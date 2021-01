Image d’archive. Le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, assiste à une conférence de presse au cours de laquelle il a souhaité que tout se passe bien pour le président élu des États-Unis, Joe Biden, avant son investiture plus tard dans la journée, au Palais. Nacional à Mexico, au Mexique. 20 janvier 2021. REUTERS / Presidencia de México / NI REVENTE NI FICHIER

MEXICO CITY, 22 janvier (.) – Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a déclaré vendredi qu’il s’était entretenu avec le nouveau président américain Joe Biden sur des questions liées à la migration, au COVID-19 et à la coopération bilatérale.

L’entretien, le premier entre les deux dirigeants après l’entrée en fonction du démocrate cette semaine, a eu lieu quelques jours seulement après le démantèlement d’une caravane de migrants au Guatemala après que les gouvernements d’Amérique centrale, du Mexique et des États-Unis aient accepté de couper leur Il a passé.

“Il était gentil et respectueux”, a déclaré López Obrador dans un message publié sur son compte Twitter dans lequel il a rapporté l’appel téléphonique. «Tout indique que les relations seront bonnes pour le bien de nos peuples et de nos nations».

La question de l’immigration a été l’une des plus irritantes du mandat de Donald Trump. Cependant, lors de sa prise de fonction mercredi, Biden a annulé certaines des politiques anti-immigration de son prédécesseur en tant que programme controversé qui obligeait les demandeurs d’asile aux États-Unis à attendre sur le sol mexicain.

Depuis qu’il est devenu président du Mexique fin 2018, López Obrador a proposé de lutter contre la migration vers le nord en s’attaquant aux causes qui la génèrent, telles que la pauvreté et la violence.

Cependant, peu de progrès ont été réalisés à cet égard et chaque année, des milliers de Centraméricains et des Caraïbes entreprennent un long et dangereux voyage à travers l’isthme et le Mexique dans l’espoir d’atteindre les États-Unis et de vivre le rêve américain.

Il y a quelques semaines, López Obrador a déclaré qu’il avait eu un premier contact avec Biden – mais il était toujours élu président. Dans cette conversation, le démocrate a déclaré que le Mexique répondait mieux à la pandémie de coronavirus que son pays, a déclaré López Obrador.

Selon un décompte quotidien de ., les États-Unis se classent au premier rang pour le nombre total de décès associés au coronavirus, avec près de 410000, et le Mexique au quatrième, avec environ 150000.

ROCES

Mexico et Washington se sont récemment heurtés à des problèmes de sécurité et d’énergie.

Vendredi, López Obrador a suggéré à l’agence américaine de lutte contre la drogue, DEA, d’enquêter sur la manière dont le dossier qui a conduit à l’arrestation de l’ancien secrétaire à la Défense mexicain Salvador Cienfuegos a été développé, une affaire qui a provoqué des frictions entre les deux nations.

En matière d’énergie, López Obrador cherche à renforcer la présence de l’État dans le secteur et son administration s’est heurtée aux investisseurs étrangers pour des mesures telles que la restriction des permis aux entreprises privées du secteur ou les menaces d’éliminer les organismes de régulation autonomes.

A la veille, le président mexicain a assuré qu’il n’y aurait pas de changement dans sa politique énergétique.

Les États-Unis et le Mexique partagent non seulement une immense frontière de plus de 3 100 kilomètres, mais ils sont également de grands partenaires commerciaux. Les deux pays, avec le Canada, font partie du TMEC, un accord de libre-échange ambitieux qui déplace un flux de marchandises de 1,2 billion de dollars par an.

(Rapport de Raúl Cortés Fernández et Diego Oré, avec rapport complémentaire de Noé Torres)