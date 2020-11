(Photo: spécial)

La mort de Diego Armando Maradona continue de choquer le monde, et pas seulement le sport, mais aussi politique. Grâce à leurs réseaux sociaux, divers chefs d’État ont manifesté leur condoléances a fait le peuple argentin pour la perte de sa star du football, qui les a menés à la gloire Coupe du monde 1986 au Mexique.

C’était précisément cette Coupe du monde, avec laquelle le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, voulait se souvenir de “El Pelusa”. Et c’est ce mercredi après-midi sur son compte Twitter, en plus de pleurer son décès, le président a souligné que c’est en territoire aztèque qu’il a eu son apogée et que Grâce à lui, son amour pour ce sport est né.

Au Mexique, Maradona a vécu son moment phare en tant que footballeur. Personnellement, pour lui j’ai trouvé la grâce à ce sport

Cependant, en plus des titres qu’il a remportés sur le terrain, le président mexicain a révélé que ce qu’il admirait le plus chez Maradona était leurs idéaux et congruence:

Mais ma plus grande admiration a toujours été sa congruence. Il n’a jamais abandonné ses idéaux même s’il a payé le prix d’être “ politiquement incorrect ”

Et que la star argentine a profité de sa présence médiatique pour commenter la politique, à la fois de son pays et d’autres nations de Amérique latine, qui n’ont pas toujours été bien accueillis. Par exemple, il a été largement critiqué pour son soutien aux régimes dictatoriaux Fidel Castro à Cuba, de Evo Morales en Bolivie ou Hugo Chávez et Nicolás Maduro au Venezuela, qui avec tous, avait une amitié très étroite.

De plus, leurs postures les ont amenés à contrarier la FIFA pour sa manière de diriger et de faire des affaires avec le football dans le monde entier, en exploitant les joueurs.

Crédit obligatoire: Photo de Keystone / Zuma / Shutterstock (1388853a) Diego Maradona, Fidel Castro et Hugo Chavez Diego Maradona rencontre Fidel Castro et Hugo Chavez, La Havane, Cuba – 23 juillet 2011 Maradona a rendu visite au président vénézuélien pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Hugo Chavez était à Cuba pour un traitement contre le cancer.

Vous critiquez Fox et félicitations à AMLO

Bien que la relation de Diego avec le Mexique ait été une relation de grande affection, il a également eu un désaccord en 2006 avec l’ancien président du PAN, Vicente Fox.

Le 11 novembre, le ‘Pibe de Oro’, avant sa présentation au soi-disant Showbol au Mexique, a qualifié l’annonce de la construction d’un mur à la frontière des États-Unis avec le Mexique de “honte” et a attaqué Fox, à qui il a demandé de faire quelque chose pour les Mexicains.

Ne laissez plus les Mexicains tuer à la frontière américaine. Il doit s’en occuper, car les sans-papiers sont tués comme des mouches. Et je vous le dis en face, M. Fox; je n’ai aucun problème!

PHOTO DE FICHIER: La légende du football argentin Diego Armando Maradona réagit aux fans lors de sa première séance d’entraînement en tant qu’entraîneur des Dorados au stade Banorte de Culiacan, dans l’État mexicain de Sinaloa, au Mexique, le 10 septembre 2018. REUTERS / Henry Romero / File Photo / File Photo / fichier photo

Il est à noter qu’un an plus tôt, l’ancien président avait critiqué Maradona pour “Entrez dans la politique”, parce qu’il avec Pelé, conduit le manifestations en Argentine pour la visite de l’ancien président américain, George Bush, qui a participé au sommet de la région de Libre-échange des Amériques.

“Fox au lieu de parler de Maradona, pour défendre les Mexicains”, a ajouté l’ancien champion du monde.

Sur un ton différent, Diego s’est exprimé en 2018 pour l’arrivée d’Andrés Manuel López Obrador, le premier président dit de «gauche» à gouverner le pays, un courant avec lequel Maradona a toujours montré de la sympathie. À ce moment-là, Maradona avait étonnamment décidé de venir au Mexique pour diriger l’équipe des Dorados de Sinaloa, de Liga de Expansión MX.

J’adresse un grand salut au peuple mexicain et à son nouveau président Andrés Manuel López Obrador, qui œuvrera sans aucun doute pour apporter le bonheur à son peuple. L’Amérique latine doit être unie et en paix contre l’impérialisme qui déploie chaque jour ses armes pour tout garder au prix de la faim et du peuple

Dix jours après ce message, López Obrador a tenu une réunion avec le gouverneur de Sinaloa, Quirino Ordaz et il en a profité pour accueillir la star de Naples et de Barcelone, qui cette nuit-là ferait ses débuts en tant qu’entraîneur.

«Je profite également de cette occasion pour envoyer mes salutations et souhaiter la bienvenue à Diego Armando Maradona, c’est un autre sport, c’est le football, mais Diego est aussi une légende, c’est un footballeur hors pair au monde. Génie et figure à la tombe », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Facebook.

Puebla, León, América, Tigres, Cruz Azul, Pachuca et Pumas rejoindront le monde en pleurant le départ de la star argentine; Ils se souviendront du souvenir du champion du monde au Mexique 86 et ancien entraîneur des Dorados de Sinaloa

