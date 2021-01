15 minutes. Le président élu des États-Unis (USA), Joe Biden, a annoncé ce jeudi un plan ambitieux qu’il présentera au Congrès pour renflouer l’économie américaine et freiner l’impact de la pandémie.

«Il n’est pas difficile de voir que nous sommes au milieu d’une crise économique qui survient une fois toutes les générations., avec une crise sanitaire qui survient une fois sur plusieurs générations », a déclaré Biden.

Dans son discours au pays, il a admis que “il y a une vraie douleur qui accable l’économie réelle”.

“Il n’y a pas de temps à perdre, nous devons agir et agir maintenant», a fait valoir le dirigeant démocrate que le 20 janvier prochain, il prendra ses fonctions de 46e président des États-Unis.

Biden a déploré que pendant cette crise “des millions d’Américains, sans aucune faute de leur part, aient perdu la dignité et le respect qui accompagnent un emploi et un chèque de paie”, faisant allusion à la hausse du chômage à la suite du COVID-19.

Et il a également mis en garde contre la situation de «millions» de chômeurs qui risquent désormais d’être expulsés ou qui doivent recevoir une aide dans les banques alimentaires.

Entre autres chiffres, il a mentionné que 18 millions d’Américains dépendent toujours des allocations de chômage. En outre, quelque 400 000 petites entreprises ont fermé leurs portes.

Plan en deux étapes

Dans ce contexte, Biden a annoncé un “plan de sauvetage et de récupération en deux étapes”. Il devrait servir de «pont» vers l’autre côté de la crise.

La future règle a indiqué qu’une première partie sera appelée “Plan de sauvetage américain”. Cela visera à faire face à l’urgence sanitaire du coronavirus et à fournir “aide financière directe et secours aux Américains”.

Concernant sa deuxième étape, qu’il a baptisée «Plan de relance», il a assuré qu’il l’annoncerait en février. Ceci lors d’une session conjointe du Congrès. Là, il comprendra des investissements dans différents domaines tels que les infrastructures et l’énergie propre.

La vaccination, un échec

Biden a évoqué l’urgence d’arrêter la propagation de la pandémie, qui a durement frappé les États-Unis. Il a regretté que le lancement du vaccin dans le pays “ait été jusqu’à présent un échec lamentable”.

“Demain, je présenterai notre plan de vaccination pour corriger le cours. Afin d’atteindre notre objectif de 100 millions de vaccins à la fin de nos 100 premiers jours”, anticipait le futur locataire de la Maison Blanche.

Biden a déclaré qu’il était prêt à déménager “le ciel et la terre pour que plus de gens se font vacciner” Aux États-Unis.

Il a assuré que le plan de relance cherchera à fournir “une aide directe aux personnes qui en ont le plus besoin”. La contribution variera de 2 000 $ à 600 $ approuvée en décembre dernier par le Congrès.

Il a également promis d’étendre les prestations d’assurance-chômage. Il a souligné qu’il s’attaquera à «la crise croissante de la faim aux États-Unis».

Pauvreté aux États-Unis

“Au moment où je vous parle (…) un ménage sur sept aux États-Unis déclare ne pas avoir assez de nourriture”, a-t-il déclaré.

Il a également promis de soutenir 14 millions de personnes qui ont pris du retard dans le paiement de leur loyer, avertissant que s’ils n’agissent pas “il y aura une vague d’expulsions et de saisies dans les mois à venir”.

«Nous ne pouvons pas laisser les gens souffrir de la faim, nous ne pouvons pas permettre que des gens soient expulsés, nous ne pouvons pas voir des infirmières et des éducateurs et d’autres perdre leur emploi. Nous devons agir maintenant et de manière décisive», a-t-il déclaré.

Le nouveau président a défendu que son plan vise à sortir 12 millions d’Américains de la pauvreté. Réduire ainsi de moitié la pauvreté des enfants, qui, selon lui, touche 5 millions de mineurs.

Les décaissements millionnaires de Biden aux États-Unis

L’initiative, qui doit être approuvée par le Congrès comme les programmes précédemment approuvés, comprend une série de paiements directs de 1 400 $ et un supplément d’assurance-chômage de 400 $ par semaine jusqu’en septembre.

De même, il alloue 160 000 millions de dollars pour le programme de vaccination dans le pays, 20 000 millions pour les tâches de distribution des doses, ainsi que 50 000 millions de dollars pour les tests.

Il propose également d’investir 170 000 millions dans les écoles et les établissements d’enseignement supérieur, dont un montant de 130 000 millions pour garantir que les établissements d’enseignement puissent rouvrir en toute sécurité malgré la pandémie de coronavirus.

Le projet de loi prévoit d’augmenter le salaire minimum fédéral à 15 dollars de l’heure et prévoit 350 milliards de dollars de financement d’urgence pour les gouvernements des États et locaux, selon les rapports.

En décembre dernier, le Congrès a approuvé un plan de relance économique de 900 000 millions de dollars, et déjà en mars, lorsque le pays a subi le plus grand impact de la pandémie, les législateurs ont soutenu un autre plan d’aide, d’une valeur de 2,2 billions de dollars. dollars, le plus important de l’histoire du pays.