuellement cloisonnés dans cinq États des Grandes Plaines. Les missiles russes pourraient les atteindre en une demi-heure, donnant au président 10 minutes ou moins pour décider de les lancer avant qu’ils ne puissent être détruits par une attaque perçue. Cela augmente la possibilité d’une guerre nucléaire erronée déclenchée par un faux avertissement d’attaque. En effet, il y a eu un certain nombre d’appels serrés au cours des six dernières décennies en raison d’erreurs humaines et technologiques.

Alors que les ICBM sont des canards assis, les sous-marins nucléaires sont pratiquement indétectables lorsqu’ils sont en mer. Les ICBM sont également superflus. Ils avaient peut-être un sens il y a 60 ans, lorsqu’ils étaient plus précis et plus puissants que les missiles balistiques lancés par sous-marins et que les liaisons de communication avec les sous-marins n’étaient pas fiables. Mais, aujourd’hui, les missiles sous-lancés sont aussi précis que les ICBM – sinon plus – et la Marine a des liaisons de communication sous-marines sécurisées, rendant les ICBM inutiles. Les deux autres jambes de la triade nucléaire – sous-marins et bombardiers – sont plus que suffisantes pour dissuader une attaque nucléaire ou, dans le cas improbable d’une attaque nucléaire, pour riposter.

Néanmoins, les projets de loi de la Chambre et du Sénat incluent 1,5 milliard de dollars pour la recherche et le développement (R&D) du système de dissuasion stratégique au sol – les nouveaux missiles destinés à remplacer la flotte actuelle d’ICBM Minuteman III pour un coût estimé à 100 milliards de dollars.

Cependant, selon l’armée de l’air elle-même, il n’y a aucune raison d’acheter de nouveaux missiles. Entre 2002 et 2012, il a dépensé quelque 7 milliards de dollars pour mettre à niveau les ICBM au point qu’un analyste du programme ICBM de l’Armée de l’Air a confirmé qu’il s’agissait «essentiellement de nouveaux missiles, à l’exception de l’obus». Cinq ans plus tard, commentant un test en vol de missile ICBM réussi, le bureau des affaires publiques du Commandement de frappe mondiale de l’Air Force se vantait: «Grâce à des mises à niveau continues, y compris de nouvelles versions de production, des systèmes de ciblage améliorés et une précision accrue, le système Minuteman actuel reste à la pointe de la technologie. et est capable de relever tous les défis modernes. » Rien n’a changé depuis. Le 4 août, l’armée de l’air a mené un autre test en vol ICBM avec succès et a proclamé qu’il «démontrait que la dissuasion nucléaire des États-Unis était sûre, sûre, fiable et efficace pour dissuader les menaces du XXIe siècle et rassurer nos alliés».

Ces 100 milliards de dollars pour 600 nouveaux ICBM – et inutiles – ne sont qu’un élément de la liste des achats nucléaires du Pentagone. Les États-Unis prévoient de dépenser plus de 1,5 billion de dollars au cours des 30 prochaines années pour remplacer complètement toute la triade nucléaire par de nouvelles armes et de nouveaux systèmes de livraison. Parmi les autres éléments de la liste figurent 12 nouveaux sous-marins nucléaires à missiles balistiques pour 109,8 milliards de dollars; de nouveaux missiles balistiques lancés par des sous-marins à armement nucléaire pour 16 à 18 milliards de dollars; et 100 bombardiers à longue portée furtifs B-21 Raider pour 55 milliards de dollars.

Étant donné que le Pentagone et la NNSA ont régulièrement amélioré les ICBM, les bombardiers et d’autres éléments clés de la triade par le biais de ce qu’ils appellent des «programmes d’extension de la durée de vie», il n’est pas nécessaire de dépenser des centaines de milliards de dollars pour de nouvelles versions d’armes qui L’ancien secrétaire d’État et le président des chefs d’état-major, Colin Powell, ont déclaré qu’ils étaient «inutiles» et «ne devaient jamais être utilisés».

UN MOUVEMENT À REIN DANS LES DÉPENSES?

Le Congrès a peut-être approuvé le budget militaire de l’administration Trump, mais il y avait des lueurs que les priorités pourraient commencer à changer. En mai, 27 membres de la Chambre ont envoyé une lettre à leur comité des forces armées pour l’exhorter à réduire les dépenses militaires afin de libérer des fonds pour combattre ce qu’ils ont appelé notre «plus grand adversaire» – la pandémie. À la mi-juillet, le Congressional Progressive Caucus a appelé à un amendement pour réduire le budget militaire proposé de 10 pour cent – 74 milliards de dollars – et réutiliser cet argent pour financer des initiatives de soins de santé, de logement et d’éducation dans les communautés marginalisées. L’amendement a été rejeté, mais a reçu 93 voix en faveur à la Chambre et 24 au Sénat – un niveau d’appui qui n’aurait pas été plausible il n’y a pas si longtemps.

Parmi les élus soutenant les coupes figurait le représentant de la Californie, Ro Khanna. «Les législateurs doivent considérer des questions telles que le changement climatique, la biosécurité, la cybersécurité et cette pandémie comme des menaces sérieuses et réelles à la sécurité nationale auxquelles notre pays est confronté», a déclaré Khanna à The Hill, une publication sur le commerce politique, en mai. «Pendant trop longtemps, nous étions focalisés sur la myopie et avons dépensé des milliards de dollars sur des questions traditionnelles de sécurité nationale comme le terrorisme et la politique des« grandes puissances ». Ces nouvelles menaces ont un impact sur notre santé, notre sécurité et notre économie et nécessitent de nouveaux fonds pour y faire face. »

Khanna a également proposé un amendement à la NDAA qui aurait transféré 1 milliard de dollars de la R&D sur une nouvelle génération d’ICBM aux efforts de préparation à une pandémie, mais le House Armed Services Committee l’a annulé par 44 voix contre 12.

Étant donné le resserrement de la ceinture économique à l’horizon, la perspective de Khanna peut présager d’un mouvement croissant au Congrès pour réduire les dépenses militaires incontrôlables dans les années à venir. Réduire de 10% les dépenses militaires annuelles des États-Unis serait un bon début, mais même cela effleurerait à peine la surface. L’année dernière, les groupes de surveillance du Pentagone ont proposé des réductions beaucoup plus profondes qui pourraient encore maintenir une armée robuste. Par exemple, le groupe de travail sur la défense durable du Center for International Policy – un ensemble d’anciens responsables du budget de la Maison Blanche, du Congrès et du Pentagone, d’anciens officiers militaires et des experts de groupes de réflexion – a publié un rapport détaillant comment le ministère de la Défense pourrait réduire les déchets de 1,2 billion de dollars. et l’inefficacité au cours de la prochaine décennie. Le Centre d’information sur la défense du Projet sur la surveillance gouvernementale a publié un rapport recommandant des moyens de réduire le budget annuel du Pentagone de 199 milliards de dollars sans compromettre la sécurité nationale ou les capacités militaires. Et le vaste rapport sur le «budget moral» de la Campagne des pauvres est allé encore plus loin, appelant à seulement 350 milliards de dollars de dépenses militaires annuelles, réduisant essentiellement de moitié le budget du Pentagone.

Alors que les États-Unis commencent la tâche herculéenne de se sortir du pire ralentissement économique depuis des générations, les décideurs doivent se concentrer sur la reconstruction de manière intelligente et clairvoyante, ce qui signifie réduire les dépenses inutiles et inutiles chaque fois que possible. Comme ils le font, une chose est claire: à l’ère sans précédent de budgets serrés qui s’annonce, le moment est venu de réévaluer et de contenir un niveau de dépenses militaires qui a fourni peu de vraie sécurité et volé des priorités nationales critiques pendant bien trop longtemps. .