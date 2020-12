López-Gatell a rappelé la méthode d’immunité collective (Photo: Présidence du Mexique)

“Il n’est pas indispensable en termes épidémiologiques d’atteindre 100% immunitaire», A assuré le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo Lopez-Gatell, avant le début de la vaccination contre le nouveau coronavirus (COVID-19[feminine).

Depuis le palais national, le fonctionnaire a rappelé comment le stratégie de vaccination, qui couvrir d’abord la population vulnérable, descendant à ceux qui ont le plus faible risque d’être infecté par l’âge et l’état de santé, atteignant le immunité du troupeau, sans qu’il soit nécessaire de vacciner l’ensemble de la population.

Ainsi, outre le personnel médical, les premiers vaccinés seront ceux qui ont 80 ans et plus, puis ceux qui ont entre 70 et 79 ans, puis ceux qui ont entre 60 et 69 ans, ainsi que ceux qui souffrent de comorbidités ou de maladies. les immunosuppresseurs tels que le cancer ou le VIH.

“Ensuite j’y vais couvrant territorialement le pays de manière homogène, tout le pays se fait vacciner en même temps, même si en termes d’âge on commence par ceux qui présentent le risque le plus élevé, puis ceux qui présentent un risque plus faible, plus faible et plus faible en termes d’âge », a-t-il assuré.

Il a expliqué que de cette manière tout le pays sera vacciné en même temps, concernant le pourcentage de population vulnérable de chaque entité. Plus tard le nombre de personnes vaccinées augmentera progressivement.

«C’est ce qui va permettre, si nous prenons une ville à la fois, mais cela se passe dans toutes les villes de la République, ce qui dans chaque population j’aurai un groupe de personnes déjà immunisées et représentant un pourcentage des habitants de cette population et puis je vais augmenter le pourcentage de personnes immunisées et je vais l’augmenter de plus en plus jusqu’à ce que j’arrive à un point où, en la proportion de personnes immunisées, c’est-à-dire résistantes à l’infection virale, est suffisante pour arrêter l’épidémie», A-t-il assuré.

En ce sens, il a dit que l’immunité collective sera atteinte, ce qui est un phénomène biostatistique dans lequel on observe qu’une partie de la population est devenue résistante à une maladie.

«Avec l’utilisation du vaccin, nous induisons qu’une proportion de la population vivant dans chacune des localités, chacune des communes, chacun des états et enfin le pays dans son ensemble est immunisé et il n’est pas essentiel en termes épidémiologiques d’atteindre une immunité à 100% pour que le contrôle épidémique soit précipité», A assuré le spécialiste en épidémiologie.

Cependant, il a précisé que cela ne signifie pas que la population non vulnérable ne sera pas vaccinée: “Cela ne signifie nullement que les autres, le pourcentage qui reste, ne seront plus couverts, Que ce soit très clair, l’objectif de la vaccination contre le COVID au Mexique est universel», A-t-il détaillé.

En outre, il a déclaré qu’il n’y avait toujours aucune preuve scientifique au Mexique ou dans d’autres pays que le vaccin est approuvé pour être appliqué chez les enfants de moins de 18 ans, car les études se sont concentrées sur les personnes les plus susceptibles de tomber malades et même de périr.

<< Il n'y a aucune preuve scientifique tirée des essais cliniques nécessaires pour que l'utilisation chez les jeunes de moins de 18 ans soit approuvée au Mexique ou dans tout autre pays du monde, personne à l'heure actuelle ne peut autoriser éthiquement et légalement des mineurs à être vaccinés avec les produits existants 18 ans, car la réponse immunitaire et la sécurité de ces produits n’ont pas encore été testées directement chez les enfants de moins de 18 ans.“

Il a expliqué que, étant donné que la vaccination sera, de vieux à jeune, il est probable que lorsque la dernière tranche d’âge sera atteinte, il y aura déjà des preuves scientifiques à l’appui de son application, cependant, la population nécessaire pour obtenir l’immunité du troupeau sera couverte en premier.

