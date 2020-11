Marie avec Nippur en mai 2012, alors que son fils avait six mois et que le cancer n’était pas apparu

Quand elle a découvert que le gonflement de son ventre n’était pas une endométriose mais cancer des ovaires, Maria avait 42 ans et avait un fils de 2. «Dites-moi tout», écrivait-elle à son mari quelques heures plus tard, encore engourdie par l’anesthésie. Sebastián lui a dit qu’ils avaient enlevé la tumeur mais aussi l’utérus, les ovaires et quelques masses suspectes qu’il fallait analyser. Maria a réagi comme ça: “Maintenant je suis creux”, Je réponds.

À Sebastián Corona, qui a été son partenaire pendant 24 ans, Cela ne l’a pas surpris qu’il ait pu faire une blague à un moment comme celui-ci: “Non, au contraire, je chie de rire”, dit-il Infobae l’année dernière. «Elle n’était pas drôle pour traverser le moment. Elle était comme ça, l’humour lui venait naturellement ».

Marie avec son bébé, Nippur

Ils lui ont d’abord dit: c’était un type de cancer de ceux qu’ils appellent «silencieux». Il n’avait jamais montré de symptômes et au moment où ils ont réussi à le détecter, il avait déjà tout envahi. Sebastian a passé les deux jours après l’opération à trouver comment finir de lui dire la vérité.

«Vous allez mourir,» dit-il, assis sur le bord du lit du sanatorium.

Pourquoi ne pas faire appel à l’espoir, aux seconds avis, aux thérapies alternatives? «Vous n’arrêtez pas la mort en ne la nommant pas», répond-il. “Je pense qu’accepter l’imminence de la mort a servi à saisir les dernières opportunités que j’avais.”

Pendant les derniers jours ensemble. Sur la chemise de Marie, il y a une phrase d’une chanson de Phlegm

La première chose qu’ils ont faite fin 2014, à leur retour chez eux, a été de se débarrasser de la paperasse (signer des procurations devant un notaire, déposer une demande de pension d’invalidité). L’idée était de pouvoir, plus tard, profitez du temps qui reste en vie. Ce qu’ils ont fait? Que fait une mère à un garçon de 2 ans qui sait qu’il va bientôt mourir?

“Il y a une idée que quand on fait face à la mort ça devient plus profond, plus solennel, plus spirituel. Et je pense que la grande valeur de Marie, comme nous l’avons dit, était pour rester elle-même. Il n’est pas venu avec un “ Je veux aller en Inde pour m’intégrer à l’Univers ”: quand la chimiothérapie lui a donné une pause, marcher les trois ensemble vers le glacier que nous aimions était une épopée. Ces petites choses que l’on tient pour acquises ont pris un caractère épique. “

Mère et fils

María Vázquez était architecte et tweeter active et, lorsqu’elle a été libérée, elle s’est demandé si elle devait ou non raconter publiquement ce qui lui arrivait. “Ne pas compter, c’est se ranger du côté de ceux qui appellent” une maladie longue et douloureuse “, elle s’est écrite dans le magazine La Agenda, alors qu’elle était déjà connue pour osez parler de son cancer sur Twitter et racontez la dernière partie de sa vie avec de l’humour noir.

Puis il a tweeté:

Il a utilisé l’humour – «Deux fois j’ai vomi le tramadol aujourd’hui. Je suis assis à Trainspotting »- et il a choisi de dire la vérité sans parti pris –«Me voici, hospitalisé il y a deux jours. Les choses ont empiré et il n’y a pas grand chose d’autre à faire que d’attendre. Une question de jours »-.

La note qu’elle a écrite (intitulée “The Kimmy Oh Show”, car elle utilisait aussi l’humour pour raconter le quotidien en chimiothérapie) était la plus lue de toutes celles publiées par le magazine en 2015, et Marie a ajouté des milliers de followers. Son humour noir était déjà connu de ses amis et à ce stade ils lui ont même donné un nom: “Tumeur noire”.

Pour beaucoup de ceux qui l’ont lu, il était inadmissible de prendre un tel drame avec grâce: Ils lui ont même dit qu’elle allait rendre orpheline un enfant, que comment elle avait le toupet de ne pas se battre, et que, bien qu’elle répète qu’elle était athée, elle ferait confiance à Dieu.

«L’humour n’est pas mon bouclier. C’est l’acceptation: la mort fait partie de la vie », Marie a dit à Leo Montero, après lui avoir demandé quel âge elle avait («J’aurai 43 ans dans deux jours, si j’arrive“Elle répondit). C’était un entretien téléphonique depuis le sanatorium, alors qu’elle était déjà en soins palliatifs.

Bande-annonce du carnet de Tomy

“Me voici, en attendant le moment à venir,” commença Marie.

«En attendant que ça vienne… eh, mmm, eh. Ce que vous dites est brut, mais disons… »continua le chauffeur.

“L’heure de mourir.” Oui, il faut le dire avec tous les mots », l’interrompit-elle.

«L’humour n’était pas le bouclier de Marie, c’était l’épée», explique Sebastián. “L’humour ne cache rien, il n’adoucit rien. Le problème, c’est qu’il y a des gens avec le sens de l’humour qui, face à la mort, deviennent terriblement solennels. Et il y a l’erreur, parce que c’est votre dernière chance d’être vous-même. “

Le cahier Nippur

Sebastián est passé du statut de graphiste anonyme à celui de “veuf” de Marie, à des interviews dans les médias, à la préparation d’une conférence TED sur mort sans tabous. Il rit quand on dit “le veuf”: il sait que Marie se moquerait. “Cela ressemble à la bande-annonce de ‘dans un monde perdu, sans espoir ni salut, il arrive comme un cow-boy … le veuf’. Il chierait de rire. Que suis-je? Son kodamo?”

Sebastián et María s’étaient rencontrés quand elle avait 19 et 23 ans. C’était par téléphone, après qu’un ami commun lui ait donné son numéro et il risquerait d’appeler une fille qu’il n’avait même pas vue. “Je l’ai appelée, cette même nuit nous nous sommes vus et nous avons continué ensemble jusqu’à la mort.”

Il dit qu’ils n’avaient jamais rien prévu, sauvé son fils.

Sebastián l’année dernière, avec Nippur (Matías Baglietto)

«Le jour même où je lui ai dit ‘Marie, tu vas mourir’, Je lui ai demandé de profiter du temps qu’il lui restait pour laisser quelque chose pour le bébé, qui n’allait pratiquement pas la rencontrer “. Étant donné que Maria avait l’habitude de dessiner des images dans des cahiers, elle a demandé qu’on en apporte un fait à la main au sanatorium et a commencé à lui écrire.

Dans le cahier, elle lui raconte son enfance, elle parle de ses amis, elle lui dit quelle nourriture elle aimait, quelles chansons, comment ses animaux s’appelaient. Il lui dit et répète “Maman t’aime (” comme la truie aux porcelets “) et avoue que il est envieux et jaloux de tous ceux qui le verront grandir.

Marie avec bébé Nippur

Je ne pourrais jamais t’expliquer combien je t’aime, la joie de voir tes expressions et la colère que j’ai quittée si tôt. Mais vivre comprend la mort et souvent de manière injuste? inutile? Si soudainement aléatoire?

Bon, il y a des morts pires, des vies sans amour, sans joies, sans passions ni rien, sans Sebas, ni Marie, ni Nippour.

C’est une mort triste et douce. Pensez-y. Tu comprendras.

Mon petit, mon okapi.

Nippur, qui est “Tomy” dans le film de Sorín (Matías Baglietto)

“Qu’est-ce qui me touche le plus dans le cahier?”, Sebastián fait une longue pause et devient ému: «Il y a une caricature de deux personnes à côté qui dit:« Vieux papa et maman dans une bulle d’amour ». Il y a une autre partie où il raconte au bébé à quoi ressemblait notre relation et dit: ‘La meilleure chose qui puisse t’arriver dans la vie est d’avoir un amour comme celui-ci». Ces pièces me tuent ». Le film “El Cuaco de Tomy”, de Carlos Sorín, que Netflix a créé aujourd’hui, est basé sur son histoire.

Ils ont choisi de dire la vérité à Nippur lorsque Marie est entrée en phase terminale. Elle l’a dit elle-même, dans l’interview avec AM: «Nous lui avons dit ‘maman ne sera plus là mais elle sera toujours dans ton cœur. C’est très étrange mais le bébé l’a compris, j’ai vu une lumière dans ses yeux », dit-il. Nippur avait eu 3 ans.

Le carnet est un trésor pour Nippur (Matías Baglietto)

C’était un de ses amis, un écrivain, qui a vu comment le cahier tournait et a dit: “Marie, ça doit être publié”. Elle a adoré l’idée. La réplique, identique au vrai carnet, s’appelle “The Nippur Notebook”, elle a été éditée par la maison d’édition Planeta et s’est déjà vendue à 12 500 exemplaires.

Marie ne l’a jamais su. Il est décédé le 21 avril 2015, sept mois après l’opération. “Voyez si au lieu d’accepter l’imminence de la mort, nous avions commencé à dire «tout va bien se passer? Sans la vérité, le cahier n’existerait pas et maintenant je devrais essayer d’expliquer à mon fils tout ce que sa mère aurait voulu lui dire. “

“Je ne pourrais jamais vous expliquer à quel point je vous aime”, a écrit sa mère (Matías Baglietto)

Nippur a déjà 8 ans: il sait lire, mais pas couramment, c’est pourquoi il n’a toujours pas lu le cahier que sa mère lui a laissé. Sebastian préfère attendre qu’elle lise juste pour que les réponses à ses questions aient sa voix.

Pendant ce temps, celui de «maman ne sera plus là mais elle sera toujours dans ton cœur» a pris la forme d’un rituel quotidien. «Tous les soirs avant d’aller dormir, nous disons bonjour à maman. Nous mettons nos mains sur nos cœurs et nous disons: «Bonne nuit maman, nous t’aimons beaucoup et nous ne t’oublierons jamais. Nous lui envoyons un baiser, nous nous embrassons et nous nous endormons », ferme Sebastián.

“Nippur comprend que dans nos cœurs il y a l’amour qu’elle ressentait pour nous et aussi notre amour pour elle. Elle sait que tant que cela existe, Maman continuera d’exister. “

