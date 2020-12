La pandémie a frappé le Mexique avec force tandis que la deuxième vague d’infections et de décès commence à faire des ravages (Photo: Luis Torres / .)

Juan Carlos Romero Hicks, le leader de Chambre des Députés du PAIN (National Action Party), la principale opposition parlementaire au Mexique, a exigé que le gouvernement d’Andrés Manuel López Obrador mette de côté «l’excès d’optimisme» et assume la réalité pour surmonter les défis auxquels le pays est confronté, principalement la pandémie de COVID-19[feminine.

“Un chef d’État Il ne peut pas gouverner à partir d’une réalité imaginaire ou inventée, parallèlement comme le fait le président López Obrador avec les indices d’inégalité sociale, de chômage, de pauvreté et la violence déclenchée alors que notre pays vit aujourd’hui », a affirmé ce dimanche le coordinateur du PAN à San Lázaro.

“Face à l’ampleur des défis auxquels le Mexique est confronté à court terme Il est urgent d’abandonner l’excès d’optimisme, le manque d’autocritique et l’irréalisme éprouvé dans le deuxième rapport du gouvernement. Sinon, il sera non seulement impossible de surmonter les crises actuelles, mais elles auront tendance à s’aggraver », a ajouté le chef des députés du PAN.

Romero Hicks a évoqué le deuxième rapport, dans lequel il a qualifié AMLO d’excès d’optimisme (Photo: avec l’aimable autorisation des représentants du PAN)

De plus, le leader parlementaire a déclaré que pendant le reste des deux années de ce gouvernement Il fallait reconnaître l’aggravation de la violence généralisée et en particulier des fémicides. “Aujourd’hui, la société n’a pas été accompagnée par le gouvernement, qui continue avec le démantèlement de ce qui est bien fait”, a-t-il expliqué.

Romero Hicks a souligné trois grands défis qui “frappent à la porte de 2021” et sont “de pronostic réservé”: l’application du vaccin contre COVID-19, les mesures que le pays doit prendre pour faire face au coronavirus, le début du T-MEC et l’application des nouvelles règles du travail.

«Le défi immédiat n’est pas tant d’acquérir les réactifs dans un marché hyper demandé (pour le vaccin COVID-19), mais trouver la formule réussie pour transporter les vaccins dans les endroits les plus éloignés et les plus compliqués du territoire national, avec toutes les mesures thérapeutiques indiquées », a assuré le député PAN.

“Dans les mois à venir le monde entier vivra la dure réalité dérivée non pas de la manière dont chaque nation a évité, atténué ou amorti l’impact de la pandémie, mais de la manière dont elle sortira avec succès et dans les plus brefs délais de dévastation. Cela aggravera les différences dans un monde inéquitable », a-t-il ajouté.

Le vaccin sera d’une grande aide, mais le défi sera de savoir comment le distribuer dans toute la République (Photo: Kiril Kudryavtsev / .)

Selon Romero Hicks, Ce sera la «mesure la plus efficace» et ce qui compte vraiment pour les familles mexicaines touchées par la crise sanitaire et, en même temps, pour l’économie, avec le chômage et le déclenchement de la pauvreté.

Le Mexique sera également confronté à court terme au sort de la création du TMEC avec l’arrivée du nouveau gouvernement des États-Unis avec Joe Biden à la tête, que López Obrador ne reconnaît toujours pas. “L’application des nouvelles règles du travail, de l’énergie, de l’environnement et de l’investissement sera déterminante pour la manière dont nous sortirons de la crise”, a-t-il expliqué.

Le législateur a également indiqué que, compte tenu de la crise sanitaire, «il faudra ajouter l’application de tests, l’utilisation de couvertures généralisées, la protection du personnel médical et des soins complets, en plus de soutenir les nécessiteux ».

Romero Hicks a fait valoir que L’institutionnalité n’est actuellement pas respectée, l’inauguration présidentielle est confuse, remettant en cause le mandat citoyen ce qui a conduit à l’élection de leurs chefs d’État et municipaux.

Le Mexique ne peut oublier le T-MEC et l’arrivée d’une nouvelle administration au gouvernement américain (Photo: Shutterstock)

«Nous lançons un appel républicain au président pour qu’il ouvert au dialogue avec les chefs d’État. Ils sont, comme le chef de l’exécutif, élus par les citoyens et sont représentés dans le cadre fédéraliste », a-t-il précisé.

Il faut que tout le monde soit écouté, non seulement les alliés, mais aussi ceux qui ne pensent pas la même chose que le président, car nous voulons tous que le Mexique fasse bien

Enfin, Romero Hicks a avancé que “Dans quelques semaines, nous verrons si le président López Obrador est à la hauteur du défi qui est présenté au Mexique”. “Pour l’instant, il serait bon qu’il tende la main pour saluer ceux qui, comme les députés du PAN, souhaitent que notre pays retrouve la prospérité le plus rapidement possible”, a-t-il conclu.

Le PAN, quant à lui, pense également aux élections de mi-mandat de 2021: Les deux autres plus grandes organisations d’opposition, le PRI, alliées à d’autres (Parti révolutionnaire institutionnel) et le PRD (Parti de la révolution démocratique), essayer d’arracher Morena, La fête de López Obrador, la majorité à la Chambre des députés.

