Billy Cafaro, le pionnier du rock’n’roll

C’était en 1958. Le monde a tremblé au rythme du «Rock autour de l’horloge». Les jeunes ont dansé frénétiquement à la création d’un musicien potelé, avec un jopo imposté et beaucoup plus âgé que ses fans, qui était en charge d’un groupe qui allait entrer dans l’histoire pour avoir eu le premier hit rock and roll: Bill Halley et ses comètes.

Le simple, avec un certain retard, atteignit les radeaux de Buenos Aires. Et, comme aux États-Unis, ici, cela a également fait sensation chez les jeunes. Aux bals de carnaval, les disc-jockeys des clubs faisaient fondre les dents des tourne-disques à force d’en jouer encore et encore. Les pistes de danse débordaient d’énergie. L’ère nucléaire avait sa musique.

C’était un boom au début des années 1960. Mais son étoile s’est vite évanouie

Alors que ce phénomène traversait les frontières comme une porte battante, un garçon de Buenos Aires, Luis Maria Cafaro (par erreur ils attribuaient un double «f» à son nom de famille), il s’ennuyait dans un atelier, et il chantait le son monotone des machines comme une libération. Il y a six ans, il avait avoué ses rêves de star de la chanson dans un lieu et un contexte inhabituels.

Petit de corps, mineur – né le 1er novembre 1936 il avait alors près de 17 ans – et sans papiers, il tenta de traverser la frontière et de se perdre au Brésil ou au Paraguay.

Les gardes de la gendarmerie du Paso de los Libres hésitaient entre l’arrêter ou le féliciter. Parce que seul un rêveur intrépide ou aventureux était capable d’oser autant.

Avec Pity Pity, Cafaro a été un succès commercial

Ils l’ont interrogé. Il a donné son nom, sa nationalité, son adresse à Buenos Aires (Passage de la Convention), et a justifié son évasion: Il voulait être chanteur, mais ses pauvres parents l’ont inscrit dans une école industrielle pour qu’un métier lui assure une vie meilleure. La chanson, disaient-ils, “ne va pas vous nourrir”.

Renvoyée chez elle, elle leur a avoué qu’elle s’était enfuie pour ne pas faire face à un examen de mathématiques, matière qu’elle détestait.

Le carrefour entre lui et la renommée est venu lorsqu’un mentor d’une maison de disques a décidé que rock, ce tsunami indomptable, a demandé, supplié, exigé une voix indigène. Et en raison de ces décisions imprévisibles du hasard, ses yeux et ses oreilles (oreilles, mieux) ont capté la voix de Luis María dans un simple (33 tours par minute, vieillards nostalgiques …): “Pity Pity”, thème accrocheur de l’indiscutable Paul Anka.

Billy Cafaro a été le pionnier du rock national

Jusque-là, sa seule proximité avec la musique, au-delà de sa vocation fervente, était une certaine maîtrise du violon, un instrument qui le passionnait, sa voix acceptable et son désir. La victoire obstinée.

Et en cela, en attendant un coup de chance, quelqu’un a frotté la lampe d’Aladdin.

Une chanson qui, multipliée par Radio El Mundo en cette chaude 1958, sans traduction, a fait exploser les disquaires: 300 mille exemplaires! Cent mille de plus que “Le radeau”, mythe du rock national, et chanté sans traduction par Cafaro, qui serait désormais “Gamelle”. Au revoir à «Luis María», à part les très gros chèques qui ont commencé à pleuvoir sur lui.

L’erreur, croyez-le ou non, a été une voile déployée dans le vent. Les fans, qui ont rapidement formé des clubs à travers le pays, ont imaginé que “Pity” était une femme: effet émotionnel certain, bien qu’en anglais cela signifie “Penalty”.

Il y a un échantillon du phénomène:

«Pauvre pauvre moi, tombant amoureux de toi, je t’aime vraiment, pauvre moi de penser que tu m’aimes aussi.

Tu me rends si triste, s’il te plaît, aie pitié de moi, je ne sais pas quoi faire, pourquoi tu ne peux pas m’aimer aussi, pour que je puisse tomber amoureuse de toi, pauvre moi, que puis-je faire, tu me rends si triste, oooh, je peux faire”.

Dans les années 60, il semblait que Cafaro allait manger le monde de la musique

Presque toute la nuit Presque de nulle part à millionnaire, Billy a été transformé. Ce n’était pas étonnant: petit de corps, avec la barbe d’un mousquetaire, jusqu’à peu de temps avant un assistant ouvrier dans un atelier métallurgique, Il a été le fondateur, Pedro de Mendoza, Juan de Garay, de la première vague de rockmania.

La légende raconte (et personne ne le nie), que la file d’attente pour entrer dans Maipú 555, le temple de Radio El Mundo, a atteint l’Obélisque, a coupé la circulation et a forcé Billy Le Grand à arriver sur les lieux … en hélicoptère!

Fureur. Fureur. Fureur. Jusqu’à ce que le mauvais pas vienne. La queue du diable.

Un autographe sur la photo promotionnelle, une coutume des artistes de l’époque

En 1959, il enregistre en espagnol “Kriminal Tango”, une chanson rock allemande composée par Hazy Osterwald, et libéré la fureur de millions de tangueros, qui croyait voir dans ses paroles une moquerie, une accusation, une insulte au Saint Graal de Buenos Aires: deux pour quatre.

La vague de colère, de mépris, d’insultes, d’attaques des médias était si violente que Billy – comme s’il revenait de cet examen de mathématiques redouté et détesté – a mis des milliers de kilomètres entre lui et l’ennemi: il s’est retrouvé en Espagne, où sa chanson et leur succès a été ignoré.

Kriminal Tango Billy Cafaro

En 1963, il revient au généreux terroir. Quatre années d’exil avaient enveloppé le phénomène Billy Cafaro d’une ombre épaisse. Ils l’ont invité à chanter dans le balayage Club de clan (Palito Ortega et cette collection magique: Violeta Rivas, Raúl Lavié, Cachita Galán, Jolly Land, Lalo Fransen, Nicky Jones…, etc.), mais rien ne s’est passé: il était déjà un crapaud d’un autre puits.

Mais il ne s’est pas résigné à la fin, au coucher du soleil, au chant du cygne. Il est retourné en Espagne, mais ils se souvenaient à peine de lui. Aux combats, il y a survécu pendant deux ans, 65-67, et à peine.

La croisade de ses acolytes les plus fidèles était de peu d’utilité, qui dénonçaient un complot des maisons de disques contre l’idole.

Billy Cafaro avait un look unique

Le sac millionnaire est épuisé. Il a commencé à vivre, selon sa propre confession, comme “une linyera quixotique”.

En 1973, un retour pâle porté par un producteur à l’oeil de tigre: Dino Ramos. Cinq thèmes, de “Le silence bleu” jusqu’à “Avec un tango dans votre poche”, confirmation tardive de “Kriminal …” et de son scandale. Et au revoir. Mais pas pour toujours.

Il revient, en 1989, enregistrer “Pity Pity” pour le label EMI: ce qu’on appelle aujourd’hui “resilience”, et il déambule avec son matériel dans les casinos, les salles de bingo, les pubs, les soirées privées. Des lieux où les applaudissements étaient plus pour la lumière du passé que pour le brouillard de l’oubli (désolé: cette phrase semble échapper à un mauvais tango).

Billy Cafaro a toujours essayé de relancer sa carrière

Fin, fin, fin? Pas encore! En 2003, il se produit, avec un succès non négligeable, à l’Auditorium du comté de Dade, à Miami, bombardant non pas du rock mais des ballades, des boléros et des tangos.

Mais le rideau descendait plus vite et plus lourd. Il a tenu jusqu’en 2006, l’année où il a enregistré “Billy Cafaro avec un tango dans sa poche”: une autre façon d’expier son péché de “Kriminal …”: le faux pas qui a coupé, comme une guillotine, un succès qui pointait depuis longtemps.

Étoile filante, il est venu vivre dans un bateau minimal sur la côte nord de Plata, et il s’est marié (deuxième partenaire) avec un admirateur qu’il n’a pas oublié après trois décennies et demie..

Billy Cafaro a 84 ans aujourd’hui

Aujourd’hui, Billy Cafaro a 84 ans. Les dernières nouvelles à son sujet dans les médias n’étaient pas les meilleures. Épuisé devant tant de portes closes, il s’occupait d’une remise … travail digne mais loin de ses temps d’éclat et de gloire.

Un jour, nous devrons également reconnaître son visage pionnier. Un de ses plus grands succès commerciaux, «Marcianita», dit: “Martien inconnu, les scientifiques disent que dans dix ans, vous et moi serons si proches que nous pourrons marcher dans le ciel et parler d’amour. Moi qui ai tant rêvé de toi, je serai le premier passager à voyager là où tu es, petit martien blanc ou noir, hérissé, petit, potelé, mince, tu seras mon amour. La distance nous rapproche, et en 70, nous serons tous les deux heureux ».

Parmi les cendres d’une gloire éphémère et d’un oubli cruel, l’adolescent qui a traversé la frontière, mineur et sans papiers, était le présage de l’aventure la plus proche et la plus grande pour l’espèce humaine: le voyage vers Mars.

