Eleazar “N” poursuivra son processus dans la prison pour hommes du Nord en attendant sa prochaine audience (Photo: Fb / Eleazar Gómez)

Celui qui prétend être le défenseur légal d’Eleazar “N”, Froylán Díaz, a été approché par la presse à la périphérie du North Reclusorio de Mexico, une prison où l’acteur a été transféré après avoir été dénoncé par sa petite amie, le mannequin Tefi Valenzuela; l’avocat a fait quelques déclarations sur la situation juridique de son client.

Díaz a assuré que c’est Eleazar lui-même qui l’a contacté dès son arrestation par des éléments de la police de la capitale jeudi dernier, 5 novembre, mais ce qui a retenu l’attention des attachés de presse qui l’ont approché, c’est que l’avocat a souligné que dans le dossier d’enquête de l’affaire médiatique, il n’y avait pas de tentative d’étrangler Comme spéculé il y a quelques jours lors de la sortie des images où le chanteur apparaît également montrant les blessures infligées au cou par l’acteur.

«Il n’y a jamais eu de pendaison, on va réserver tout ça, mais j’ai revu ce que l’expert a déterminé et il n’y a pas de marques sur le cou, il n’y a pas eu de pendaison. Nous avons parlé de leur sujet et ces jours-ci nous allons déterminer comment le cours va se dérouler, il y a des incohérences dans les déclarations », a révélé le défenseur d’Eleazar.

(Photo: Cuartoscuro)

Un autre aspect qui a soulevé des soupçons est que la famille de l’acteur n’aurait pas su que Díaz était responsable du traitement de l’affaire, donc l’avocat a dû préciser que cette ignorance C’est parce qu’il n’a pas eu de contact avec la famille de son client, mais c’est Eleazar lui-même qui l’a contacté, car c’est aussi votre ami personnel.

«Eleazar nous a embauchés directement, je vais sûrement dans les prochains jours entrer en contact avec sa famille. J’étais là dès la première audience, il y avait déjà un avocat là-bas, j’y ai assisté mais en tant qu’ami, Eleazar est mon ami et c’est pourquoi j’ai pris l’affaire “, a révélé Froylán Díaz.

Il est également apparu que l’avocat avait assuré queLa famille Gómez peut se rendre à la prison pour hommes du Nord pour rendre visite aux accusés, ce qui contredit les versions qui imposent d’attendre 20 jours en raison de la pandémie de coronavirus qui continue de sévir dans la ville, parmi de nombreuses autres régions du monde.

À cet égard, l’avocat a également a nié qu’Eleazar ait contracté la maladie COVID-19, comme cela avait été spéculé dans certains médias, qui avait assuré que l’accusé avait présenté certains symptômes liés à l’infection.

Il y a quelques jours, la possibilité que le frère de l’actrice Geraldine Bazán, dont la famille entretient une relation amicale étroite avec la famille d’Eleazar, a également été évoquée. Il pourrait être chargé de prendre en charge le dossier juridique de la personne impliquée, comme on l’a vu se rendre au bureau du maire de Benito Juárez. En compagnie de sa mère, Mme Rosalba Ortiz, venue en soutien moral et à la demande d’Eleazar et de la mère de Zoraida.

Cependant cette version a été renversée étant le même Froylán Díaz qui se montre comme le défenseur légal d’Eleazar dans son processus juridique.

On sait que l’acteur, dont plusieurs sociétés ont décidé de se dissocier et de se passer de ses services, c’est le cas de Televisa, Make It Prensa et Jesús Parra Diseño, doit rester en prison pendant deux mois jusqu’à la prochaine audience pour l’accusation dont il a été accusé: assimilé la violence familiale.

Pour sa part, Tefi Valenzuela a commencé à se présenter devant les médias pour raconter les détails de ce qui s’est passé et réaffirmer qu’il poursuit le processus, depuis n’a pas l’intention d’accorder le pardon ou d’accepter la réparation du dommage, car selon ses paroles, elle ne serait pas disposée à tolérer cela d’autres filles vivent la même situation de danger de mort à laquelle Eleazar “N” l’a exposée.