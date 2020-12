(Photo: Instagram de En voyage avec les Derbez)

La famille Derbez confirmée cette semaine la deuxième saison de son émission de télé-réalité familiale Et bien que la nouvelle ait fait sensation parmi les adeptes de ce programme, oui Il a souligné l’absence de Mauricio Ochmann, qui a annoncé cette année sa séparation d’avec la fille aînée d’Eugenio Derbez, Aislinn Derbez.

Le premier volet de Voyager avec le Derbez a attiré l’attention de la moitié du Mexique car il a exposé l’une des dynasties les plus aimées du pays, au milieu d’un voyage intense mais très amusant à travers le Maroc. Grâce à ce projet Nous avons fait la connaissance d’Alessandra Rosaldo, Eugenio, Aislinn, Vadhir, José Eduardo et Aitana Derbez, ainsi que Mauricio Ochmann, alors mari du protagoniste de Mal et leur petite fille, Kailani.

Le projet Amazon Prime a été un succès et c’est pourquoi ils ont décidé de répéter avec la formule de style Kardashian, mais depuis sa création en 2019, il y avait des problèmes conjugaux entre Aislinn Derbez et Mauricio Ochmann, même Lorsque le couple a annoncé leur séparation, il a été dit que le voyage avait contribué à la détérioration de leur relation.

«Surtout pour moi le type de contenu, comme la réalité, mon expérience n’a pas été la meilleure, je préfère la fiction et je préfère le théâtre. Pour moi, c’était comme expérimenter dans un nouveau genre et, la vérité est que je n’ai pas fini par enchanter le genre, le genre de réalité », a déclaré Ochmann à Hoy en mai 2019.

«Ce fut l’un des voyages les plus difficiles de ma vie. Je n’étais pas dans une bonne situation émotionnelle, pour moi c’était très conflictuel. Kai avait presque un an, mais ce truc de maternité m’a frappé très fort là aussi, mais nous étions aussi un peu en crise relationnelle. Cela m’a frappé à un moment donné, j’ai dit «cela n’aurait pas pu arriver au pire moment de tout ce voyage». J’étais déséquilibré, je n’allais pas bien et je pense que tout le monde l’a remarqué », a-t-il expliqué à l’émission Despierta América.

Près d’un an après ces déclarations et avec le processus de divorce déposé, la famille a reconfirmé la deuxième saison de l’émission de télé-réalité familiale avec une avance créative qui en quelques heures a ému ses adeptes, mais dans laquelle Deux absences manifestes se sont démarquées: celle de Mauricio Ochmann et de sa fille Kailani.

Grâce à une diffusion Instagram, Alessandra Rosaldo, José Eduardo, Aislinn et Eugenio Derbez ont expliqué les raisons pour lesquelles Kailani n’apparaîtra pas et ont plaisanté avec le refus de l’acteur de collaborer avec eux dans ce projet.

La famille a fait des blagues sur la question de savoir si cette fois Alessandra et Eugenio mettraient fin à leur relation: «Tout est défini après cette saison. Voyons qui survit ».

Mais le patriarche de la famille a fait plusieurs commentaires qui ont fait rire ses proches et ceux qui ont vu l’émission.

“Un parent à gauche et un nouveau parent sont entrés”, Il a parlé des adieux de Mauricio Ochmann au projet et de l’arrivée de son animal de compagnie nommé Fiona, qui, selon eux, était très bien intégré dans la dynamique des enregistrements.

«Il nous a quittés, pas nous lui», Il a ajouté aux questions constantes sur l’absence de l’acteur de Hazlo como hombre, Nous verrons, je vous commande là-bas et A la mala.

Les gens ont même suggéré de quitter Vadhir et de prendre Mauricio, mais ils ont tous convenu qu’ils ne pouvaient pas le faire parce que le sang est important.

Aislinn Derbez a souligné qu’elle avait beaucoup manqué à sa fille lors des enregistrements de la deuxième étape Lors d’un voyage avec les Derbez: «Ce sont des voyages très lourds, fatigants, Kai a à peine deux ans et si la première était la torture et que nous ne voulions pas que ce soit une autre torture pour elle … Nous verrons plus tard quand elle sera plus âgée et qu’elle décidera si elle veut ou non partir ».

«C’était très bien entretenu par le père»a ajouté José Eduardo. “Toujours, il prend trop bien soin d’elle”, Répondit Aislinn. Eugenio est également intervenu: «Comme Fiona a pris sa place, elle a très bien résisté.

Jusqu’à présent, on ne sait pas quand la première aura lieu, mais ils ont indiqué que cela pourrait se produire entre mars ou avril de l’année prochaine.

