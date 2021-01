La chanteuse était en mauvaise posture car elle ne connaissait pas la trajectoire de Mon Laferte, qui veut chanter avec elle (Photo: Spécial)

Chanteur chilien Mon Laferte fait savoir que l’un de ses grands rêves a été de chanter à la douleur de la main d’un des artistes qui more a réussi à transcender le thème de la douleur dans ses paroles et dans sa manière d’interpréter: Paquita la del Barrio.

Et c’est que la chanteuse de Veracruz est l’une des plus grandes idoles de Monserrat, qui a déclaré dans une interview qu’elle était très intéressée par l’enregistrement d’un single avec la chanteuse ranchero et le genre traditionnel. Cependant, Laferte a pris le premier mécontentement de Paquita, puisqu’elle a affirmé qu’elle ne la connaissait pas.

C’est dans une interview réalisée pour le programme de spectacles Ventaneando où Paquita a assuré qu’elle n’avait aucune idée de qui était Mon Laferte, malgré le fait que le Chilien soit de renommée internationale et qui est l’un des artistes dont les chansons sont constamment jouées lors de fêtes ou de réunions.

Mon LaFerte a dit qu’il voulait parler avec Paquita et créer une nouvelle chanson (Photo: Spécial)

En fait, Mon Laferte a avoué qu’elle était très intéressée à la connaître pour son style de chant et pour les histoires derrière ses chansons, car Paquita a eu une vie très difficile, mais qu’elle aimerait que tous les deux découvrent quel genre de douleur ils n’ont pas reflété dans leurs chansons et de là génèrent une chanson spéciale et nouvelle. Voici ce que dit Mon Laferte:

J’adorerais parler de choses sur sa vie, lui demander s’il y a des choses qu’elle n’a pas dites … Je pense que nous avons toujours vu Paquita comme un personnage avec beaucoup de personnalité, mais elle a eu une vie très difficile, elle a été une femme très courageuse et je crois qu’il a besoin d’hommages, de reconnaissances. Si je devais en choisir un, mon préféré serait trois fois que je t’ai trompé

Voici ce que dit Paquita la del Barrio:

Il semble que je l’ai fait. Le goût est de chaque personne et j’apprécie vraiment le geste. Peut-être que oui, je n’ai pas d’autre choix que de vous payer avec la même devise

La chanteuse régionale mexicaine affirme qu’elle est déjà fatiguée d’être enfermée et qu’elle s’ennuie (Photo: Instagram Paquita la del Barrio)

Et c’est que lors de l’entretien, Paquita a affirmé qu’elle savait mais n’a fait que rallonger ses réponses car en réalité elle n’avait aucune idée de qui parlait, c’est pourquoi elle a refusé d’affirmer Si elle chantait avec Mon Laferte ou pas, et cela a été révélé lorsque le programme lui a demandé si elle connaissait la trajectoire du Chilien:

Non, non (il la connaît) mais chacun a son propre style …

Cependant, Paquita elle-même a assuré qu’elle enquêterait sur qui est la chanteuse et qu’ils pourraient bientôt s’entendre pour pouvoir générer du contenu ensemble car si quelque chose pousse la chanteuse à reprendre ses activités, c’est quelque chose qu’elle adorerait faire. , parce que je ne trouvais pas comment m’en occuper Dans la pandémie et son passe-temps de colorier les mandalas, elle l’a déjà un peu exaspérée et elle n’a plus de place pour les poser car le mur qu’elle doit coller a déjà été rempli de tant de dessins:

Oui, nous devons déjà travailler. On s’ennuie déjà ici, on ne sait plus quoi faire. Il n’y a toujours rien (…) Oui je continue à les faire (…) Je les ai tous sur un mur mais ça m’a déjà rempli

