En raison de la pandémie du COVID-19, l’ingénieur aéronautique Sijo Zachariah a été transformé, presque sans s’en rendre compte, en agriculteur. (AP)

Sijo Zachariah il est né en Dubai, aux Émirats arabes unis (Émirats arabes unis), fils d’un couple de immigrés du sud de la Inde, et vers la maison de ses ancêtres il marcha Janvier 2020 pour la célébration d’un mariage en famille. Alors le pandémie COVID-19[feminine, qui a avancé sur le monde, les a laissés échoué au Kerala. En quelques jours, le les magasins étaient vides et la chaîne d’approvisionnement, cassée.

«À ce moment-là, le problème m’a sauté aux yeux: qu’en est-il du sécurité alimentaire? »Il a dit à Emily Leshner de l’Associated Press (AP), qui a découvert son histoire. “Que va-t-il se passer? Comment allons-nous nous nourrir? Les magasins ont commencé à fermer, ils n’avaient plus de stock. Ensuite nous avons commencé à partager de la nourriture avec les voisins».

Zacharie et son père, ingénieurs d’entretien d’aéronefs, ils avaient un vague souvenir ancestral de la cultive De la terre: le grand-père de la jeune fille de 22 ans avait été agriculteur au Kerala. Mais une fois que la famille s’est installée Dubaï, “une ville avec très peu de plantes et de fleurs”Zachariah a rappelé dans son Blog, Apprendre vos racines, ils perdaient cette connaissance. Ils ont également travaillé dur dans leur profession.

La pandémie de COVID-19 a laissé Zijo Zachariah bloqué au Kerala. En quelques jours, les magasins étaient vides. “Que va-t-il se passer? Comment allons-nous nous nourrir? »Se demanda-t-il. (Sijo Zachariah via AP)

Coincé en Inde, cependant, avec du temps à perdre, avec énergie et aussi avec peur à ce qui pourrait arriver, ils ont récupéré le travail de la terre. Dans le jardin de la maison familiale, il y avait déjà cocoteros, jacas et ramboutans; bien que les crèches aient été fermées, ils ont trouvé d’autres des graines dans différents magasins et, surtout, ils ont gardé la nourriture qu’ils ont mangée grâce à l’échange avec les voisins. Et ils ont aussi commencé partager les graines parmi les gens de la communauté.

Le père de Zachariah avait déjà oublié la plupart de ce que le sien lui avait appris; chez Dubai avait à peine menthe, moringa, aloès et tomates. «En raison de la chaleur et du sol peu fertile, les récoltes étaient médiocres, mais nous aimions travailler côte à côte», se souvient le jeune homme de son enfance dans le petit jardin des EAU. Pour retrouver la pratique au Kerala, ils ont eu recours à Vidéos YouTube sur les techniques de permaculture.

“Mon père disait: «Ton grand-père faisait ça. Quand j’avais votre âge, je faisais ça », a déclaré Zacharíah en imitant les mouvements du travail de la terre, en faisant attention à l’écran du téléphone portable où ils apprenaient. Le grand-père du jeune homme avait rizières.

Avec du temps à perdre, de l’énergie et aussi de la peur de ce qui pourrait arriver, Sijo Zachariah et son père ont repris le travail de la terre que Grand-père avait fait.

La permaculture C’est le mouvement vert du milieu de la décennie 1970, Quoi Bill Mollison et David Holmgren ils ont commencé Tasmanie, l’île du sud de l’Australie. Il se concentre sur une conception du travail agricole de telle sorte que minimiser la surexploitation des ressources, la pollution et les méthodes industrielles. Sur trois principes – prendre soin de la terre, prendre soin des gens et prendre soin de l’avenir – la satisfaction des besoins est réorganisée dans une économie domestique et locale, qui évite les inégalités et redistribue les surplus.

Tout ce que Zachariah et son père ont appris, ils l’ont également transmis à leurs voisins. Clou 20 maisons attenantes aux leurs ont rejoint la transformation de leurs jardins en vergers. «Nous avons commencé à enseigner aux autres comment cultiver leurs propres cultures. Ainsi, chacun pourrait avoir une sorte de culture sur sa terre », a déclaré le jeune homme à AP, qui a présenté son profil dans la série One Good Thing, qui« met en évidence des individus dont les actions apportent un aperçu de la joie dans les moments difficiles ».

le Le climat tropical du Kerala a fait le resteAvec beaucoup de pluie et beaucoup de soleil, les cultures poussent avec peu de travail humain, du moins jusqu’au moment de la récolte.

Tout ce que Sijo Zachariah et son père ont appris, ils l’ont aussi transmis à leurs voisins: une vingtaine de maisons proches des leurs ont été ajoutées à la transformation de leurs jardins en potagers.

«Le jardin que Sijo Zachariah et son père ont planté était un mesure désespérée en réponse à la pandémie. Mais c’est devenu bien plus: soutien à une communauté et une grande inspiration pour Zachariah pour s’attaquer à un changement majeur dans sa vie », a poursuivi Leshner.

«Namaskram!» Salua-t-il à Learn Your Roots, se présentant: «Je suis un passionné de l’agroalimentaire et j’aime enseigner et apprendre des cultures différentes. La culture et cultures vont de pair, parce que la culture d’une région est basée sur les cultures indigènes et les ressources disponibles. Mon objectif est explorer et enseigner aux autres sur l’agriculture urbaine biologique, les variétés de cultures et les différentes cultures ».

le blog, votre chaîne Youtube et votre compte Instagram Ils ont commencé à occuper de plus en plus son temps, et même lorsqu’il a pu rentrer à Dubaï, il a continué à se consacrer à eux.

Cela a commencé comme une mesure désespérée contre la pandémie, mais le jardin de Sijo Zachariah et de son père planté est devenu un support pour une communauté.

D’une manière ou d’une autre dans l’obscurité du COVID-19 Zachariah a trouvé un faisceau de lumière Cela lui fit vaguement penser à ses jours de étudiant au Pays de Galles, quand il a découvert que la nourriture était beaucoup plus savoureuse que ce qu’il avait connu en grandissant. Était localElle a réalisé: elle n’avait pas besoin d’être traitée avec des conservateurs pour pouvoir parcourir les longues distances jusqu’aux Émirats arabes unis. «Ce qu’il n’a pas compris, c’est qu’à ce moment-là une graine a été plantée, une graine qui finirait par reconsidérez votre carrière d’ingénieur et pensez-en une en agriculture»Ajout d’AP.

Dans l’Internet Zachariah trouvé d’autres personnes ayant des intérêts et des préoccupations similaires et rejoint un réseau sur les cultures durables. «J’ai fait des vidéos. J’ai essayé d’éduquer les autres », a-t-il expliqué. En quelques mois, il a tellement développé son projet qu’il a été invité à donner un atelier de zoom par ClimatHood, un groupe d’activistes défendant la planète dans la crise de la changement climatique. «Il y a beaucoup de gens comme moi qui sont vraiment curieux ou veulent faire quelque chose, mais ils sont coincés dans autre chose, que ce soit dans leur travail ou dans la vie urbaine».

Dans la crise du COVID-19, Zachariah a trouvé un défi qui a éveillé une vocation: il a fini par reconsidérer sa carrière d’ingénieur et en penser une dans l’agriculture. (Sijo Zachariah via AP)

Comme il était jusqu’à ce que, petit à petit, il remarqua qu’il avait le tête plus dans l’agriculture que dans les avions. «Cela représente un énorme changement pour moi», a-t-il déclaré à propos de son changement de carrière. «Mais c’est ce qui me rend heureux: aider les autres et être dans la nature». Soyez également plus proche de votre père, avec qui il a approfondi une communication sans paroles, dans le travail de la terre: “Nous avons commencé à nous unir et je pense que c’est pour cela que je me suis lancé dans le jardinage”, dit-il.

Contrairement à son père, le jeune homme aime expérimenter de nouvelles choses, et maintenant sur le terrain du Kerala, il y a betteraves, pommes de terre et patates douces, des cultures qui ne sont pas courantes. «Nous avons planté des plantes de tapioca, igname indienne, taro, patate douce d’éléphant, haricots rouges, différents types de piments, gombo, gingembre, papaye, moringa, litchi et curcuma», A-t-il indiqué sur son blog. “Nous avons ajouté à notre collection d’arbres fruit de la passion, nouvelles papayes, citronniers, pommes à la crème et mamey». Maintenant votre les voisins ont été en charge pour en prendre soin.

«Mes amis me taquinent parce qu’ils pensent que le jardinage est une perte de temps. Mais j’aime faire ça, et Manger frais de la huera est 10 fois plus savoureux que d’acheter au marché»Il a poursuivi sur son blog. “Et nous nous assurons partager la récolte avec les moins fortunés. Je ne suis pas un expert, et je poste encore des doutes sur Facebook, mais je suis prêt à transformer chaque centimètre carré de ma terre en forêt vivrière. C’est ainsi que j’ai l’intention de redonner à la société ».

