Cet après-midiAprès une deuxième audition entre Eleazar “N” et Tefi Valenzuela dans l’une des salles d’audience, située dans le quartier Doctores de Mexico, il a été révélé que l’acteur avait été libéré sous condition. qu’il est accusé par son ex-partenaire de violence familiale assimilée.

Lors de cette deuxième audition “de suspension du procès” qui a eu lieu prématurément après deux semaines au cours desquelles Eleazar a été détenu dans la prison du Nord après avoir frappé, mordu et probablement tenté d’étouffer sa petite amie d’alors, Elle a commencé ce jeudi à 14h00 et après plus d’une heure de médiation face à face entre la victime et l’accusé, le juge est parvenu à une résolution qui profite à Eleazar. en pouvant continuer le processus à la maison.

Selon le journaliste Gustavo Adolfo Infante, le juge a accordé la liberté à l’acteur grâce à un avantage accordé par la loi, bien qu’il n’ait pas obtenu de grâce de Tefi. Cette décision de la justice mexicaine a été rendue à la demande de la défense du plaignant, qui a demandé la suspension de la procédure dans diverses conditions.

De cette manière, il est présumé qu’Eleazar poursuivra sa procédure à son domicile, après que le juge aura entendu l’accusé, le procureur et la victime, pour avoir un critère général de l’affaire en vertu de laquelle il a accordé la suspension.

(Photo: Instagram par Eleazar Gómez)

Quelques heures auparavant, Jaime Carvajal, avocat du chanteur et mannequin péruvien, avait déjà anticipé que la défense d’Eleazar demanderait la libération de son client sous certaines conditions:

«Cette audition que la défense de (Eleazar) a demandée consiste à demander la suspension de la procédure afin qu’il puisse être libéré sous certaines conditions, parmi lesquelles, soumettre, accepter la condition du fait illicite, se soumettre à une série de tests, qui le juge détermine. C’est un avantage que le système accusatoire qui existe dans notre pays leur donne, en demandant cette mesure », a expliqué le Diplôme en Droit du programme Come joy.

Il est apparu qu’en quittant la salle d’audience, Froylán Díaz, l’avocat de l’acteur, a refusé de faire des déclarations à la presse sur l’obtention de la liberté de son client.

Pour le moment, Tefi Valenzuela, qui a refusé de pardonner à son agresseur, n’a pas parlé.

Information en développement