Les ministères de l’économie et de l’agriculture ont rejeté une augmentation des prix des tortillas (Photo: . / Daniel Becerril)

La Secrétaire d’économie (SE) et Agriculture et développement rural (Sader) a rapporté que il n’y a pas pénuries ou pressions inflationnistes dans les maillons de la chaîne de production justifier l’augmentation des prix des tortillas.

En ce sens, l’agence a averti que les déclarations d’entreprises, d’organisations syndicales ou d’individus pouvaient constituer des violations de la loi générale sur la protection des consommateurs et de la loi fédérale sur la concurrence économique.

Par un communiqué de presse, le Secrétariat dirigé par Graciela Márquez a indiqué que les prix de chaque maillon de la chaîne de production des tortillas (maïs, céréales, masa, farine, tortilla) sont surveillés en permanence; de la même manière, les coûts d’énergie, de carburant, de transport, d’emballage, de main-d’œuvre et autres sont soigneusement analysés.

Cette surveillance est effectuée afin de éviter les augmentations injustifiées qui pourraient avoir un impact sur le prix final de la tortilla, un produit fondamental dans l’alimentation des Mexicains.

Les ministères de l’Économie et de l’Agriculture ont veillé à ce que les prix de chaque maillon de la chaîne de production des tortillas soient constamment surveillés (Photos: . / Jose Cabezas)

Selon le SE, l’impact d’une telle augmentation pourrait être négatif pour le bien-être des familles, principalement celles à faible revenu.

Pour sa part, Sader a souligné que les récoltes du cycle agricole printemps-été 2020 enregistreront une production favorable, donc il y a de la disponibilité du grain. En outre, il a indiqué que le prix du maïs est actuellement d’environ 4 700 pesos par tonne pour le producteur et 5 450 pesos par tonne dans l’usine.

Compte tenu des paramètres de l’offre, des coûts et des prix, les autorités ont déterminé que le prix de ce bien doit rester stable, au moins jusqu’à ce que des informations soient disponibles sur les cultures agricoles de maïs correspondant au cycle de production automne-hiver 2020/2021.

Márquez Colín et Víctor Villalobos Arándula, chef du ministère de l’Agriculture, «ont convenu de actions conjointes pour l’évaluation des cultures de maïs, coûts de production Oui processus industriels, pour déterminer un prix abordable de la tortilla qui reflète les conditions de concurrence du marché. “

Compte tenu des paramètres de l’offre, des coûts et des prix, les autorités ont déterminé que le prix de la tortilla devrait rester stable (Photo: . / Daniel Becerril)

Depuis mars dernier, l’économie mexicaine présente des difficultés dérivées de la crise sanitaire des coronavirus. Afin d’arrêter la propagation du virus SRAS-CoV-2, responsable de la maladie COVID-19, les autorités ont déterminé la fermeture totale et partielle de certains secteurs productifs.

De même, les mesures de distanciation sociale ont été un facteur déterminant dans la réduction des revenus dans certaines entreprises. Des trois secteurs, le tourisme a été celui qui a subi la plus forte baisse; en revanche, le secteur agricole a continué d’afficher des chiffres favorables.

Selon l’Enquête nationale sur l’agriculture (ENA) 2019, menée par le Institut national de statistique et de géographie (Inegi) et le ministère de l’Agriculture, des unités de production jusqu’à cinq hectares participent avec 44,8% de la superficie cultivée en maïs blanc; avec 32,4% de la superficie ensemencée en maïs jaune et avec 30,7% de celui destiné aux semis de canne à sucre.

Le principal problème auquel sont confrontées les unités de production agricole est le coût élevé des intrants et des services, selon les résultats de l’ENA 2019 (Photo: . / Carlos Jasso)

De même, il a été détecté que “La production de maïs-grain se produit dans une plus grande proportion dans les unités avec une superficie ensemencée supérieure à cinq hectares que dans les plus petites, le pourcentage étant plus élevé dans le cas du maïs jaune (84,4%) que dans le maïs blanc (75,0%) “

Parallèlement, 73,8% des unités de production ont déclaré que le principal problème auquel elles étaient confrontées était la coût élevé des fournitures et des services tels que: carburant, électricité, semences, engrais, travail, entre autres. D’autre part, 33,1% ont indiqué que la difficulté de commercialisation due aux bas prix est un facteur qui empêche son fonctionnement.

EN SAVOIR PLUS SUR D’AUTRES SUJETS

Voici la nouvelle facture de 100 pesos: Banxico a dit au revoir à Nezahualcóyotl et a choisi Sor Juana Inés de la Cruz

Les entrepreneurs prévoient une baisse de 9,44% du PIB pour 2020

Difficile, prolongé et sujet à l’incertitude: ce sera la reprise économique selon Banxico