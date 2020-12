Paco Stanley et Benito Castro ont travaillé ensemble sur différents projets sur Televisa, en plus de la pièce “El tenorio cómico” (Photo: Cuartoscuro)

21 ans après l’incident où Paco Stanley a perdu la vie, le célèbre animateur de télévision fait toujours la une des journaux, et malgré le fait que beaucoup a déjà été dit et qu’ils ont pris mener des poursuites judiciaires noms correspondants, son nom est toujours entouré de rumeurs et de spéculations. Dans ce contexte, Benito Castro, l’acteur emblématique qui a accompagné Pacorro comme “patiño” dans divers programmes, Il est revenu pour évoquer sa relation avec le lecteur également de poèmes.

Et c’est que lorsque Stanley a été assassiné dans le sud de Mexico dans des conditions violentes typiques d’un «règlement de comptes», Benito a été convoqué pour témoigner au bureau du procureur général parce que beaucoup a été étudié dans la relation du présentateur avec la pègre, en particulier avec le trafic et la consommation de drogue. Dans une interview avec le youtubeur El scorpión dorado, Castro a révélé à quel point il s’entendait avec le père de Paul Stanley, qui est actuellement membre de la station de base du programme Hoy.

Benito Castro a discuté avec El scorpión dorado sur sa célèbre chaîne YouTube (Photo: Cuartoscuro)

Benito se souvint qu’il passait de longues heures dans le bureau de Paco, où ils ont tous deux bu de l’alcool, se sont parlé et parfois consommé de la cocaïne, cependant, il a précisé que Stanley n’a jamais été impliqué dans le «commerce de la drogue», mais plutôt que la sienne était la consommation de substances, qui toutes deux étaient acquises avec un tiers. Alors il a dit:

“Il ne m’a pas donné de coca, j’ai apporté le mien et la perruche est à partager, parfois il me l’a donnée ou je lui ai donné dans la salle de bain, mais il ne l’a pas vendue”, se souvient-il.

Paco Stanley et Benito Castro étaient des figures de la télévision mexicaine dans les années 90, ils se sont enfermés au bureau pendant plusieurs heures pour boire de l’alcool et consommer de la cocaïne (Photo: File)

Castro, également connu pour son rôle populaire de «El papiringo» de La güereja dans les croquis de María Elena Saldaña, a révélé qu’après la mort de Stanley, il avait reçu une convocation à se rendre au bureau du procureur général pour faire sa déclaration; «Et là, ils m’ont dit: ‘Est-ce que Paco Stanley vous a donné de la cocaïne? J’ai dit «non, je l’ai frappé».

«J’ai reçu une convocation du bureau du procureur général et j’ai parlé à un ami commun, Paco et moi-même, un avocat qui avait été un ministère public fédéral, qui était le représentant légal de Paco Stanley. Il m’a dit: ‘Déclarez tout ce que vous savez, j’ai souligné ce pet, ne parlez pas d’hypothèses, ne présumez pas une merde, ce que vous savez, ce que vous avez vu et ce que vous avez vécu. Le pet est l’endroit où vous tombez dans le premier mensonge parce que faire une fausse déclaration devant une autorité ministérielle, vous entrez à l’intérieur », se souvient-il.

En plus de ces premières demandes, Les agents ont posé une question que le comédien a jugée inutile, car le ministère public voulait écarter ou envisager toute ligne d’enquête., alors ils lui ont demandé s’il était homosexuel et avait une relation amoureuse avec l’hôte de Televisa dont on se souvenait.

À ce jour, il reste encore beaucoup de détails sur la vraie raison pour laquelle Paco Stanley a été assassiné en juin 1999 (Photo: Archive)

“Ils m’ont demandé” une boule de pipes, ce qui m’a énervé. J’ai dit: “Je peux demander la présence de mon avocat pour témoigner ou, à défaut, pour témoigner par écrit, je ne suis pas ici en tant que prévenu, je suis en tant que témoin.” Ils ont commencé à m’interroger le connard, je ne dirai pas quoi car il parle de mon ami qui est déjà mort. «Où me voyez-vous comme un putain? Idiot. Et avec ce putain de visage en moins, tu peux être tout dans cette vie avec ce visage, moins putain », j’ai dit:« Je vais demander à témoigner avec mon avocat ou par écrit. J’ai envoyé la merde au député », se souvient Castro.

Enfin, il a réitéré que Paco Stanley ne vendait pas de médicaments, car il n’en avait pas besoin puisqu’il gagnait une somme considérable pour ses mentions dans les programmes Ándale!, Pácatelas y Llevatelo. «Il n’avait pas besoin de vendre de la drogue parce qu’il gagnait un« chingamadral »d’argent. Il gagnait plus de 300, 350 000 pesos par jour pour des mentions et des publicités télévisées “, termina l’acteur.

