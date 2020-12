15 minutes. Le président sortant des États-Unis (USA), Donald Trump, a de nouveau insisté sur le fait que le président élu, Joe Biden, non seulement n’avait pas remporté la victoire aux élections du 3 novembre, mais n’avait pas non plus remporté aucune des 6 états contestés les plus importants des élections.

“Il n’a pas gagné les élections. Il a perdu les 6 états charnières et de loin.” C’est ainsi que le président a écrit ce samedi sur son compte Twitter, faisant référence aux différends en Géorgie, au Michigan et en Pennsylvanie.

Plus tard, Trump a réitéré que (les démocrates) “ils ont versé des centaines de milliers de votes dans chacun d’eux et se sont fait prendreIl n’a pas encore présenté de preuves durables au tribunal sur cette affirmation.

“Désormais, les républicains doivent se battre pour que personne ne vole leur grande victoire. Ne soyez pas des imbéciles! »a déclaré Trump.

Jusqu’à présent, les prétentions du président de changer sa défaite aux élections présidentielles par les tribunaux n’ont pas abouti.

Les républicains demandent à reconnaître les résultats

La vérité est que lundi dernier, le collège électoral américain a confirmé la victoire de Biden, qui a obtenu 306 voix électorales contre 232 pour Trump. Le président a également perdu le vote populaire de plus de 7 millions.

Au sein même du Parti républicain, il y a déjà plusieurs voix qui recommandent à Trump de tourner la page et de reconnaître sa défaite. C’est le cas du sénateur du Tennessee, Lamar Alexander, qui a considéré, lors d’une interview pour le réseau NBC, que le président n’avait pas le droit “d’aller au tribunal avec des allégations trompeuses et aucune preuve“.

“Le processus électoral sera terminé lundi si les électeurs votent pour Joe Biden, et j’espère qu’ils le feront”, a déclaré Alexander. Il a également souligné la gestion de la pandémie par l’administration républicaine et le «comportement» de Trump comme les principales causes de sa défaite.