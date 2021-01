Roberto Carlo (Photo: Instagram @ robertocarlomx)

Récemment, le pilote Roberto Carlo a fait une question et réponse dynamique sur son compte Instagram, où il a avoué à certains de ses près de 500 000 followers des questions sur sa vie intime et ses relations amoureuses. Et c’est avec la sincérité avec laquelle il s’est toujours adressé à son public, l’acteur aussi a révélé que dans le passé, il avait eu une relation amoureuse avec une personne célèbre, qui mettrait plus tard fin à la cour pour en commencer une nouvelle avec une femme.

A l’occasion du lancement de sa nouvelle marque de vêtements, un projet qu’elle lance aux côtés de son petit ami Rubén Kuri, dans lequel ils commercialiseront des vêtements glamour pour hommes, L’acteur de 34 ans a organisé une dynamique “ Action ou vérité ” pour répondre à toutes sortes de questions à ses fansDe cette façon, le présentateur qui a récemment mis fin à sa participation à la Sun Sale matinale, a révélé sa mystérieuse romance du passé, bien qu’il n’ait pas donné le nom de la personne impliquée pour une raison juridique puissante.

Et c’est que Roberto a révélé que ladite personne lui a demandé de signer un accord de confidentialité afin de ne jamais révéler son nom et de ne pas «le sortir du placard». Il a donc écrit dans sa réponse: «Et quand nous avons rompu, elle m’a envoyé un contrat avec un avocat pour que je ne dise jamais que nous marchions parce qu’elle me trompait avec une femme et maintenant j’étais avec elle.

Roberto a promis à ses fans que si le profil Instagram officiel de sa toute nouvelle marque de vêtements appelée ERRE atteignait dix mille abonnés, révélerait quelques indices sur l’identité de la personne célèbre en question, qui a ensuite été liée à une fille.

À l’époque, ledit compte Instagram avait déjà dépassé le nombre de followers demandé par l’acteur, cependant, il n’a encore rien révélé à ce sujet et on s’attend à ce que dans les prochains jours, il alimente la curiosité de son public, qui s’est déjà aventuré à lancer des noms célèbres. .

Dans ses histoires suivantes, l’acteur a admis qu’il était également attiré par une personne de la distribution de la telenovela Dare to dream, un mélodrame pour enfants mettant en vedette Danna Paola et Eleazar Gómez de 2009 à 2010, bien qu’il ait de nouveau omis de dire de qui il s’agissait.

Actuellement Roberto Carlo est fiancé à son petit ami, le styliste de mode Rubén Kuri, à qui il a fait la demande en mariage dans le cadre de la 42e marche des fiertés LGBT en juin de l’année dernière, après plus de deux ans de fréquentation.

Le couple gay est devenu l’un des plus populaires dans le milieu artistique, et des célébrités comme Erika Zaba, Alejandro Speitzer et Ester Expósito ont été émues par les expressions d’amour que les deux garçons montrent sur les réseaux sociaux.

Le couple a passé les vacances de Noël dans la ville de Monterrey avec la famille de Roberto Carlo, qui était heureux de vivre avec le prochain membre de la famille. «C’est la première fois ensemble, avant que nous la passions chacun avec leur famille, mais maintenant nous formons la nôtre, donc la famille Alanis Kuri vous souhaite une nuit pleine d’amour», a écrit Roberto pour souhaiter à ses disciples un joyeux Noël.

Le couple a également donné à leurs followers de quoi parler car ils laissaient entendre leur désir de devenir parents: à côté d’une carte postale où ils posent avec la nièce de Roberto, l’acteur a écrit en bas un message que ses followers ont interprété comme un clin d’œil à la paternité: «Allons-nous commander un beau bébé de Noël? Rubén dit oui. Qu’est-ce que tu penses? Alors que la photo avec la belle petite nièce ».